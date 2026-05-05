Lãnh đạo UBND phường Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, địa phương vừa xảy ra việc một cán bộ công an phường bị nam thanh niên dùng hung khí chém gây thương tích nặng.

Khoảng 12h40 cùng ngày, Đại uý H.T.H, cán bộ Công an phường Ba Đồn, đang làm việc tại trụ sở thì bất ngờ bị nam thanh niên mang theo hung khí giống cây rựa tấn công.

Nghi phạm Nguyễn Viết Hoàng bị khống chế, bắt giữ.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng lập tức khống chế, tạm giữ nghi phạm và thu giữ hung khí để phục vụ điều tra. Danh tính người này được xác định là Nguyễn Viết Hoàng (28 tuổi, trú tại thôn Tân An, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị).

Đại úy H.T.H bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên quan hành vi chống người thi hành công vụ, ngày 19/3, TAND khu vực 1 – TP Huế đã xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Đức Hạnh (SN 1993, trú phường Vỹ Dạ).

Theo cáo trạng, chiều 30/10/2025, trong lúc lực lượng CSGT phân luồng giao thông tại khu vực cầu Vỹ Dạ, Hạnh lái xe máy đi sai phần đường, không chấp hành hiệu lệnh mà còn có lời lẽ chống đối. Đáng chú ý, tài xế này sau đó quay lại tấn công một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ, khiến người này bị thương phải điều trị.

Nhận định hành vi nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự, HĐXX tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.