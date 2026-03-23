Hiện nay, trong khi giới đầu tư tiền số lo mất trắng vì sàn ONUS không truy cập được, không ít nhà đầu tư vàng trên HanaGold rơi vào trạng thái hoang mang khi ứng dụng bất ngờ khóa tính năng rút tiền nhanh, khiến dòng tiền tạm thời bị “mắc kẹt”.

Làm rõ về vấn đề này, HanaGold mới đây đăng tải thông báo chính thức trên Facebook như sau:

HanaGold cho biết sự cố hiện tại là do một vài hoạt động của HanaGold có liên quan với danh nghĩa hợp tác với sàn ONUS, nên HanaGold cũng bị ảnh hưởng và được yêu cầu phối hợp điều tra.

Facebook có tick xanh của HanaGold

Hiện tại, việc nạp/rút tiền trên HanaGold bị tạm khóa do yêu cầu từ Cơ Quan Chức Năng. HanaGold cần phối hợp, tuân thủ theo hướng dẫn từ Cơ Quan Chức Năng cho đến khi được phép mở lại cổng nạp/rút tiền và các quy định liên quan đến kinh doanh vàng, bạc do Cơ Quan Quản Lý ban hành.

HanaGold cam kết tài sản của khách hàng được HOÀN TOÀN BẢO VỆ AN TOÀN. Hệ thống được thiết kế để vận hành chặt chẽ, tuyệt đối bảo vệ an toàn cho tài sản của khách hàng. Ngay sau khi hoàn tất làm việc với Cơ Quan Chức Năng, mọi hoạt động của HanaGold sẽ trở lại bình thường.

HanaGold cũng khuyến nghị khách hàng tuyệt đối không làm theo những chỉ dẫn từ bất kỳ tổ chức/cá nhân nào về việc tham gia các hội nhóm để được hỗ trợ nạp/rút tiền từ hệ thống HanaGold. Các thông tin này tuyệt đối là lừa đảo. HanaGold sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào gây ra từ các hoạt động lừa đảo này.

Trong khi đó ở phía những ứng dụng liên quan, cách xử lý đang không đồng nhất. ONUS vẫn chưa có thông báo chính thức nào từ lúc người dùng không thể truy cập. ﻿

Theo tìm hiểu, ﻿cả hai nền tảng nói trên có quan hệ mật thiết với HVA Group.

Theo thoả thuận chiến lược ký năm 2024, HVA coi HanaGold là một phần trong hệ sinh thái đầu tư tài chính - công nghệ. Lĩnh vực hợp tác tập trung vào các giải pháp công nghệ trong ngành kim hoàn, chẳng hạn như định danh vàng bằng công nghệ NFC, NFT vàng, và các mô hình quản lý/giao dịch vàng trực tuyến. HVA đã góp vốn (khoảng 40 tỷ đồng tính đến năm 2025) vào HanaGold để cùng khai thác tài sản vàng và chia sẻ lợi nhuận.

Trong khi đó, HVA cũng là nhà đầu tư chiến lược của ONUS. Ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong) đồng thời giữ vai trò Chủ tịch HĐQT HVA và tham gia điều hành doanh nghiệp niêm yết tại Mỹ thông qua Vemanti Group, đơn vị đã sở hữu 100% cổ phần ONUS từ tháng 10/2025.

App ONUS ra mắt tại Việt Nam từ tháng 3/2020. Nền tảng đặt trụ sở tại Singapore nhưng lãnh đạo chủ yếu là người Việt, nhắm đến khách hàng trong nước. Nền tảng cung cấp sản phẩm cốt lõi là stablecoin VNDC gắn với VND. Nó cũng cho phép người dùng nạp, rút chuyển đổi qua lại giữa tài sản số và tiền pháp định. Giao dịch dạng này vốn nằm trong vùng xám quy định pháp luật.