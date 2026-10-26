Bà nội lao vào lớp đánh, xé áo cô giáo mầm non

Ngày 26/10, Công an xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho biết, vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.M (ở xã Năm Căn) số tiền hơn 11 triệu đồng. Bà M. bị phạt vì gây mất an ninh trật tự công cộng, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

(Ảnh minh họa).

Theo đơn trình báo của giáo viên phụ trách lớp thuộc Trường mầm non Năm Căn (xã Năm Căn), ngày 1/10, bà M. đến trường rồi vào lớp học của cháu nội tìm cô giáo vì cho rằng cô đánh cháu mình.

Khi gặp cô giáo ở lớp, bà M. lao vào đánh, chửi, xé áo của cô giáo. Bà M. chỉ dừng lại khi được mọi người tới can ngăn.

Sự việc xảy ra ngay đầu giờ sáng, khi có nhiều phụ huynh và trẻ em tới lớp chứng kiến.

Nữ giáo viên cho rằng, hành vi của bà M. ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, sức khỏe và uy tín của mình và ngành giáo dục.

Sau khi nhận đơn, Công an xã Năm Căn đã mời các bên liên quan để xác minh, làm rõ và ra quyết định xử phạt hành chính bà M.