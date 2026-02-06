Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí dọn dẹp nhà cửa đang diễn ra rộn ràng khắp nơi. Từ thành thị đến nông thôn, nhiều gia đình tranh thủ lau dọn, sửa sang lại không gian sống với mong muốn đón năm mới gọn gàng, sạch sẽ và nhiều may mắn hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những câu chuyện trang hoàng nhà cửa quen thuộc, mới đây mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh gặp "bé na" khi dọn nhà.

Cụ thể, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải đoạn video ngắn quay lại cảnh trên trần nhà xuất hiện cùng lúc khoảng 3-4 con rắn, đang bò qua lại ở khu vực mái ngói và di chuyển dọc theo các thanh xà gỗ, khiến người xem không khỏi rùng mình.

Nguồn: Facebook Chinh Nguyen Thi

Theo các chuyên gia và kinh nghiệm dân gian, việc rắn bò ở vị trí cao như trên trần nhà thực chất không quá hiếm gặp, đặc biệt ở những ngôi nhà có mái ngói, trần gỗ hoặc nằm gần khu vực cây cối, ao hồ, ruộng vườn. Thời điểm cận Tết cũng là lúc thời tiết có nhiều thay đổi, nhiệt độ ban đêm giảm thấp, khiến rắn có xu hướng tìm nơi ấm áp, kín đáo để trú ngụ. Các khe hở trên mái nhà, trần nhà hoặc đường dây điện, ống thoát nước vô tình trở thành "lối vào" thuận tiện cho chúng.

Mặc dù "bé na" xuất hiện trong đoạn clip được cho là thuộc dòng hiền lành, không có độc, nhưng nhiêu đây cũng đủ để người xem cảm thấy nổi da gà trước cảnh tượng 3-4 con rắn bò lổm ngổm trên trần nhà. Ở góc độ thực tế, điều quan trọng nhất khi gặp tình huống này là phải giữ bình tĩnh, không la hét, không dùng gậy đánh hay cố gắng bắt rắn bằng tay không, nhằm tránh những rủi ro nguy hiểm có thể xảy ra. Ở góc nhìn phong thuỷ, một số quan niệm cho rằng rắn lành xuất hiện có thể là dấu hiệu nhà đang có lộc.

Cách hạn chế rắn bò vào nhà

Trước hết, gia đình nên kiểm tra kỹ mái nhà, trần nhà, các khe hở, lỗ thông gió, ống thoát nước và bịt kín những vị trí có thể trở thành đường xâm nhập của rắn. Khu vực xung quanh nhà cần được phát quang gọn gàng, tránh để cây cối rậm rạp, bụi rậm hoặc vật dụng chất đống lâu ngày.

Ngoài ra, việc giữ nhà cửa sạch sẽ, hạn chế chuột và côn trùng cũng góp phần giảm khả năng rắn tìm đến, bởi đây là nguồn thức ăn ưa thích của chúng. Một số gia đình còn áp dụng các biện pháp dân gian như trồng sả, rắc vôi bột quanh nhà, hoặc sử dụng tinh dầu có mùi mạnh để xua đuổi rắn, tuy hiệu quả có thể khác nhau tùy từng điều kiện thực tế.