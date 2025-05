Clip đập phá quán phở của nhóm người mặc đồ đen lan truyền trên mạng xã hội ngày 26/5.

Tối 26/5, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Lê Ngọc Tuấn Anh (sinh năm 1992, trú tại thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) là kẻ chủ mưu trong vụ đập phá quán phở tại Đắk Lắk.

Bị bắt cùng Tuấn Anh còn có Cao Mỹ (sinh năm 1991, trú tại số 1, thôn Lâm Hạ, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) khi đang trên đường tẩu thoát tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Danh tính 5 người còn lại đã tẩu thoát gồm: Nguyễn Thành Công (sinh năm 1988, trú tại Phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM); Phan Văn Hóa (sinh năm 1991, trú tại xã Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang); Nguyễn Thái Hào (sinh năm 2003, trú tại xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ); Nguyễn Văn Kim Hùng (sinh năm 1987, trú tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh TP.HCM); Võ Thanh Tuấn (sinh năm 1999, trú tại xã An Túc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Hiện trường đập phá quán phở của nhóm người đòi nợ do Lê Ngọc Tuấn Anh chủ mưu.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 8h cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo có nhóm người mặc đồ đen, đeo khẩu trang, đã sử dụng hung khí đập phá tài sản và tạt sơn vào một quán phở tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Qua điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác định nguyên nhân do gia đình ông P.Đ.Đ (chủ quán phở, sinh năm 1972, trú tại Thôn 10, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) có vay mượn tiền của một số người trên địa bàn để kinh doanh. Nhưng do kinh doanh không thuận lợi nên không có khả năng trả nợ.

Làm việc với vợ chồng ông Đ., công an xác định đối tượng Lê Ngọc Tuấn Anh. Qua đấu tranh, Lê Ngọc Tuấn Anh khai nhận do vợ chồng ông Đ. nợ một người trên địa bàn với số tiền là 1.400.000.000 đồng.

Khoảng 6h cùng ngày, Lê Ngọc Tuấn Anh rủ 6 người khác đi trên ô tô màu trắng bảy chỗ, hiệu Huyndai, biển số 63A-281.47, sử dụng hung khí (gậy bóng chày) đến gia đình nhà ông Đ. và 2 người thân của ông Đ. để đập phá tài sản, tạt sơn vào nhà và có hành vi đe dọa. Tổng tài sản bị thiệt hại khoảng hơn 10.000.000 đồng.

Sau khi thực hiện hành vi phá hoại, các đối tượng rời đi, di chuyển đến TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa thì Lê Ngọc Tuấn Anh và Cao Mỹ bị bắt giữ cùng phương tiện. 5 người khác đã xuống xe, bắt taxi tẩu thoát.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục truy bắt những người còn lại.