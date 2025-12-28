Nếu bạn đang thiếu tiền thì ngay lập tức hãy dừng 6 kiểu chi tiêu này lại!

1. Chi tiền cho trang điểm đậm – mua nhiều nhưng dùng rất ít

Ngày trước tôi từng chạy theo xu hướng: kem nền loại này, phấn má loại kia, bảng mắt đủ màu. Nhưng thực tế, tôi chỉ dùng son – chì mày – kem nền. Những thứ khác… hết hạn trước khi dùng hết.

- Mỗi sản phẩm trang điểm trung bình 200.000–400.000đ.

- Một năm mua 5–7 món “cho vui” là mất 1–2 triệu mà chẳng thay đổi cuộc sống.

Giải pháp: chỉ mua thứ dùng thường xuyên. Còn phấn má? Tôi dùng luôn son để tiết kiệm.

2. Uốn tóc – nhuộm tóc – làm móng: Tốn tiền, tốn thời gian, tốn cả tóc

- Một lần làm tóc giá rẻ cũng 600.000–1.200.000đ. Làm 2–3 lần mỗi năm đã thành 2–3 triệu.

- Còn làm móng? Một bộ đơn giản ở Hà Nội/TP.HCM cũng 150.000–250.000đ. Mỗi tháng làm một lần là 1,8–3 triệu/năm.

Vấn đề không chỉ tiền, mà còn:

- Tốn 4–5 tiếng mỗi lần.

- Tóc khô, gãy, móng yếu.

Tâm trạng tốt lên vài giờ nhưng ví thì… mỏng lâu hơn thế.

Nếu đang khó khăn tài chính, đây là khoản cắt đầu tiên không ảnh hưởng chất lượng sống.

3. Mua đồ vì “rẻ” – không phải vì cần

Câu nói “Nó rẻ nên mua thử một cái” là thủ phạm khiến nhiều người nghèo hoài.

Chiếc quần 300.000 đồng tưởng rẻ, nhưng:

- Không thật sự thích

- Không cần

- Không mặc nhiều

- Mua chỉ vì FOMO

3–4 món “mua cho vui” mỗi tháng = 1 triệu đồng. Một năm = 12 triệu đồng.

Từ giờ: Món nào không làm bạn thích đến mức muốn mặc ngay lập tức, đừng mua.

4. Chi tiền để giữ thể diện – nguy hiểm hơn bạn tưởng

- Nhiều người mua áo 700.000đ, túi 2 triệu, nước hoa 1,5 triệu… chỉ để “không kém ai”.

Nhưng buồn cười ở chỗ:

- Người khác quên bạn mặc gì sau 10 giây.

- Chỉ mình bạn nhớ số tiền đã chi.

Một ly cà phê sang chảnh 65.000đ/ngày = 2 triệu/tháng. Một chiếc váy “để đi dự tiệc cho đỡ quê” = 600.000–1 triệu. Tất cả nhằm phục vụ cái nhìn của người khác – những người… chẳng trả tiền giúp bạn.

5. Trà sữa – rẻ theo ly, đắt theo năm

- Một ly trà sữa trung bình 50.000–65.000đ.

- Uống 5 ly/tuần: → 250.000–320.000đ/tuần → khoảng 1,2 triệu/tháng → 14–15 triệu/năm

Tưởng thưởng cho bản thân đâu không thấy, chứ đường – béo – tiền hao thì rõ ràng.

Cắt xuống 1 ly/tuần, bạn tiết kiệm được gần 10 triệu/năm.

6. Gọi đồ ăn mang về – tiện nhưng đốt tiền nhanh nhất

- Một bữa đặt món rẻ cũng 50.000–70.000đ. Thêm phí ship, phí dịch vụ, tổng thành 80.000–100.000đ.

- 1 lần/ngày = 2,4–3 triệu/tháng

- 2 lần/ngày = 5–6 triệu/tháng – ngang tiền ăn cả gia đình 3 người nếu tự nấu

Gia đình tôi từng chi 2,2 triệu đồng cho ba bữa tự nấu, thấp hơn hẳn so với tháng trước (≈ 1,4 triệu đồng). Lý do: không gọi đồ ăn, không đi ăn ngoài.

Tự nấu ăn luôn rẻ gấp 2–3 lần.

Vì sao người giàu cứ giàu mãi, còn người nghèo khó tích lũy?

- Không phải do họ kiếm được quá nhiều, mà vì họ không lãng phí vào những thứ:

- Không thiết yếu

- Không mang lại giá trị dài hạn

- Chỉ thỏa mãn cảm xúc nhất thời

Kẻ thù số một của tích lũy chính là những khoản “nhỏ mà thường xuyên”.

Khi cắt 6 khoản trên, bạn có thể tiết kiệm:

- Trang điểm thừa: 1–2 triệu/năm

- Tóc – móng: 3–6 triệu/năm

- Đồ rẻ nhưng không cần: 5–12 triệu/năm

- Trà sữa: 10–15 triệu/năm

- Đặt đồ ăn: 15–20 triệu/năm

Tổng cộng: 35–55 triệu/năm – đủ cho một quỹ dự phòng, một chuyến du lịch, hoặc một khóa học tăng thu nhập.

Kết lại

Tiền không tự nhiên biến mất; nó chảy theo từng quyết định nhỏ hằng ngày. Muốn tài chính tốt lên, đôi khi không cần tăng lương, chỉ cần dừng lại đúng chỗ.