Tối ngày 24/5, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip do camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông dùng tay, chân đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu vợ mình. Dù người phụ nữ liên tục kêu khóc, van xin, người đàn ông vẫn không dừng lại, thậm chí còn dùng chân đá tới tấp như để trút giận.

Toàn bộ hành vi bạo lực diễn ra ngay trong sân vườn, có sự chứng kiến của hàng xóm.

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh người chồng đánh vợ dã man. (Ảnh cắt từ clip)

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý và lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội, kéo theo làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Nhiều người yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi bạo lực gia đình.

Theo tìm hiểu được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 14h52 cùng ngày tại xã An Dân (huyện Tuy An). Người chồng trong clip được xác định là Đ.H, trú tại địa phương.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo Lao Động, lãnh đạo UBND huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) xác nhận, đã chỉ đạo Công an xã An Dân vào cuộc làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh một người chồng đánh đập vợ mình dã man, lan truyền trên mạng xã hội nhiều giờ qua.

"Người vợ bị chồng đánh trong đoạn clip chính là người đã đăng tải video lên mạng xã hội, đồng thời cũng đã đến Công an xã An Dân trình báo về sự việc", lãnh đạo UBND huyện Tuy An cho hay.

Theo lãnh đạo UBND huyện Tuy An, đoạn clip ghi lại cảnh người vợ bị chồng hành hung đã gây xôn xao dư luận. Trước sự việc nghiêm trọng và phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng, chính quyền địa phương đã yêu cầu Công an xã An Dân làm việc với các cá nhân liên quan, xác minh cụ thể để có cơ sở xử lý.