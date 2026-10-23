Nguyên nhân “nữ hoàng dao kéo” Lee Da Hae đòi cắt đứt với chồng - nam ca sĩ tai tiếng Se7en

Sáng 23/10, tờ Newsen cho hay, “nữ hoàng dao kéo xứ Hàn” Lee Da Hae vừa xuất hiện trên kênh YouTube của Jang Young Ran và có những chia sẻ gây xôn xao về chuyện tình với ông xã - Se7en.

Trước ống kính, Lee Da Hae lần đầu chia sẻ về quá trình bắt đầu mối quan hệ với Se7en: “Hồi đó có rất nhiều bữa tiệc dành cho người nổi tiếng. 1 đàn anh khi ấy bảo tôi đến dự tiệc. Ban đầu tôi định đi nhưng khi nghe nói ‘có Se7en ở đó’ thì lại quyết định không đến đấy nữa. Ai dè Se7en lại xin số điện thoại của tôi và chủ động liên lạc. Tôi bảo đang ở phường Cheongdam thì anh ấy cũng mò đến Cheongdam thật. Anh ấy còn mua quà đến tặng tôi nữa. Cứ thế chúng tôi duy trì mối quan hệ mập mờ trong suốt 3 tháng”.

Thế nhưng, cũng đúng vào thời điểm đó, Lee Da Hae lại đột nhiên muốn cắt đứt liên lạc với Se7en do cảm thấy đàng trai không xứng với mình. Mỹ nhân họ Lee nhớ lại thời điểm xảy ra biến cố trong mối quan hệ với Se7en: “Lúc đó tôi cảm thấy qua lại với Se7en thì có phần hơi thiệt thòi cho mình. Thế là tôi bảo anh ấy đừng liên lạc nữa. ‘Lúc trước khi chưa quen biết nhau, chúng ta vẫn sống rất tốt cơ mà, anh không có sĩ diện à? Không có em thì anh cũng sẽ sống rất tốt, cứ sống tốt như lúc chúng ta chưa quen nhau là được rồi mà’, tôi đã nói như thế với Se7en”.

Hóa ra Lee Da Hae từng muốn cắt đứt với Se7en. Ảnh: Naver

Se7en cảm thấy bị tổn thương nên sau đó đã không còn liên lạc với Lee Da Hae trong 1 khoảng thời gian. Nhưng thật bất ngờ, trong chính khoảng thời gian xa cách ấy, Lee Da Hae lại đột nhiên nhận ra mình đã dần thích Se7en từ lúc nào không hay. Thậm chí, cô còn đi cầu nguyện lúc rạng sáng suốt 7 ngày rằng: “Xin Chúa hãy làm cho anh ấy (Se7en) liên lạc lại với con”. Và rồi rạng sáng hôm sau, Se7en đã liên lạc lại với nữ minh tinh họ Lee thật.

Lee Da Hae bồi hồi nhớ lại thời điểm then chốt: “Anh ấy (Se7en) bảo nhớ đến tôi và muốn gặp tôi. Tôi nhắn lại ‘Tại sao em cũng thấy nhớ anh thế này nhỉ?’, rồi sau đó anh ấy liền gọi điện cho tôi. Và chúng tôi bắt đầu mối quan hệ như thế đấy”.

Lee Da Hae bồi hồi nhớ về hoàn cảnh bắt đầu mối quan hệ với Se7en. Ảnh: Nate

Sau đó, 2 người chính thức bắt đầu hẹn hò sau bữa tiệc sinh nhật của Lee Da Hae. Vừa chinh phục thành công trái tim của nữ minh tinh My Girl, Se7en đã đến gặp mẹ của cô, bày tỏ tấm lòng thành và nỗ lực hết mình để mở cửa trái tim bà. Tới hiện tại, mẹ “nữ hoàng dao kéo xứ Hàn” đã trở thành người cưng chiều Se7en hơn bất kỳ ai khác.

Còn nhớ hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại phòng cưới Dynasty Hall thuộc khách sạn Shilla vào hôm 6/5/2023. Đám cưới đã quy tụ nhiều ngôi sao của làng giải trí xứ kim chi như các thành viên BIGBANG, Super Junior, Lee Soo Hyuk, Jaejoong (JYJ),...

Cặp đôi chính thức về chung 1 nhà hồi tháng 5/2023. Ảnh: Naver

Lee Da Hae sinh ra tại Seoul, Hàn Quốc. Khi cô học lớp 5, gia đình đã chuyển tới Sydney, Australia sinh sống. Ngay từ nhỏ, cô đã có thiên hướng nghệ thuật. Suốt thời niên thiếu, Lee Da Hae nhiều lần tham gia biểu diễn các điệu múa truyền thống của Hàn Quốc trên các sân khấu Australia. Biết được bản thân muốn gì, ngay khi tốt nghiệp trường trung học nữ Burwood Girls High School, Lee Da Hae đã quay về Hàn Quốc để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên bước đầu tiên của cô lại là tham gia cuộc thi Hoa hậu Chunhyang lần thứ 71 vào năm 2001 và giành được chiếc vương miện cao quý. Từ đây, cô bắt đầu tham gia đóng vai phụ trong các dự án phim truyền hình.

Dù không có nền tảng diễn xuất từ trước nhưng Lee Da Hae lại được đánh giá là không thua gì các diễn viên chuyên nghiệp. Cô từng bước đi lên từ các vai phụ nhỏ và dần khẳng định được vị thế nhờ vai chính ở loạt phim như My Girl, Xin Chào Tiểu Thư, Miss Ripley, Săn Nô Lệ, Hoa Hồng Xanh,...

Lee Da Hae là “nữ hoàng dao kéo” ở Kbiz, tên tuổi cô gắn liền với hàng loạt bộ phim truyền hình đạt rating cao ngất ngưởng. Ảnh: Nate

Trong khi đó, Se7en có tên thật là Choi Dong Wook, sinh năm 1984, là ca sĩ đình đám Kpop ở dòng nhạc pop và R&B. Anh gia nhập YG hồi năm 15 tuổi và bắt đầu luyện tập từ đó. Se7en bắt đầu gặt hái được thành công đầu tiên vào năm 2003, kể từ đó tiếng tăm của nam ca sĩ dần lan rộng khắp châu Á. Trong suốt sự nghiệp, anh gây tiếng vang với loạt bản hit nổi tiếng như Crazy, Come Back To Me, Passion, La La La, When I Can’t Sing,... Ngoài ca hát, nam ngôi sao còn từng thủ vai chính trong bộ phim Goong S (Hoàng Cung phần 2). Trước khi yêu Lee Da Hae, Se7en đã có mối tình “khắc cốt ghi tâm” với Park Han Byul.

Dù gặt hái được vô số thành công trong sự nghiệp song hình tượng đẹp của Se7en đã bị tổn hại nặng nề sau scandal nhạy cảm. Còn nhớ hồi năm 2013, nam nghệ sĩ vướng vào scandal lén đi massage 19+ lúc còn đang trong quân ngũ.

Đại diện của tiệm massage lên tiếng ngay sau bê bối: “Khi họ (Se7en và Sangchu) đến đây, chúng tôi không còn phòng trống, nên họ không được massage và đã ra về”. Thế nhưng, công chúng vẫn “ném đá” Se7en kịch liệt vì anh thực sự đã nảy sinh ý định đi massage trong quân ngũ. Sau cùng, nam ca sĩ bị phạt giam trong nhà tù quân đội 10 ngày.