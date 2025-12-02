Tiểu thư Harper Beckham được mẹ tặng loạt quà Giáng sinh sang chảnh, chuẩn con nhà tài phiệt

Ngày đầu tháng 12 của tiểu thư út nhà Beckham bắt đầu đúng chuẩn "rich kid mùa lễ hội". Victoria Beckham vừa khiến dân mạng chú ý khi khoe trên Instagram story loạt quà dành riêng cho con gái út Harper - hẳn 7 chiếc lịch mở màn mùa Giáng sinh.

Trong khoảnh khắc quay chậm kiểu "tâm đắc", Vic lia máy qua từng món: từ lịch làm đẹp space NK giá 160 bảng Anh (gần 5 triệu đồng) đến lịch Gucci ngập tràn đồ trang trí cây thông. Chưa hết, Harper còn có thêm 2 lịch socola lindor đỏ và 2 lịch kinder - đúng kiểu mở lịch mỗi ngày đến khi… mỏi tay.

Victoria hào hứng viết: "Happy December! Harper Beckham" và trang trí cả bàn bằng tuyết giả cho đủ vibe mùa đông châu Âu. Trong video, bà Beck gọi Harper:"Hôm nay là ngày đầu tiên tháng 12, lịch được lấy ra rồi! Con thấy sao? Nhìn tuyết kìa!". Harper đáp ngay: "Tuyệt vời luôn ạ, con thích lắm!".

Nhiều fan còn phát hiện chi tiết thú vị: con số 7 có thể là "ẩn ý" nhắc đến tên Harper Seven Beckham, cũng gắn liền với chiếc áo thi đấu huyền thoại của David Beckham.

Loạt tương tác "tấu hài" giữa Vic & David gây bão trở lại

Chuyện lịch chưa kịp nguội thì cư dân mạng tiếp tục nhắc lại khoảnh khắc viral của vợ chồng Beckham tuần trước. David vừa khiến fan "cười xỉu" khi tái hiện meme "Be honest" (Hãy thành thật đi) từ phim tài liệt Netflix đình đám.

Victoria khoe đã tự tay trang trí cây thông khổng lồ trong căn nhà phố 31,5 triệu bảng ở London để gây bất ngờ cho David. Nhưng khoảnh khắc anh bước vào thì ngay lập tức bắn câu hỏi "đặc sản": "Hãy thành thật. Em thật sự tự trang trí cái cây này à?"

Victoria liền phản biện đầy tự tin: "Có phải bất ngờ dễ thương không?". David chốt hạ: "Rất tuyệt đó, Mrs. Claus của anh!".

Netizen lập tức liên hệ đến cảnh kinh điển trong bộ phim tài liệu, khi Victoria tự nhận mình "xuất thân từ gia đình lao động" và David… ló đầu vào bảo: "Be honest!" trước khi Vic phải thú nhận rằng cô được bố đưa đi học bằng… Rolls-Royce.

Cuối năm cũng là giai đoạn ngập tràn tin vui với gia đình Becks - khi David Beckham chính thức được phong tước hiệp sĩ tại Lâu đài Windsor. Victoria đăng loạt ảnh ngọt ngào và bày tỏ: "Tôi chưa bao giờ tự hào hơn. David luôn đại diện cho nước Anh bằng tất cả sự tử tế và chăm chỉ".

Sau buổi lễ, cả gia đình đã cùng nhau đến Cliveden House and Spa - khách sạn 5 sao giữa khu đất rộng 376 mẫu - để ăn mừng. David tiết lộ Vua Charles còn khen bộ vest mà Victoria thiết kế riêng cho anh.