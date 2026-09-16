"Nữ hoàng dao kéo" Lee Da Hae mang thai làm náo loạn nhà chồng, chuyện gì đây?

Nữ diễn viên Lee Da Hae và nam ca sĩ Se7en hẹn hò từ năm 2016, kết hôn năm 2023. Đến tháng 5 vừa qua, cặp đôi vỡ òa thông báo sắp có con gái đầu lòng. Dù đang mang thai, Lee Da Hae vẫn tiếp tục làm công việc livestream bán hàng ở Trung Quốc, đồng thời tham gia các show truyền hình ở Hàn Quốc.

Mới đây, cô đã tham gia chương trình Table Tales trên kênh tvN và chia sẻ nhiều điều về cuộc sống gia đình. Khi được hỏi về phản ứng của gia đình chồng trước tin tức mang thai, Lee Da Hae cho biết cả đại gia đình Se7en đã "náo loạn" khi nghe tin.

Lee Da Hae cho biết gia đình chồng đã "náo loạn" khi nghe tin cô mang thai. Ảnh: Xports News

Nữ diễn viên sinh năm 1984 nói: "Gia đình chồng tôi có 34 người, nhưng không có một đứa cháu nào mang họ Choi cả. Vì Se7en chỉ có các chị gái, các chị đi lấy chồng nên các cháu ngoại không mang họ Choi. Bố chồng tôi rất vui khi cuối cùng cũng có cháu nội mang họ Choi".

Lee Da Hae tiếp tục kể về phản ứng của bố chồng: "Tôi biết ông ấy khoảng 12 năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy ông ấy cười nhiều như vậy trước đây. Ông ấy cứ cười cả ngày. Ông ấy còn tặng tôi hoa nữa. Tôi cảm thấy mình đã làm được điều gì đó tốt cho ông ấy. Nhìn thấy ông ấy cười cả ngày khiến tôi nghĩ ông ấy thực sự giống chồng tôi". Về con gái chưa chào đời, nữ diễn viên đặc biệt hy vọng con sẽ giống bố.

Bố chồng rất vui mừng khi sắp có cháu nội mang họ Choi. Ảnh: Xports News

"Nữ hoàng dao kéo" cũng kể về khoảnh khắc cô thông báo tin mang thai cho chồng: “Tôi đã thử thai tại nhà, nhưng ban đầu tôi nghĩ kết quả không chính xác, nên đã thử lại lần nữa. Hiện lên 2 vạch, nhưng tôi tự hỏi liệu kết quả có bị sai sót gì không. Tôi đợi thêm một chút và thử lại. Rồi vạch thứ 2 còn rõ hơn nữa. Chỉ có mình tôi nhìn thấy điều đó. Tôi thử đến 11 chiếc que”.

Sau đó, cô đợi đến ngày hôm sau và đặt bàn tại 1 nhà hàng. Nữ diễn viên đặt 1 con gấu bông và que thử thai vào hộp, viết 1 tấm thiệp tặng Se7en như món quà bất ngờ, nhưng cô không biết tặng như thế nào. Cô đành nhờ chồng cầu nguyện trước bữa ăn. “Anh ấy nắm tay tôi và cầu nguyện. Lúc đó, tôi rụt 1 tay lại và đưa cho anh ấy hộp quà. Ban đầu, anh ấy không nhận ra. Rồi đột nhiên, anh ấy quá sốc đến nỗi bắt đầu khóc nức nở. Nhưng anh ấy khóc nhiều đến mức tôi thấy buồn cười và chỉ cười thôi. Chúng tôi ôm nhau thật chặt, và tôi xúc động khi nhận ra rằng giờ đây gia đình sẽ có 3 người" - Lee Da Hae bồi hồi kể lại.

Ảnh: Xports News

Lee Da Hae dùng đến 11 chiếc que thử thai. Ảnh: Xports News

Lee Da Hae - Se7en công khai hẹn hò hồi năm 2016. Trước đó, 2 ngôi sao quen biết nhau vì có vài người bạn chung, tuy nhiên, mỹ nhân My Girl thừa nhận khi ấy cô không thân thiết với Se7en. Phải tới lần nam ca sĩ chủ động đón Lee Da Hae đi dự tiệc cùng hội bạn và bộc lộ tính cách dễ mến, cô mới dần có cảm tình với anh.

