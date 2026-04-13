Mới đây, nhà hàng phát đi thông báo chính thức về việc đóng cửa. Theo thông báo của Moca Dining, nhà hàng sẽ dừng vận hành sau gần 30 năm đồng hành cùng thực khách, đồng thời gửi lời cảm ơn tới khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ.

Trước đó, từ ngày 20/3, các các mạng xã hội của nhà hàng đã ngừng cập nhật thông tin dịch vụ.

Thông báo đóng cửa của nhà hàng sau gần 30 năm.

Tọa lạc trên phố Nhà Thờ, gần khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội, nhà hàng nằm trong khu vực tập trung nhiều hoạt động du lịch và dịch vụ ăn uống. Không gian được thiết kế theo hướng kết hợp yếu tố Đông Dương và phong cách Gothic.

Moca Dining vận hành theo hai khung giờ chính. Buổi trưa phục vụ thực đơn cố định, hướng tới nhóm khách văn phòng; buổi tối tập trung vào các bữa ăn trải nghiệm, phù hợp với nhóm khách nhỏ hoặc gặp gỡ riêng tư. Thực đơn theo phong cách kết hợp (fusion) giữa ẩm thực Việt Nam và phương Tây.