Nhan sắc gây sốc của nữ thần quốc dân phải giải nghệ để cưới kẻ xâm hại mình

Với khán giả trẻ hôm nay, cái tên Seo Jung Hee có thể không gợi được nhiều ký ức. Thế nhưng trong thập niên 90, cô từng là một trong những gương mặt nổi bật nhất của thời kỳ đầu showbiz Hàn Quốc - một người mẫu sáng giá và một diễn viên được nhiều đạo diễn đánh giá cao. Khi ấy, không ít người tin rằng cô sẽ sớm trở thành minh tinh mới của màn ảnh. Nếu cuộc đời không rẽ sang hướng khác quá sớm, có lẽ hiện tại, ở tuổi 62, cô đã đứng vào nhóm những biểu tượng sắc đẹp của Hàn Quốc.

Seo Jung Hee bước chân vào lĩnh vực phim ảnh khi vừa ngoài đôi mươi. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô lại khép lại nhanh đến bất ngờ. Cô chỉ góp mặt trong một vài tác phẩm như Heaven Mom , Thoughts On Capitalism hay Born Of February 30th - những bộ phim ra mắt đầu thập niên 90 và cũng là lần cuối cô xuất hiện trước ống kính. Ngay khi sự nghiệp đang mở ra nhiều cơ hội, cô lại quyết định rời showbiz để kết hôn với Seo Se Won, một mục sư kiêm diễn viên hài có tiếng thời ấy.

Bề ngoài, đó là một cuộc hôn nhân trông có vẻ hạnh phúc: một cô gái trẻ tươi cười bên người chồng thành đạt. Nhưng sau lớp vỏ êm đềm lại là sự thật đầy ám ảnh. Seo Jung Hee quen Seo Se Won từ năm 19 tuổi, và chính anh ta là người đã xâm hại cô. Không lâu sau, cô bị ép phải cưới người đàn ông đã mang đến cho mình tổn thương lớn nhất.

Từ thời điểm ấy, cuộc sống hôn nhân trở thành chuỗi năm tháng bị bạo hành kéo dài suốt 32 năm. Cô chịu đánh đập, chịu chửi bới, bị kiểm soát đến mức nhiều lần rơi vào tuyệt vọng. Sự bạo lực đó không chỉ dồn nén lên cô mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến con gái cô, Seo Dong Ju. Không chịu nổi sự độc đoán của cha, cô bé từng uống 60 viên thuốc ngủ để tự tử, may mắn được cứu sống kịp thời.

Khi Seo Jung Hee lựa chọn công khai toàn bộ câu chuyện, công chúng mới hiểu mức độ bi kịch mà cô âm thầm chịu đựng suốt hơn ba thập kỷ. Năm 2015, cô đưa chồng ra tòa, nhưng bản án chỉ dừng ở mức 6 tháng tù giam và 2 năm tù treo, một phán quyết khiến dư luận phẫn nộ vì quá nhẹ so với nỗi đau mà cô đã trải qua.

Rời khỏi cuộc hôn nhân độc hại, Seo Jung Hee bắt đầu lại cuộc đời theo cách mạnh mẽ nhất. Ở tuổi ngoài 50, cô mở kênh YouTube, hợp tác với các thương hiệu thời trang và thậm chí quay lại phim trường với dự án Thợ Săn Tiền Thưởng . Hiện tại, Seo Jung Hee tận hưởng cuộc sống tự do, thoải mái và sung túc hơn bao giờ hết. Cô du lịch, trải nghiệm, làm điều mình thích mà không còn phải dè chừng bất kỳ ai. Đồng hành cùng cô là con gái Seo Dong Ju - nay đã là nữ luật sư bản lĩnh và xinh đẹp.

Seo Jung Hee trẻ đến nỗi nhìn cô và con gái như 2 chị em

Mới đây, Seo Jung Hee bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi đăng tải loạt ảnh mới trên Instagram. Được biết, cô đang tận hưởng chuyến du lịch tại Tokyo (Nhật Bản). Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý chính là gương mặt mộc rạng rỡ của cô ở tuổi lục tuần. Không trang điểm, không son phấn, cô thoải mái bước xuống phố với làn da căng bóng, tươi tắn đến mức khó tin. Bên cạnh đó, phong cách thời trang cá tính và hiện đại của cô cũng được khen ngợi không ngớt.

Một hình ảnh gây thích thú khác là khoảnh khắc cô thảnh thơi dạo phố với mái tóc rối nhẹ vì quên mang theo lược. Gội đầu xong là cứ để tóc khô tự nhiên mà đi bộ quanh thành phố, chính sự xuề xòa đầy vô tư ấy lại tôn lên vẻ đẹp mộc mạc và chân thật của cô. “Tôi thích cái cảm giác tự do nhỏ bé này” , cô chia sẻ đầy vui vẻ.

Dù trên gương mặt đã có dấu vết của thời gian, không thể phủ nhận rằng Seo Jung Hee trông trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật. Sự tự tin, thần thái và vẻ đẹp tự nhiên của cô khiến công chúng không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ.