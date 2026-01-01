Nhà 3 người, chồng chỉ đưa 2 triệu/tháng, vợ bất lực nhưng biết lý do lại càng khó nghĩ

Kết hôn rồi có con, 2 vợ chồng cùng chung sức, chung tài chính để vun vén gia đình là chuyện đương nhiên phải làm. Dù rằng thi thoảng có thể xích mích, bất đồng chuyện tiền bạc nhưng vẫn cần đảm bảo tính đồng thuận và công bằng trong việc đóng góp.

Về mặt lý thuyết là như vậy, còn thực tế nhiều khi lại không đơn giản. Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây là 1 trường hợp như vậy. Trong bài tâm sự của mình, cô cho biết bản thân đang mang thai con thứ 2, dự sinh đầu năm 2026.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Từ trước đến nay, cô là người đóng góp nhiều hơn trong khía cạnh tài chính. Thu nhập chồng không ổn đinh, lương 10-20 triệu/tháng, hàng tháng anh giữ lại 4 triệu tiêu vặt, còn lại đưa cô giữ.

“Chồng mình đang muốn cắt 80% tiền sinh hoạt chồng đưa hàng tháng để chuyển sang lo cho bố mẹ chồng. Giờ mình không biết nên phản ứng hay bàn bạc lại như thế nào cho hợp lý. Bình thường anh sẽ giữ lại 4 triệu hàng tháng để chi tiêu cá nhân và tháng nào cũng tiêu hết chứ không dư. Còn lại chuyển toàn bộ cho mình lo chi tiêu. Lương mình tốt hơn lương chồng. Tính hết tất cả các khoản phát sinh và các khoản chi lớn trong năm, thì 1 tháng gia đình mình chi tiêu khoảng 30 triệu/tháng.

Giờ mẹ chồng ốm nặng, bố chồng mình cũng già không thể chăm sóc bà, 2 con thì lại ở xa (ông bà ở cách TP.HCM cỡ 100km) nên anh em bàn nhau thuê người chăm bà. Vì bà bệnh nên chi phí tốn kém, thuê người hết 18 triệu/tháng chưa kể tiền ăn nữa, mỗi người góp 9 triệu.

Thế nên chồng mình mới bảo cắt 80% tiền sinh hoạt, 1 tháng chỉ đưa được cho mình trung bình 2 triệu. Còn đâu mình chịu khó thu vén, cắt giảm chi tiêu. Đang bầu vốn đã mệt mỏi stress, nghe tin xong mà mình không biết phải nói gì hay phản ứng gì, vì liên quan đến chuyện báo hiếu cũng quá khó nói” - Cô trải lòng.

Trong phần bình luận của bài đăng, đa số mọi người đều đồng tình: 2 triệu với chi tiêu gia đình 2 con nhỏ thì quả thực “không thấm vào đâu”. Nhưng trong hoàn cảnh này thì cũng không trách người chồng được…

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

“Nên cố gắng để chồng lo cho mẹ cho chu toàn chữ hiếu bạn à. Nhưng phải bảo chồng bớt khoản tiêu riêng đi. Đồng ý khoản đóng góp để lo cho mẹ, tiền tiêu vặt của chồng giảm còn 1 triệu/tháng thôi chứ ai lại đưa vợ có 2 triệu còn mình tiêu riêng 4 triệu” - Một người khuyên.

“Nên động viên chồng làm thêm và cắt giảm tiền tiêu cá nhân vì bạn đang bầu bì, không thể chỉ dồn khó khăn lên bạn. Đẻ con đủ 6 tháng thì nên cố gắng đi làm lại và kiếm cách tăng thu nhập. Phải chịu khó trong giai đoạn này thôi” - Một người chung quan điểm.

“Không bực ông chồng chuyện muốn lo cho mẹ, nhưng thấy bực cái khoản thu nhập với tiêu vặt ấy. Đang khó khăn mà không tìm cách kiếm thêm, cứ dồn hết lên vợ mà vợ thì đang bầu chứ. Ở TP.HCM thì thiếu gì việc kiếm thêm, tối đi chạy ship, làm xe ôm đi đàn ông sức dài vai rộng mà” - Một người bày tỏ.

“Đùa, ông chồng đến chán, bảo chồng tháng tiêu 2 triệu thôi, 9 triệu lo cho mẹ, còn đưa vợ 5 triệu. Mà đàn ông đàn ang, giờ phút này mẹ đang lâm bệnh thì cố mà vất vả tí, đi chạy ship, kiếm thêm cái việc ngoài mà làm, cứ mãi cố định có bằng ý tiền, vợ thì sắp đẻ đến nơi, ở đây vấn đề chính là chồng bạn không có ý chí” - Một người thẳng thắn.

Thấy được gì từ vấn đề của gia đình này?

Nhìn sâu hơn vào tâm sự cô vợ, có thể thấy nếu hiện tại, họ có 1 khoản quỹ gọi là “quỹ báo hiếu” để lo cho cha mẹ 2 bên lúc ốm đau, thì hẳn là khó khăn tài chính sẽ giảm đi phần nào.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Thực tế, báo hiếu không phải là chuyện bất ngờ. Cha mẹ rồi sẽ già, sẽ có lúc cần tiền để chữ bệnh. Chỉ là chúng ta thường né tránh việc nghĩ trước, cho đến khi mọi thứ ập xuống thì mới cuống cuồng xoay xở.

Trong câu chuyện này, khi mẹ chồng ốm nặng, chi phí phát sinh lên tới gần 20 triệu mỗi tháng, gia đình buộc phải “giật gấu vá vai”, lấy tiền sinh hoạt của vợ con để bù sang. Về mặt tình cảm, chữ hiếu là điều không ai có thể phản đối. Nhưng về mặt tài chính, cách xử lý như vậy dễ khiến người trong cuộc cảm thấy bất công và kiệt sức, nhất là khi người vợ đang bầu bí, phải gánh phần lớn chi tiêu.

Một quỹ báo hiếu, nếu được chuẩn bị từ sớm, sẽ giúp tránh rất nhiều xung đột kiểu này. Đó có thể chỉ là 1-2 triệu đều đặn trích ra hàng tháng. Khoản tiền ấy không dùng cho chi tiêu gia đình, không đụng tới cho những nhu cầu khác. Khi cha mẹ cần, mình có sẵn nguồn tiền để chi, không phải cắt đột ngột tiền sinh hoạt, không phải đẩy áp lực lên vợ hoặc chồng trong lúc khó khăn.

Quan trọng hơn, quỹ báo hiếu giúp rạch ròi giữa trách nhiệm với cha mẹ và trách nhiệm với gia đình nhỏ. Nếu hai vợ chồng cùng thống nhất từ đầu rằng mỗi tháng dành ra bao nhiêu cho quỹ này, thì khi biến cố xảy ra, việc chi tiền sẽ bớt nhạy cảm, bớt cảm giác “hy sinh bắt buộc”.