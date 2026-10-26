Nguyên nhân bà nội ở Cà Mau xông vào lớp xé áo, đánh cô giáo mầm non

Theo đó vào sáng 1/10 vừa qua, bà NTM đến Trường mầm non Năm Căn (Cà Mau), đi vào lớp học của cháu nội, rồi xé áo, đánh cô giáo đang đứng lớp. Thời điểm bà M. đánh cô giáo có bằng chứng kiến trúc của nhiều trẻ em và phụ huynh. Trước hành động hung hãn của bà M. những người có mặt tại Sân bóng không Năm Căn đã chạy có thể phóng.

Sau sự việc xảy ra, cô giáo đã báo cáo cơ quan chức năng. Trong trình báo, nữ giáo viên cho hay khi vừa gặp, bà M. liền đánh, chửi, xé đồ và nói "Tao đánh mày, tao xé đồ mày cho mày mang nhục với người ta". Nữ giáo viên cho rằng hành vi của bà M. ảnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, sức khỏe và uy tín của cô. Đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh giáo viên trước mặt trẻ em và ngành giáo dục uy tín.

Khi làm việc với cơ quan công an, bà M. cho rằng nữ giáo viên đánh cháu nội mình nhưng lại không có bằng chứng, bức xúc quá nên bà đã đến lớp đánh nữ giáo viên.

Con gái M. đăng xin lỗi cô giáo bị đánh bóng và tập thể Trường mầm non Năm Căn - Ảnh chụp màn hình

Đến hôm nay (26/10), Dân Việt dẫn tin, UBND xã Năm Căn, Tỉnh Cà Mau cho biết, ngành chức năng xã này đã quyết định xử phạt chính đối với bà NTM (ở xã Năm Căn) số tiền 11,25 triệu đồng. Theo đó, bà M bị xử phạt về hành vi gây mất an ninh trật tự cộng đồng tại cơ sở cơ quan, tổ chức; xúc phạm nhân sản phẩm, danh dự của người khác nhưng chưa đến trách nhiệm trách nhiệm hình sự; gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức trách nhiệm trách nhiệm.



