Ngày 25/10, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, gần 50 căn nhà liền kề, cùng dãy nhà trọ xây trên đất người khác ở thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ, nay là phường Tân Khánh, TPHCM vẫn giữ nguyên trạng. Đầu lối vào, có biển thông báo của phường với nội dung, nhà đất tranh chấp, xây dựng không phép, cấm giao dịch mua, bán, chuyển nhượng.

Ông Trương Minh Ký (ngụ TPHCM) cho biết, gia đình mòn mỏi chờ đợi nhiều năm, nhưng đến nay chưa được bàn giao khu đất bị người khác “ xây nhầm ”.

Hàng chục căn nhà liền kề xây dựng không phép trên đất người khác đều có người đến ở.

Theo trình bày của ông Ký, ông Lê Văn Hoàng cùng người khác tiến hành xây dựng 47 căn nhà liền kề và 1 khu nhà trọ trên khu đất chưa có thổ cư, chỉ một phần nhỏ diện tích là của họ, còn lại thuộc quyền sử dụng của gia đình ông Ký. Do không thể ngăn chặn, hai bên không có tiếng nói chung, nên năm 2019, ông Ký đã gởi đơn khởi kiện đến TAND TP. Tân Uyên (cũ) để đòi lại đất. Thời điểm này, tòa án xét xử, buộc ông Hoàng cùng người liên quan khác phải trả lại đất cho gia đình ông Ký.

Năm 2020, ông Hoàng khởi kiện vụ án hành chính tại TAND tỉnh Bình Dương (cũ) để yêu cầu hủy quyết định của UBND huyện Tân Uyên (cũ) và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ký.

Sau đó, TAND tỉnh Bình Dương thụ lý vụ án hành chính, thông báo kết quả không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng. Ông này tiếp tục gởi đơn tới Tòa án cấp cao tại TPHCM và cơ quan này cũng thông báo không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng.

Thời điểm giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất cho nguyên đơn là ông Trương Minh Ký, ngoài việc buộc ông Hoàng và người liên quan khác phải trả đất, TAND TP. Tân Uyên (cũ) xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong vụ việc, nên kiến nghị Công an vào cuộc.

Cơ quan chức năng treo bảng thông báo cấm giao dịch chuyển nhượng nhà, đất tại khu vực gần 50 căn nhà xây không phép.

Giữa tháng 5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (cũ), nay là Công an TPHCM gởi văn bản đề nghị UBND phường Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên, Bình Dương, nay là phường Tân Khánh , TPHCM phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan vụ gần 50 căn nhà liền kề xây dựng trên đất người khác rồi bán cho nhiều người đến ở tại địa phương này.

Văn bản nêu, Cơ quan CSĐT đang xác minh vụ việc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Lê Văn Hoàng thực hiện tại phường Tân Phước Khánh. Căn cứ Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT yêu cầu UBND phường cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ việc đang xác minh, điều tra.

Các tài liệu bao gồm toàn bộ hồ sơ đất đai, hồ sơ tranh chấp, khiếu nại, giải quyết tranh chấp khiếu nại, các biên bản họp của UBND phường, đơn thư phản ánh, liên quan đến ông Lê Văn Hoàng, ông Trương Minh Ký và liên quan đến thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16, diện tích 6.465m2 tại khu phố Khánh Long (phường Tân Phước Khánh) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) số 0452 do UBND huyện (nay là thành phố) Tân Uyên cũ cấp ngày 29/7/1999.

Khu nhà trọ xây dựng không phép trong phạm vi đất không chính chủ

Mặc dù đất không phải của mình, chưa có thổ cư, không được cấp phép, nhưng ông Hoàng cùng người khác đã tiến hành xây dựng hàng chục căn nhà liền kề, rồi bán cho nhiều người, thông qua việc lập giấy tay, vi bằng.

Những người nhận chuyển nhượng nhà, đất từ ông Hoàng chủ yếu là lao động từ các tỉnh, thành đến Bình Dương làm ăn, sinh sống, có điều kiện kinh tế khó khăn. Cách thức ông Hoàng thực hiện là xây nhà rồi chuyển nhượng nhà, đất với giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng. Ước tính số tiền ông Hoàng nhận được khoảng 27 tỷ đồng. Theo kết quả định giá ngày 29/11/2023 của Hội đồng định giá thành phố Tân Uyên (cũ), giá trị thửa đất số 87 tại thời điểm định giá hơn 40 tỷ đồng.