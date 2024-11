Nguyễn Đỗ Trúc Phương: Từ "thanh niên sống đẹp" đến "cô tiên sa ngã"

Sáng 14/11, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin xung quanh việc mở rộng đấu tranh Chuyên án VN10, xử lý triệt để các đối tượng đã từng mua ma túy từ các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, các đối tượng liên quan tới cả người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội như ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây,... Đặc biệt trong số những người có ảnh hưởng trên MXH bị bắt giữ có Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi người được ví như "cô tiên đời thực" với những câu chuyện từ thiện gây xúc động như Nguyễn Đỗ Trúc Phương lại liên quan đến đường dây ma túy. Thông tin liên quan về Trúc Phương cũng được cộng đồng mạng quan tâm.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ "thanh niên sống đẹp"

Nguyễn Đỗ Trúc Phương sinh năm 1994, là cựu sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh của ĐH RMIT tại Australia. Sau 9 năm du học, vào tháng 8/2019, Nguyễn Đỗ Trúc Phương về nước quản lý kinh doanh khách sạn của gia đình. Sau khi về nước, Trúc Phương được biết đến nhiều hơn với vai trò là mạnh thường quân, kêu gọi giúp đỡ các hoàn cảnh khó tại TPHCM và các tỉnh lân cận. Trước đó, ngay từ khi còn học ở Úc, Nguyễn Đỗ Trúc Phương cũng đã có nhiều hoạt động từ thiện.

Hình ánh sang chảnh của Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương từng chia sẻ, cô bắt đầu làm từ thiện từ năm 2015, khi đang sống ở Úc, Phương thường gửi tiền về Việt Nam để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng từ khi về Việt Nam hẳn thì cô đã trực tiếp kêu gọi và giúp đỡ.

Cô từng vận động gia đình, bạn bè cùng bỏ thêm tiền túi để hỗ trợ các trường hợp khó khăn. Tháng 8/2020, Trúc Phương được nhiều người biết đến khi giúp một người lái xe ôm ở Bình Chánh (TPHCM) mua chiếc xe mới để mưu sinh. Sau đó không lâu, cô tiếp tục đứng ra kêu gọi giúp đỡ người đàn ông ở Tây Ninh bị rắn hổ mang cắn từng gây xôn xao dư luận.

Nguyễn Đố Trúc Phương khiến mọi người ấn tượng với hành động quyên góp tiền giúp một người đàn ông chạy xe ôm công nghệ có hoàn cảnh khó khăn.

Có duyên với công việc từ thiện, Nguyễn Đỗ Trúc Phương không chỉ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM mà còn mở rộng ra những tỉnh lân cận. Nhờ uy tín từ các bài đăng kêu gọi trên trang cá nhân cùng với sự bạch số tiền nhận được khiến dân mạng cực kỳ hài lòng và sẵn sàng ủng hộ. Cũng từ đây, ngày càng có nhiều người tìm đến Trúc Phương nhờ sự giúp đỡ.

Hàng trăm trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đã được Nguyễn Đỗ Trúc Phương giúp đỡ với số tiền kêu gọi trên dưới 10 tỷ đồng.

Với hành trình thiện nguyện ấn tượng như vậy, năm 2020 Nguyễn Đỗ Trúc Phương là một trong 27 gương thanh niên được trao tặng Giải thưởng Thanh niên sống đẹp. Đồng thời là nhân vật trong chương trình Việc tử tế của Đài truyền hình Việt Nam.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương cũng sáng lập, điều hành một quỹ từ thiện riêng.

Làm việc từ thiện nhận được nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, Nguyễn Đỗ Trúc Phương thừa nhận có áp lực khi mọi người đặt niềm tin và hi vọng lên em quá nhiều. Nhưng cô cũng không quá bận tâm: "Em không quan tâm người ta nói gì về mình lắm. Em chỉ biết bản thân em chưa bao giờ có mưu cầu cá nhân và mong chờ được nhận lại điều gì. Số tiền quyên góp được em dành thời gian tổng kết và bình luận bên dưới mỗi bài đăng công khai cho tất cả mọi người cùng biết".

Nguyễn Đỗ Trúc Phương trong chương trình Việc tử tế của Đài truyền hình Việt Nam.

Đến "cô tiên sa ngã"

Ngay sau khi thông tin về Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị bắt để điều tra liên quan đến ma tuý khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối với hình ảnh "cô tiên từ thiện" giờ đây lại vướng vòng lao lý.

Ngoài Nguyễn Đỗ Trúc Phương thì 2 người nổi tiếng khác cũng đã bị công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến ma túy là ca sĩ Chi Dân (tên thật là Nguyễn Trung Hiếu) và người mẫu, diễn viên Andrea Aybar (tên Việt là Nguyễn Thị An hay còn gọi là An Tây).

Theo Công an TP.HCM, việc bắt ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây là từ việc mở rộng chuyên án vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất. Công an thực hiện theo đúng phương châm “không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy” nên đã truy xét, xử lý triệt để các đối tượng mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.