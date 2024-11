Hé lộ đầu mối giúp công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, “cô tiên” Trúc Phương

Ngày 14/11, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân, sinh năm 1989), Nguyễn Thị An (tức người mẫu, diễn viên Andrea Aybar hay An Tây, sinh năm 1995), Nguyễn Đỗ Trúc Phương (tức “cô tiên" Trúc Phương, sinh năm 1994) cùng nhiều người khác về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an TP.HCM, việc bắt ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây là từ việc mở rộng chuyên án vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất. Công an thực hiện theo đúng phương châm “không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy” nên đã truy xét, xử lý triệt để các đối tượng mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị An (tức người mẫu, diễn viên Andrea Aybar).

Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân)

Nguyễn Đỗ Trúc Phương (tức “cô tiên" Trúc Phương).

Từ đây, Công an TP.HCM phát hiện và bắt giữ nhiều người là người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; qua đó, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Liên quan vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, đến nay Công an đã triệt phá gần 500 đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 1.132 bị can; xử phạt hành chính và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 201 đối tượng, thu giữ 323,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan; bước đầu làm rõ các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền hơn 28.000 tỷ đồng.