Nhà Beckham từ bỏ con dâu, chỉ mong con trai cả về nhà

Drama gia đình nổi tiếng bậc nhất Hollywood - nhà Beckham và vợ chồng con trai cả Brooklyn - dường như vẫn chưa tìm được đường ra. Nhiều người từng hy vọng Giáng sinh sẽ mang đến phép màu, nhưng có vẻ… điều đó khó xảy ra.

Theo các nguồn tin mới nhất, David và Victoria Beckham đã "từ bỏ hy vọng" hàn gắn với con dâu Nicola Peltz. Thay vào đó, cặp vợ chồng quyền lực quyết định tập trung toàn bộ tình cảm vào Brooklyn - cậu con trai cả đang ngày càng xa cách bố mẹ sau những mâu thuẫn kéo dài.

Dù không trực tiếp nhắc đến nhau, gia đình Beckham vẫn để lộ vài tín hiệu nhỏ trên mạng xã hội: Cruz Beckham đăng ảnh Brooklyn nhưng vẫn… chưa nhấn follow lại anh trai. Victoria Beckham chia sẻ đoạn video mẹ mình treo tất Giáng sinh cho các cháu - và chiếc mang tên Brooklyn vẫn treo ngay ngắn trên lò sưởi. Những chi tiết nhỏ nhoi ấy như lời nhắc: "Nhà vẫn luôn chờ con về".

Thế nhưng theo truyền thông Anh lại cho rằng chiến lược chỉ kéo riêng Brooklyn về nhà là… sai từ gốc rễ.

Tách Brooklyn khỏi Nicola chỉ khiến cậu ấy xa gia đình hơn. Hai người họ vẫn vô cùng gắn bó. Nicola tổn thương nhiều lắm sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Nhà Beckham không thể chỉ đăng vài bài và cho rằng 'mọi chuyện ok rồi'. Không có lời xin lỗi nào, không có thay đổi nào - làm sao mà làm lành?

Trong tuần này, Victoria xuất hiện tại New York để dự tiệc Giáng sinh sớm cùng team thương hiệu riêng. Nhưng những người gần gũi cho biết cô và David vẫn buồn sâu sắc vì Brooklyn không có mặt - đặc biệt khi anh vắng mặt ở cả hai cột mốc quan trọng: Lễ phong tước Hiệp sĩ của David vào tháng trước. Trận chung kết MLS mà Inter Miami vô địch.

Một nguồn tin chia sẻ với The Sun: "Điều đau nhất là những ngày đặc biệt nhất lại thiếu bóng Brooklyn. Như thể cậu ấy - dù không xuất hiện - vẫn là cái tên ám ảnh suốt mùa lễ và cả năm mới của họ".

Nhà Beckham được cho là vẫn để cánh cửa rộng mở, chỉ mong Brooklyn sẽ trở về vào Giáng sinh, gác lại quá khứ và cùng bắt đầu 2026 với tâm trạng mới. Nhưng về phần Nicola - họ đã ngừng hy vọng. Nhiều khả năng, mối quan hệ này khó mà hàn gắn được nữa.

Drama leo thang mạnh vào tháng 5 khi Brooklyn và Nicola không dự sinh nhật 50 tuổi của David, còn Romeo và Cruz lần lượt unfollow anh trai. Đến mùa hè, cặp đôi trẻ được cho là tổ chức lại lễ cưới kỷ niệm 3 năm mà không báo, không mời bất kỳ ai bên Beckham - động thái được xem như dấu chấm hết của mọi nỗ lực hòa giải.

Gia đình từng là biểu tượng hạnh phúc, giờ lại chia đôi bởi một cuộc chiến âm ỉ không hồi kết. Và ở giữa tất cả, người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là Brooklyn - chàng trai từng là niềm tự hào lớn nhất của nhà Beckham.



