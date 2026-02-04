Nữ Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam hầu toà

"Móc nối" với người Trung Quốc buôn lậu vàng

Hôm nay (4/2), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo: Trần Thị Hoàn (SN 1985, chủ Công ty Hoàn Huế); Trần Thành Hiếu (SN 1987), Lương Thị Bích Hà (SN 1994), Liềng Thị Thực (SN 2001), Nông Thị Thùy Linh (SN 1985), đều là nhân viên Công ty Hoàn Huế; Phạm Tuấn Hải (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977, lao động tự do); Vàng Thị Phượng (SN 2000, lao động tự do) về tội “Buôn lậu”.

Các bị cáo Trần Như My (SN 1977, Chủ tịch HĐQT Công ty vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (SN 1981, Phó Tổng Giám đốc Công ty vàng Việt Nam); Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, Kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam) bị xét xử tội “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hội đồng xét xử gồm 3 thành viên do Thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã làm chủ tọa và 2 Hội thẩm nhân dân; 5 Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Hoàn Huế (Công ty Hoàn Huế, ở Lào Cai) do Hoàng Văn Huế là người đại diện pháp luật nhưng thực tế bị cáo Trần Thị Hoàn (vợ Huế) mới là người điều hành.

Từ ngày 2/9/2024 - 2/12/2024, bị cáo Trần Thị Hoàn mua của đối tượng "Bà Béo" (người Trung Quốc, chưa rõ lai lịch) và Phạm Tuấn Hải tổng cộng hơn 521kg vàng, trị giá hơn 1.150 tỷ đồng.

Sau khi xóa bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc vàng từ nước ngoài và cắt nhỏ, Hoàn đã bán cho khách hàng tại Hà Nội để hưởng lợi bất chính.

Về số tiền hưởng lợi bất chính, Hoàn khai chỉ theo dõi số lượng, đơn giá vàng mua của "Bà Béo" và Hải, không theo dõi số lượng, đơn giá vàng bán cho khách hàng và số lượng vàng đã sử dụng để chế tác thành trang sức. Do đó, bị cáo không xác định được số tiền chênh lệch được hưởng lợi mà chỉ xác định được 100 triệu đồng hưởng lợi từ việc mua bán vàng với "Bà Béo".

Đối với giao dịch cùng Phạm Tuấn Hải, Hoàn khai có trường hợp sau khi nhận, giá vàng trong nước giảm, bị cáo phải bù lỗ nên không xác định đã hưởng lợi bao nhiêu. Trong khi, đồng phạm của Hoàn là Phạm Tuấn Hải khai, quá trình làm ăn với Hoàn, bị cáo này hưởng lợi gần 450 triệu đồng, tương đương 1 triệu đồng/kg vàng, gồm 421 kg vàng bán cho Hoàn và 25 kg vàng Hải bán trực tiếp cho khách do Hoàn giới thiệu.

Một số bị can trong vụ án.

Gây thất thoát hơn 5 tỷ tiền thuế

Với hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, cơ quan tố tụng xác định Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam do bị cáo Trần Như My làm Chủ tịch, có mua từ Trần Thị Hoàn 52kg vàng.

Doanh nghiệp này có trụ sở cùng xưởng ở phường Hoàng Mai (Hà Nội) và một cửa hàng trên đường Trần Nhân Tông, là tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng vàng bạc.

Cơ quan tố tụng cho rằng, công ty Vàng Việt Nam sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý hoạt động kinh doanh và hạch toán. Trong đó, phần mềm “Vacom” phục vụ công tác kế toán với vàng có hóa đơn, chứng từ hợp lệ nhằm lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

Còn phần mềm “QLVang” được dùng quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh vàng thực tế hàng ngày, bao gồm cả các giao dịch có hóa đơn và không có hóa đơn.

Quá trình hoạt động, bị cáo Trần Như My và Phó giám đốc là Phùng Thị Thuyết trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng gồm nhiều nguồn không có hóa đơn, chứng từ.

Đối với các giao dịch này, My và Thuyết chỉ đạo Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hợp không hạch toán vào báo cáo thuế, mà theo dõi riêng trên phần mềm “QLVàng”.

Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản của 30 cá nhân là người thân, người quen của My và Thuyết cho mượn rồi giao nhân viên kinh doanh hoặc thủ quỹ quản lý, cập nhật trên phần mềm.

Trái lại, đối với các giao dịch có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, My và Thuyết chỉ đạo bị can Hợp hạch toán vào phần mềm “Vacom”, sử dụng tài khoản của Công ty để thanh toán đồng thời loại bỏ toàn bộ giao dịch không có chứng từ trên báo cáo thuế. Như vậy, toàn bộ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn chứng từ bị loại bỏ, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế.

Viện Kiểm sát xác định, năm 2023, Công ty vàng Việt Nam có tổng doanh thu thực tế hơn 4.243 tỷ đồng, giá vốn thực tế 4.226 tỷ, lợi nhuận gộp trước thuế hơn 16 tỷ. Tuy nhiên, các bị cáo chỉ khai báo thuế với tổng doanh thu hơn 646 tỷ cùng lợi nhuận gộp trước thuế hơn 4 tỷ đồng. Việc này gây thiệt hại hơn gần 2,4 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cùng năm đó, số tiền thuế GTGT thực tế Công ty vàng Việt Nam phải nộp là hơn 1,6 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp chỉ kê khai nộp hơn 461 triệu, gây thiệt hại cho hơn 1,1 tỷ.

Nửa đầu năm 2024, Công ty vàng Việt Nam có tổng doanh thu hơn 5.726 tỷ đồng nhưng chỉ được khai báo ở mức hơn 332 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp này gây thiệt hại thêm 1,5 tỷ tiền thuế GTGT.

Cơ quan điều tra cáo buộc, qua việc sử dụng 2 hệ thống kế toán, các bị can My, Thuyết và Hợp gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT.

Bên cạnh nhóm đã bị truy tố, Viện Kiểm sát xác định có 30 cá nhân cho Công ty Vàng Việt Nam mượn tài khoản ngân hàng, số này đều là người thân, quen của bị cáo Trần Như My và Phùng Thị Thuyết cùng một số nhân viên Công ty Vàng Việt Nam.

Theo Viện Kiểm sát, việc họ cho mượn tài khoản xuất phát từ quan hệ cá nhân, không được thông tin, trao đổi về mục đích sử dụng. Vì vậy, không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.