Người đẹp nào sẽ đăng quang Miss Universe Vietnam 2026?

Trịnh Thị Hồng Đăng cũng là thí sinh được đánh giá cao tại Miss Universe Vietnam 2026. Sau ba năm giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2026, cô tiếp tục trở lại để quyết lấy vương miện. Lợi thế của Hồng Đăng chính là học vấn nổi bật khi tốt nghiệp ngành Quản lý rủi ro và Kinh tế tại Đại học Bang Pennsylvania, Mỹ. Người đẹp từng làm việc ở Phố Wall, khởi nghiệp tại Nga, hiện là diễn giả, nhà đào tạo về trí tuệ cảm xúc và sức khỏe tinh thần. Thời gian qua, Hồng Đăng hai lần diễn thuyết tại TEDx, thực hiện hơn 30 chương trình đào tạo, tham gia các dự án về giáo dục, bảo vệ trẻ em, phụ nữ.