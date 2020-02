Nguy cơ thủng dạ dày khi bị tăm tre cắm vào dạ dày vì thói quen ngậm tăm khi ngủ

Thông tin từ khoa Khám chữa bệnh tự nguyện, Bệnh viện đa khoa Hà Đông bệnh nhân Nguyễn Thị C. nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội từng cơn ở vùng dưới. Qua thăm khám bác sĩ xác định được đây là bệnh lý cấp tính ở dạ dày, bệnh nhân được chỉ định nội soi cấp cứu.



Kíp kỹ thuật bệnh viện đã tiến hành thủ thuật nội soi thực quản, dạ dày. Khi ống kính nội soi vào dạ dày thì bất ngờ phát hiện dị vật dài, nhỏ cắm vào hai thành dạ dày ngay trước lỗ môn vị, vị trí cắm phù nề có mủ, có nguy cơ thủng dạ dày. Nhận thấy tình hình hết sức nguy cấp, dị vật trong dạ dày cần phải lấy ra ngay nếu không diễn biến khó lường… Các bác sĩ bệnh viện đã dùng kìm cá sấu gắp dị vật ra ngoài thành công, dạ dày không bị tổn thương thêm. Dị vật sau đó được xác định là một chiếc tăm tre nhọn hai đầu.

Qua hình ảnh nội soi nhìn thấy rõ chiếc tăm cắm vào dạ dày bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hà Đông, điều quan trọng ở đây là sự phát hiện sớm và xử trí kịp thời, nếu để muộn sẽ có nguy cơ gây thủng dạ dày, viêm phúc mạc, bệnh nhân sẽ phải tiến hành phẫu thuật cấp cứu lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Sau khi nội soi, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hết đau bụng.



Bà C. cho biết: " Nguyên nhân chiếc tăm tre ở trong dạ dày là do tôi thường có thói quen ngậm tăm ở miệng và nằm nghỉ, không may ngủ thiếp đi, chiếc tăm rơi vào trong miệng và trôi xuống dạ dày".

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hà Đông khuyến cáo, việc sử dụng tăm là thói quen của nhiều người, trong đó một số người còn có thói quen ngậm tăm khi nằm, khi đi dạo, thậm chí cả khi nói chuyện, có thể gây nguy hiểm nếu lỡ nuốt phải. Nuốt tăm có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, thường là tăm đâm xuyên thủng ống tiêu hóa. Nếu lỡ nuốt phải tăm, người bệnh cần nhanh chóng đến bệnh viện để được kiểm tra, nội soi đường tiêu hóa lấy tăm ra càng sớm càng tốt hoặc được phẫu thuật khi có chỉ định.