Lee Da Hae gây xôn xao với ngoại hình không thể nhận ra ở tháng cuối thai kỳ, livestream thu 400 tỷ trong 2 giờ

Sáng 19/10, tờ Sports Seoul đưa tin, Lee Da Hae đã ở tháng cuối của thai kỳ nhưng vẫn lặn lội đường xa sang Trung Quốc để tham gia phiên livestream bán hàng của 1 người quen. Trước ống kính, nữ minh tinh họ Lee diện chiếc váy trắng đính cườm lộng lẫy, tóc búi cao và gây chú ý với thần thái đầy tự tin.

Đặc biệt, ngoại hình của nữ diễn viên My Girl trong màn lộ diện mới đây đã gây xôn xao, bàn tán trên khắp các diễn đàn trực tuyến xứ kim chi. Trong đó, đông đảo netizen không khỏi ngạc nhiên, thậm chí còn phải dụi mắt rất nhiều lần khi chứng kiến ngoại hình khác lạ tới mức khó lòng nhận ra của Lee Da Hae. 1 bộ phận netizen ngay lập tức đặt ra nghi vấn sao nữ sinh năm 1984 lại tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ, khiến cho gương mặt trở nên khác lạ. Nhưng song song với đó, không ít ý kiến lại nhận định, Lee Dae Hae trông lạ lẫm, thay đổi nhiều so với thường lệ do đổi sang phong cách trang điểm kiểu Trung Quốc.

Lee Da Hae vác bụng bầu tham gia phiên livestream bán hàng của 1 người quen ở Trung Quốc mới đây. Ảnh: Naver

Lee Da Hae hiện tại (ảnh trái) trông khác xa so với lúc trước, khiến 1 bộ phận netizen đặt ra nghi vấn cô đã “dao kéo” thêm. Ảnh: X

Đông đảo khán giả phải dụi mắt rất nhiều lần đã xác nhận xem cô gái trong hình có phải Lee Da Hae hay chỉ là 1 người trùng tên. Ảnh: Naver

Sau khi kết thúc hoạt động livestream, nữ hoàng dao kéo” xứ Hàn đã lập nên thành tích doanh số đầy ấn tượng, minh chứng cho sức hút khủng khiếp của cô ở thị trường tỷ dân. Cụ thể, Lee Da Hae vừa mang về doanh thu 20 tỷ won (khoảng 400 tỷ đồng) chỉ trong vòng 2 giờ ngắn ngủi.

Lee Da Hae sinh ra tại Seoul, Hàn Quốc. Khi cô học lớp 5, gia đình đã chuyển tới Sydney, Australia sinh sống. Ngay từ nhỏ, cô đã có thiên hướng nghệ thuật. Suốt thời niên thiếu, Lee Da Hae nhiều lần tham gia biểu diễn các điệu múa truyền thống của Hàn Quốc trên các sân khấu Australia. Biết được bản thân muốn gì, ngay khi tốt nghiệp trường trung học nữ Burwood Girls High School, Lee Da Hae đã quay về Hàn Quốc để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên bước đầu tiên của cô lại là tham gia cuộc thi Hoa hậu Chunhyang lần thứ 71 vào năm 2001 và giành được chiếc vương miện cao quý. Từ đây, cô bắt đầu tham gia đóng vai phụ trong các dự án phim truyền hình.

Dù không có nền tảng diễn xuất từ trước nhưng Lee Da Hae lại được đánh giá là không thua gì các diễn viên chuyên nghiệp. Cô từng bước đi lên từ các vai phụ nhỏ và dần khẳng định được vị thế nhờ vai chính ở loạt phim như My Girl, Xin Chào Tiểu Thư, Miss Ripley, Săn Nô Lệ, Hoa Hồng Xanh,...

Lee Da Hae là “nữ hoàng dao kéo” ở Kbiz, tên tuổi cô gắn liền với hàng loạt bộ phim truyền hình đạt rating cao ngất ngưởng. Ảnh: Nate

Về tình duyên, cô có cuộc hôn nhân với nam ca sĩ đình đám Se7en, khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Còn nhớ Lee Da Hae - Se7en công khai hẹn hò hồi năm 2016. Trước đó, 2 ngôi sao quen biết nhau vì có vài người bạn chung, tuy nhiên, mỹ nhân My Girl thừa nhận khi ấy cô không thân thiết với Se7en. Phải tới lần nam ca sĩ chủ động đón Lee Da Hae đi dự tiệc cùng hội bạn và bộc lộ tính cách dễ mến, cô mới dần có cảm tình với anh. Theo thời gian, họ rung động trước đối phương và chính thức trở thành 1 cặp đôi của làng giải trí Hàn Quốc.

Còn nhớ hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại phòng cưới Dynasty Hall thuộc khách sạn Shilla vào hôm 6/5/2023. Đám cưới đã quy tụ nhiều ngôi sao của làng giải trí xứ kim chi như các thành viên BIGBANG, Super Junior, Lee Soo Hyuk, Jaejoong (JYJ),...