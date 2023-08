Nguyên tắc hẹn hò gây tranh cãi của Quỳnh Lương: Đừng phóng đại những thứ vốn rất bình thường!

Cách đây không lâu, diễn viên Quỳnh Lương có chia sẻ một vài nguyên tắc của bản thân trong chuyện hẹn hò. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết: "Khi em quen một người con trai, ví dụ em gọi điện mà họ là người tắt máy trước là kiểu gì em cũng dỗi. Đưa chai nước cho em mà không mở nắp chai nước thì em không uống. Hoặc là ví dụ đi ăn, trời ơi không có chuyện em đi ăn ngoài quán mà em là người lấy đũa đâu. Không bao giờ là người lấy đũa".

Tạm bỏ qua nghi vấn rạn nứt tình cảm của Quỳnh Lương với thiếu gia Trà Vinh - Nguyễn Tiến Phát sau chương trình Người ấy là ai, những chia sẻ này của cô đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Diễn viên Quỳnh Lương

"Cái lý" của Quỳnh Lương

Kết hôn và có con từ năm 18 tuổi, tự nguyện nhận trách nhiệm nuôi con khi cuộc hôn nhân không may sớm tan vỡ là câu chuyện không còn quá xa lạ với công chúng khi nhắc về diễn viên Quỳnh Lương. Ở người phụ nữ này, chúng ta không chỉ thấy được bản tính mạnh mẽ, mà còn là sự chăm chỉ, tích cực.

Sự chăm chỉ được thể hiện qua hàng loạt bộ phim mà Quỳnh Lương đảm nhận. Không chỉ có vậy, cô còn "cân" luôn được cả chuyện kinh doanh. Nếu theo dõi Quỳnh Lương trên các nền tảng Mạng xã hội, chắc hẳn khán giả sẽ biết có những ngày cô tới trường quay từ sáng đến chiều muộn, tối về vẫn Livestream bán hàng và giao lưu với những người yêu quý mình tới tận khuya.

Không than vãn bâng quơ trên mạng, luôn giữ được nụ cười thân thiện và vẻ "tưng tửng" mỗi khi xuất hiện, năng lượng tích cực mà nữ diễn viên lan tỏa là điều không cần bàn cãi.

Quỳnh Lương từng bật khóc trên sóng truyền hình khi kể lại khoảng thời gian mới ly hôn

Với tất cả những điều đó, Quỳnh Lương có cái lý của riêng mình khi yêu cầu sự chăm sóc từ những việc nhỏ nhất, đơn giản nhất của người đàn ông cô hẹn hò.

Đóng khung nguyên tắc yêu của Quỳnh Lương trong cái nắp chai hay đôi đũa là sai lắm! Vì ai chẳng biết đến đứa trẻ con còn tự mở được chai nước, tự lau được đôi đũa. Nguyên tắc của Quỳnh Lương chỉ đơn giản là mong muốn nhận được sự quan tâm, chăm sóc và trân trọng tối đa khi hẹn hò.

Thử hỏi, liệu có người phụ nữ nào bước vào tình yêu mà lại không mong muốn nhận được những điều đó hay không? Nhất là khi người phụ nữ ấy đã trải qua đổ vỡ và một thân một mình bươn chải, kiếm sống, xây dựng sự nghiệp?

Những khẩu hiệu hô hào "phụ nữ phải mạnh mẽ, độc lập, tự chủ" đã xuất hiện nhiều đến mức khiến người ta đôi khi quên mất một sự thật đơn giản: Phụ nữ dựa vào người đàn ông cô ấy yêu không phải vì cô ấy chẳng thể mạnh mẽ hay độc lập, mà chỉ đơn giản là khao khát được chở che, chăm sóc sau một khoảng thời gian dài "một mình cân cả thế giới".

Phụ nữ thông minh sẽ biết cách "bình thường hóa" những hành động nhỏ nhặt của đàn ông?

Sau khi Quỳnh Lương chia sẻ nguyên tắc yêu của mình, cũng có quan điểm cho rằng việc mở nắp chai nước, lau đũa, chủ động mở cửa xe cho bạn gái,... là những hành động hết sức bình thường mà đàn ông nên làm khi đi cùng bạn bè, chứ đừng nói tới chuyện đi cùng bạn gái.

Sự chân thành, lịch lãm và bản tính biết quan tâm của đàn ông, lẽ ra nên được đánh giá trong những việc "lớn" hơn như khi hai người xảy ra bất đồng, tranh luận; hoặc khi người phụ nữ không may gặp phải biến cố lớn trong cuộc sống.

Nếu anh ta vẫn giữ được bình tĩnh để không thốt ra những lời lẽ thô tục, không dùng vũ lực khi tranh cãi, đó mới là người đàn ông lịch lãm.

Nếu anh ta không bỏ đi vào lúc cuộc đời dồn ép bạn đến tận cùng khó khăn, đó mới là tình thương thật lòng.

Nếu vì yêu bạn mà anh ta có động lực từ bỏ những "thói hư tật xấu" để hướng tới một cuộc sống tốt hơn cho cả hai, đó mới là dấu hiệu của một người có khả năng đồng hành cùng bạn lâu dài.

Trong bộ phim The perks of being a wallflower, có một câu thoại rất hay thế này: "We accept the love we think we deserve" (Tạm dịch: Chúng ta chấp nhận những tình yêu chúng ta cho rằng mình xứng đáng được nhận).

Thế nên, nếu chỉ đặt ra những nguyên tắc yêu dựa vào những điều quá nhỏ nhặt, phải chăng phụ nữ sẽ chẳng bao giờ gặp được người đàn ông có chí lớn làm chỗ dựa?

Tạm kết

Chúng ta không thể yêu thay người khác, hạnh phúc hay buồn đau thay bất cứ ai. Đó chính là lý do chẳng tồn tại một định nghĩa nào cụ thể cho thứ cảm xúc vốn muôn phần phức tạp này. Suy cho cùng, chẳng có quan điểm nào là hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai. Điều quan trọng sau cuối luôn là sự hạnh phúc, là cảm giác đủ đầy viên mãn mà thôi!