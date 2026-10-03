Nguyễn Quỳnh Anh là Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo đăng quang Á hậu

Tối 2/10, Chung kết Miss Universe Vietnam chính thức diễn ra tại Hải Phòng. Sau nhiều vòng thi từ trình diễn áo tắm, dạ hội, ứng xử... top 5 chung cuộc chính thức lộ diện. Theo đó, Nguyễn Quỳnh Anh được gọi tên vào ngôi vị Hoa hậu. Điều này đồng nghĩa với việc Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh sẽ có cơ hội góp mặt tại Miss Universe lần thứ 75, diễn ra ở Puerto Rico vào tháng 11.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trịnh Mỹ Anh, Á hậu 2 gọi tên Emma Maria Fernandez Lê. Rapper Pháo chính thức trở thành Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026.

Dù từng được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện nhưng người đẹp Mlee dừng chân ở vị trí top 11. Năm trước đó, cô cũng ghi danh và dừng chân ở top 5 chung cuộc. Không chỉ Mlee, trường hợp của Á hậu Hồng Đăng cũng gây chú ý. Trước khi tham gia Miss Universe, Hồng Đăng là Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2023, nhưng lần trở lại sau 3 năm này cô chỉ dừng chân ở vị trí Á hậu 4.

Khoảnh khắc Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang

Nguyễn Quỳnh Anh chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026

Quỳnh Anh đã có màn trở lại "phục thù" thành công, cô sẽ có cơ hội chinh chiến quốc tế

Trịnh Mỹ Anh là Á hậu 2 của cuộc thi

Emma Lê dừng chân ở vị trí Á hậu 2

Rapper Pháo chính thức trở thành Á hậu 3

Á hậu 2Miss Universe Vietnam 2023 Hồng Đăng trở thành Á hậu 4 ở Miss Universe Vietnam 2026. Cô gặp sự cố khi trao vương miện

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh cao 1m75, số đo ba vòng lần lượt là 82-63-90 cm. Quỳnh Anh không phải gương mặt xa lạ của làng thời trang hay các cuộc thi nhan sắc. Người đẹp sinh năm 1999 từng giành danh hiệu Á quân The Face Vietnam 2018, lọt Top 10 Face of Asia 2019 và đặc biệt đăng quang Siêu mẫu châu Á 2021 tại Singapore. Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, mỹ nhân sinh năm 1999 trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang trong nước, được đánh giá là một trong những người mẫu đắt show và thường xuyên góp mặt trong các show diễn lớn. Năm 2024, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi giành ngôi vị Á hậu 1 Miss Universe Vietnam.

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh

Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, cao 1,75m, sở hữu số đo 87-63-93 cm. Người đẹp từng theo học Đại học Thương mại và hiện hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, kinh doanh. Cô từng đại diện Việt Nam dự thi Miss Earth và giành danh hiệu Miss Earth Water. Trịnh Mỹ Anh có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, đạt IELTS 7.0, từng giành giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và hội thi Học sinh Thanh lịch do trường cấp 3 tổ chức.

Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh

Á hậu 2 Emma Lê có tên đầy đủ là Emma Maria Fernandez Lê, sinh năm 2000. Có bố là người Tây Ban Nha, Emma Lê sở hữu vẻ đẹp lai cuốn hút với gương mặt sắc nét cùng chiều cao 1,7m. Điều khiến nhiều người bất ngờ là Emma Lê có mối quan hệ thân thiết với Tăng Thanh Hà. Trong một hình ảnh được Emma đăng vào dịp Tết Thiếu nhi, cô đăng ảnh cười rạng rỡ trong vòng tay "ngọc nữ" màn ảnh Việt. Được biết, mối quan hệ này hình thành thông qua diễn viên Lê Hoá - là người bạn, người chị thân thiết của Hà Tăng từ nhiều năm trước. Cả hai từng tham gia Bỗng Dưng Muốn Khóc - dự án làm nên tên tuổi của Tăng Thanh Hà.

Emma Lê từng vào Top 5 Miss Universe Vietnam 2023. Emma vẫn đang hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, đồng thời tham gia một số dự án phim. Công việc cũng giúp cho Emma Lê có cơ hội hợp tác với loạt "đỉnh lưu" Vpop, đóng nữ chính trong MV của SOOBIN, Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI,...