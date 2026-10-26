Chẳng hiểu sao lại có những phụ huynh nuôi dạy con kiểu cực đoan như này!

Mạng xã hội Trung Quốc gần đây lan truyền loạt hình ảnh ghi lại cảnh kèm con học bài của một gia đình, nhanh chóng thu hút sự chú ý và tranh luận gay gắt từ cộng đồng mạng. Trong bức ảnh, một học sinh tiểu học mặc áo kẻ sọc ngồi ngay ngắn trước bàn học với tư thế đặc biệt dưới sự giám sát trực tiếp của phụ huynh.

Cụ thể, toàn bộ khoảng sàn dưới chân cậu bé được rải kín trứng gà sống, xếp sát nhau không có kẽ hở. Với cách bố trí này, đứa trẻ chỉ có thể treo lơ lửng chân hoặc hạn chế tối đa cử động, bởi chỉ cần sơ ý giẫm chân xuống đất, trứng sẽ vỡ ngay lập tức. Chưa dừng lại ở đó, trên mặt bàn học còn đặt một quả cầu cắm chi chít tăm nhọn hướng thẳng về phía trước nhằm ngăn em cúi đầu hoặc mất tập trung khi đọc sách.

Đặc biệt, cơ thể học sinh này còn bị cố định vào ghế bằng dây vải và dây dù. Phía sau lưng được chèn thêm một cây vợt cầu lông nhằm ép thẳng lưng và giữ phần cổ vuông góc tuyệt đối.

Những bức ảnh gây tranh cãi

Trước những thắc mắc và phản ứng dữ dội từ dư luận, phụ huynh trong câu chuyện giải thích rằng việc nhắc nhở thông thường không đem lại hiệu quả, do đó việc thiết lập "trận địa" này giúp trẻ ngồi yên và tập trung hơn. Người này cũng cho rằng mỗi đứa trẻ có một tính cách riêng, đây là biện pháp nội bộ của gia đình để rèn luyện thói quen cho con.

Hình ảnh sau khi đăng tải đã nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thể xác mang tính chất cực đoan đối với trẻ nhỏ. Một số ý kiến châm biếm rằng cách quản thúc này không khác gì đối xử với phạm nhân, đồng thời đặt câu hỏi về tác động tâm lý lâu dài đối với đứa trẻ.

Nhiều chuyên gia giáo dục và bạn đọc nhận định, việc đứa trẻ ngồi ngay ngắn trong tình huống trên hoàn toàn xuất phát từ nỗi sợ hãi bị kim đâm, sợ làm vỡ trứng hay sợ sự giận dữ của người lớn, chứ không đến từ ý thức tự giác rèn luyện tư thế hay thói quen học tập. Việc lạm dụng các hình thức cưỡng ép thô bạo để đổi lấy sự phục tùng trước mắt có thể tạo ra tâm lý đối phó, triệt tiêu động lực học tập tự thân và làm rạn nứt mối quan hệ gắn kết giữa cha mẹ và con cái về lâu dài.