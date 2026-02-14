Người xưa dặn: Cận giao thừa dọn nhà, 3 thứ này tuyệt đối đừng xê dịch kẻo rước bất ổn

Lời dặn này không hề mê tín. Thực tế cho thấy, có những thứ nếu xê dịch quá sát thời điểm chuyển năm, rất dễ gây rối sinh hoạt đúng lúc cả nhà cần sự ổn định nhất.

1. Hệ thống mạng, modem và dây điện trong nhà

Ít ai nghĩ router WiFi hay modem lại nằm trong danh sách “không nên động”, nhưng dịp Tết là thời điểm cả nhà sử dụng thiết bị kết nối nhiều nhất: gọi video cho người thân, xem phim, bật nhạc, camera an ninh hoạt động liên tục. Nhiều người tranh thủ dọn nhà đã rút dây, đổi vị trí modem cho gọn mắt hoặc giấu dây sau tủ, sau sofa. Hệ quả thường đến đúng mùng Một: mạng chập chờn, tivi không kết nối, camera mất tín hiệu.

Việc lau chùi ổ điện, sắp gọn dây có thể làm, nhưng không nên tháo lắp hay đổi vị trí thiết bị sát giao thừa. Nếu muốn chỉnh sửa hệ thống mạng, nên làm trước đó vài ngày để còn kiểm tra lại. Những gì đang vận hành ổn định thì nên giữ nguyên nhịp, nhất là vào thời điểm cao điểm sinh hoạt trong năm.

2. Tủ quần áo và toàn bộ đồ Tết đã chuẩn bị

Cận Tết, nhiều gia đình đã chuẩn bị sẵn quần áo mới, áo dài, đồ mùng Một cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, cũng chính lúc này nhiều người lại nổi hứng “tổng dọn tủ từ đầu”, xếp lại toàn bộ quần áo, đổi vị trí ngăn, phân loại lại cho đẹp mắt. Việc này không sai, nhưng nếu làm quá sát giao thừa rất dễ dẫn đến cảnh sáng mùng Một phải lục tung nhà tìm bộ đồ đã định mặc.

Người lớn tuổi thường giữ nguyên nguyên tắc: đồ Tết đã chuẩn bị xong thì để yên một chỗ riêng, tránh xáo trộn. Những ngày đầu năm, sự trơn tru và nhẹ nhàng quan trọng hơn cảm giác tủ quần áo phải thật hoàn hảo. Đổi mới có thể để sau, còn những ngày Tết nên ưu tiên sự thuận tiện.

3. Nhịp sinh hoạt của cả nhà

Đây là điều vô hình nhưng lại ảnh hưởng rõ nhất đến không khí Tết. Trước giao thừa, nhiều gia đình dọn dẹp đến khuya, ăn uống thất thường, trẻ nhỏ thức muộn liên tục. Khi nhịp sinh hoạt bị đảo lộn, cơ thể mệt mỏi, tâm trạng dễ căng thẳng. Chỉ cần vài va chạm nhỏ trong lúc bận rộn cũng đủ khiến không khí ngày đầu năm trở nên nặng nề.

Người xưa coi trọng việc giữ nhịp sống ổn định trước thềm năm mới. Không phải vì yếu tố tâm linh, mà vì giấc ngủ và giờ giấc đều đặn giúp tinh thần ổn định. Một cơ thể đủ nghỉ ngơi, một gia đình không quá kiệt sức sẽ bước vào năm mới nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Dọn nhà là để gọn gàng, không phải để thử nghiệm

Cuối năm, điều nên làm là loại bỏ đồ hỏng, lau sạch bụi bẩn tích tụ, sắp xếp lại cho dễ tìm. Những thay đổi lớn, những thử nghiệm mới về bố cục hay thiết bị có thể để sau Tết, khi có thời gian quan sát và điều chỉnh.

Chuyển năm là thời điểm cần sự vững vàng hơn là sự thay đổi đột ngột. Giữ kết nối ổn định, giữ đồ đạc đã chuẩn bị sẵn, giữ nhịp sinh hoạt đều đặn - ba điều tưởng nhỏ nhưng đủ để ngôi nhà bước sang năm mới trong trạng thái bình an.