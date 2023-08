Nguyên nhân tai nạn thảm khốc khiến 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong

Thượng tá Phan Văn Mạnh - Trưởng Công an huyện Chư Pưh cho biết, vụ tai nạn trên xảy ra lúc 14h40 ngày 12/8. Thời điểm đó, xe ben BKS 81H-027.60 do Đinh Tiến Bình vượt xe con của CLB Hoàng Anh Gia Lai do ông Nguyễn Tú Sinh lái chở 3 người là trợ lý HLV Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí, tiền đạo Paollo Madeira Oliveira.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: H.M)

Khi vượt, Bình thấy có xe tải chạy chiều ngược lại nên đánh lái vào bên phải, đâm vào mạn trái xe con của CLB Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi va chạm thì xe con mắc vào đầu xe ben rồi tiếp tục đâm vào xe tải đi chiều ngược lại.

Ông Phan Văn Mạnh cho biết xác định nguyên nhân ban đầu do lỗi chủ quan của tài xế Đinh Tiến Bình khi vượt xe phía trước.

Theo Thượng tá Mạnh, toàn bộ các xe, người lái xe cơ bản chấp hành đúng pháp luật. Căn cứ lời khai và bằng chứng thu thập được, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu do tài xế Đinh Tiến Bình điều khiển ô tô không đảm bảo các điều kiện khi vượt xe theo quy định tại điểm 2, điều 4 Luật Giao thông đường bộ. Như vậy có thể thấy đây là lỗi chủ quan khi tham gia giao thông và đặc biệt là của lái xe.

Hình ảnh xe chở thành viên CLB bóng đá HAGL vài giây trước tai nạn

Cũng liên quan đến vụ tai nạn, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cũng ra quyết định tạm giữ tài xế Đinh Tiến Bình (36 tuổi, trú huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), điều khiển xe ô tô tải BKS 81H-027.60 vì có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hiện cơ quan Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như VTC News đưa tin, chiều 12/8, tài xế Nguyễn Tú Sinh lái xe con 5 chỗ chở 3 thành viên của CLB Hoàng Anh Gia Lai trên Quốc lộ 14, hướng từ Đắk Lắk về Gia Lai. Khi qua xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh thì gặp tai nạn cùng lúc với 2 xe tải. Vụ việc khiến trợ lý HLV Dương Minh Ninh, Tiền đạo Paollo Madeira Oliveir và bác sĩ Đào Trọng Trí tử vong tại chỗ.