Theo thời gian, họ rung động trước đối phương và chính thức trở thành 1 cặp đôi của làng giải trí Hàn Quốc. Đến tháng 5/2023, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Dynasty Hall thuộc khách sạn Shilla sang chảnh bậc nhất Seoul. Đám cưới đã quy tụ nhiều ngôi sao của làng giải trí xứ kim chi như các thành viên BIGBANG, Super Junior, Lee Soo Hyuk, Jaejoong (JYJ),...

Cặp đôi chính thức về chung 1 nhà hồi tháng 5/2023. Ảnh: Naver

Lee Da Hae sinh ra tại Seoul, Hàn Quốc. Khi cô học lớp 5, gia đình đã chuyển tới Sydney, Australia sinh sống. Ngay từ nhỏ, cô đã có thiên hướng nghệ thuật. Suốt thời niên thiếu, Lee Da Hae nhiều lần tham gia biểu diễn các điệu múa truyền thống của Hàn Quốc trên các sân khấu Australia. Biết được bản thân muốn gì, ngay khi tốt nghiệp trường trung học nữ Burwood Girls High School, Lee Da Hae đã quay về Hàn Quốc để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên bước đầu tiên của cô lại là tham gia cuộc thi Hoa hậu Chunhyang lần thứ 71 vào năm 2001 và giành được chiếc vương miện cao quý. Từ đây, cô bắt đầu tham gia đóng vai phụ trong các dự án phim truyền hình.

Dù không có nền tảng diễn xuất từ trước nhưng Lee Da Hae lại được đánh giá là không thua gì các diễn viên chuyên nghiệp. Cô từng bước đi lên từ các vai phụ nhỏ và dần khẳng định được vị thế nhờ vai chính ở loạt phim như My Girl, Xin Chào Tiểu Thư, Miss Ripley, Săn Nô Lệ, Hoa Hồng Xanh,...

Ảnh: X

Lee Da Hae là “nữ hoàng dao kéo” ở Kbiz, tên tuổi cô gắn liền với hàng loạt bộ phim truyền hình đạt rating cao ngất ngưởng. Ảnh: Nate

Trong khi đó, Se7en có tên thật là Choi Dong Wook, sinh năm 1984, là ca sĩ đình đám Kpop ở dòng nhạc pop và R&B. Anh gia nhập YG hồi năm 15 tuổi và bắt đầu luyện tập từ đó. Se7en bắt đầu gặt hái được thành công đầu tiên vào năm 2003, kể từ đó tiếng tăm của nam ca sĩ dần lan rộng khắp châu Á. Trong suốt sự nghiệp, anh gây tiếng vang với loạt bản hit nổi tiếng như Crazy, Come Back To Me, Passion, La La La, When I Can’t Sing,... Ngoài ca hát, nam ngôi sao còn từng thủ vai chính trong bộ phim Goong S (Hoàng Cung phần 2). Trước khi yêu Lee Da Hae, Se7en đã có mối tình “khắc cốt ghi tâm” với Park Han Byul.

Dù gặt hái được vô số thành công trong sự nghiệp song hình tượng đẹp của Se7en đã bị tổn hại nặng nề sau scandal nhạy cảm. Còn nhớ hồi năm 2013, nam nghệ sĩ vướng vào scandal lén đi massage 19+ lúc còn đang trong quân ngũ. Đại diện của tiệm massage lên tiếng ngay sau bê bối: “Khi họ (Se7en và Sangchu) đến đây, chúng tôi không còn phòng trống, nên họ không được massage và đã ra về”. Thế nhưng, công chúng vẫn “ném đá” Se7en kịch liệt vì anh thực sự đã nảy sinh ý định đi massage trong quân ngũ. Sau cùng, nam ca sĩ bị phạt giam trong nhà tù quân đội 10 ngày.

Se7en bị tóm cảnh bước ra từ tiệm massage. Ảnh: Naver

Nguồn: Xports News