Một chuỗi pizza nổi tiếng phải đóng cửa 300 chi nhánh vì quá khó khăn, hàng chục nhân viên khối văn phòng bị sa thải

Papa John’s vừa trở thành chuỗi pizza mới nhất thông báo đóng cửa hàng trăm cửa hàng sau một quý kinh doanh khó khăn. Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hôm thứ Năm, công ty cho biết khoảng 300 nhà hàng hoạt động kém hiệu quả tại Bắc Mỹ sẽ buộc phải đóng cửa trước cuối năm 2027. Trong đó, khoảng 200 cửa hàng dự kiến sẽ ngừng hoạt động ngay trong năm nay.

Theo ông Ravi Thanawala, Giám đốc tài chính kiêm Chủ tịch phụ trách khu vực Bắc Mỹ của Papa John’s, các cửa hàng bị đóng cửa là những địa điểm “không đáp ứng được tiêu chuẩn thương hiệu hoặc không có lộ trình cải thiện tài chính bền vững rõ ràng”. Tại đây, doanh số có thể chuyển sang các cửa hàng lân cận một cách hiệu quả.

Công ty chưa công bố danh sách cụ thể các địa điểm bị ảnh hưởng. Theo báo cáo thường niên, Papa John’s có khoảng 3.500 cửa hàng vào cuối năm 2025.

Ngoài việc đóng cửa hàng, công ty cũng cắt giảm khoảng 7% trong tổng số khoảng 700 nhân viên khối văn phòng.

Quyết định này được đưa ra sau một quý IV đầy khó khăn, khi Papa John’s ghi nhận doanh số tại các cửa hàng cùng hệ thống ở Bắc Mỹ giảm 5,4%. Giám đốc điều hành Todd Penegor cho biết kết quả này “phản ánh bối cảnh tiêu dùng yếu và môi trường cạnh tranh khuyến mãi ngày càng khốc liệt.”

Hiện Penegor đang nỗ lực tái cấu trúc Papa John’s, trong đó trọng tâm là cải thiện thực đơn và chất lượng sản phẩm. Công ty đã điều chỉnh lại hệ thống lò nướng tại các cửa hàng nhằm đảm bảo pizza được chế biến tốt hơn, đồng thời nâng cấp các sản phẩm hiện có. Gần đây nhất, chuỗi này đã ra mắt dòng pizza đế dày (pan pizza) mới nhằm thu hút khách hàng.

Papa John’s không phải chuỗi pizza duy nhất gặp khó khăn. Pizza Hut, đối thủ cạnh tranh trực tiếp, trước đó cũng thông báo đóng khoảng 250 cửa hàng trong nửa đầu năm nay, trong khi công ty mẹ Yum! Brands đang tiến hành rà soát chiến lược đối với thương hiệu này.

Theo báo cáo ngành, các chuỗi pizza đang chịu áp lực từ nhiều phía: chi phí nguyên liệu và nhân công tăng, biên lợi nhuận mỏng và lợi thế giao hàng truyền thống của pizza bị suy giảm khi ngày càng nhiều nhà hàng khác tham gia dịch vụ giao đồ ăn. Các chuyên gia nhận định toàn bộ phân khúc pizza đang bị “xáo trộn” bởi sự thay đổi thói quen ăn uống, chi phí ăn ngoài cao hơn và xu hướng nấu ăn tại nhà gia tăng.

Một dấu hiệu đáng chú ý khác là sự suy giảm sức hút của pizza trong văn hóa ẩm thực Mỹ. Theo phân tích của báo chí quốc tế, các chuỗi pizza buộc phải điều chỉnh chiến lược khi doanh số tăng trưởng chậm và người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm với giá cả.

Trong khi đó, Domino’s Pizza lại nổi lên như một cái tên chiến thắng rõ rệt trong phân khúc pizza nhanh. Đầu tuần này, hãng công bố doanh số tại các cửa hàng cùng hệ thống tăng 3,7% trong quý IV nhờ các chương trình giá trị tiết kiệm và chiến dịch quảng bá thương hiệu mới.

Sự phân hóa cho thấy ngành pizza Mỹ đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Các thương hiệu không thích nghi kịp với xu hướng tiêu dùng mới có nguy cơ mất thị phần, trong khi những chuỗi linh hoạt hơn đang tận dụng cơ hội để mở rộng.

Theo: CNN