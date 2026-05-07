Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Viết Hoàng (sinh năm 1998, trú tại thôn Tân An, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 5/5/2026, đối tượng Nguyễn Viết Hoàng điều khiển xe đạp, mang theo một cây rựa dài khoảng 70 cm bất ngờ xông thẳng vào phòng trực ban hình sự của Công an phường Ba Đồn, dùng hung khí chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, chân của Đại úy Hoàng Trung Hoài – cán bộ Tổ cảnh sát trật tự, Công an phường Ba Đồn và bỏ trốn.

Công an tống đạt quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Hoàng để điều tra về hành vi giết người - Ảnh: Công an Quảng Trị

Ngay khi nghe tiếng hô hoán, các cán bộ chiến sĩ trong ca trực đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, đồng chí Hoài bị thương rất nặng, mất nhiều máu, trong đó có vết thương nghiêm trọng dẫn đến đứt lìa 1/3 bàn chân phải. Lực lượng Công an phường đã nhanh chóng đưa đồng chí Hoài đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời triển khai lực lượng truy đuổi gắt gao. Chỉ sau một thời gian ngắn, đối tượng Nguyễn Viết Hoàng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu xác định đối tượng Nguyễn Viết Hoàng và Đại úy Hoàng Trung Hoài không có mâu thuẫn hay quen biết từ trước. Sáng cùng ngày, do sử dụng rượu bia quá mức dẫn đến mất kiểm soát hành vi, đối tượng đã thực hiện hành động liều lĩnh và man rợ nêu trên. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 6/5, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, nạn nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch, trên đầu có vết chém sâu gây chảy máu não, đồng thời 1/3 bàn chân phải bị chém đứt lìa.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật sọ não để hút máu tụ, xử lý tổn thương vùng đầu và đồng thời thực hiện nối lại phần bàn chân bị đứt lìa.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, ca nối bàn chân đặc biệt phức tạp do vết thương nghiêm trọng, tổn thương nhiều mạch máu và gân cơ.

Đến sáng 6/5, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng Đại úy Hoài vẫn chưa tỉnh lại và đang được hồi sức tích cực, theo dõi đặc biệt.