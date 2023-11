Người vợ tào khang của CEO Facebook và bí quyết cuộc hôn nhân bền vững gói gọn trong 2 từ

Sáng ngày 14/11 (theo giờ Việt Nam), Mark Zuckerberg đã chia sẻ trên Facebook cá nhân: "20 years since our first date. We met at a going away party my friends threw for me in college when they thought I was about to get kicked out of school. I asked her out but told her we'd need to go out soon since I might only have a few days left. Later on I started Facebook, we got married, and now have three wonderful girls. What a wild ride".

(Tạm dịch: Đã 20 năm trôi qua kể từ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trong bữa tiệc chia tay mà bạn bè bất ngờ tổ chức cho tôi, vì nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ bị tống cổ khỏi trường Đại học. Tôi đã ngỏ lời mời cô ấy đi chơi. không lâu sau đó, tôi bắt đầu tạo ra Facebook rồi chúng tôi kết hôn và hiện tại đã có 3 công chúa xinh đẹp trong đời. Đó thực sự là một hành trình không thể ngờ tới").

Bức ảnh mà Mark Zuckerberg đăng cùng những dòng tâm sự phía trên

Người phụ nữ trong bức ảnh, không ai khác, chính là Priscilla Chan - Vợ của Mark Zuckerberg. Hẹn hò từ năm 2003, về chung 1 nhà vào năm 2012, tính đến nay, cặp trai tài gái sắc này bên nhau đã tròn 2 thập kỷ.

"Chuyện tình Harvard" phiên bản đời thực

Nhắc về sự nghiệp thành công của Mark, chắc hẳn nhiều người đã biết chàng tỷ phú trẻ tuổi này từng bỏ ngang Đại học Harvard. Tuy nhiên, với Mark, khoảng thời gian ngắn ngủi tại ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới cũng không hẳn vô nghĩa. Tại đây, Mark đã gặp được không ít bằng hữu - chính là những người đã giúp anh không ít trên hành trình xây dựng và phát triển Facebook thành MXH hàng đầu.

Và đương nhiên, Harvard cũng chính là "nguồn đất lành" giúp mối tình của Mark và Priscilla đơm hoa kết trái.

Ngay trong buổi hẹn đầu tiên, Mark đã nói với Priscilla rằng anh muốn ở bên cô cả ngày thay vì "về nhà hoàn thành bài tập giữa kỳ".

Tuy nhiên, ấn tượng đầu tiên của Priscilla với Mark lại gói gọn trong 2 từ "mọt sách".

"Anh ấy là một anh chàng mọt sách. Tôi nhớ anh ấy có những cốc bia có dán đoạn mã lập trình C++. Đó giống như một trò đùa tại trường đại học, nhưng có một chút ngốc nghếch" - Priscilla chia sẻ về ấn tượng đầu tiên của mình với Mark.

Năm 2005, Mark đã đưa ra một quyết định quan trọng trong cuộc đời mình, đó là bỏ học, chuyển đến Palo Alto, California để điều hành công ty của riêng mình, sau đó đặt tên nó là "The Facebook". Trong khi đó, Priscilla vẫn tiếp tục việc học của mình và tốt nghiệp Harvard vào năm 2007.

Sau khi tốt nghiệp Harvard, Priscilla đã chuyển tới California cùng Mark để thoát cảnh yêu xa. Năm 2012, cả hai tổ chức hôn lễ riêng tư với 100 khách mời tại chính vườn nhà của Mark.

Mark Zuckerberg và Priscilla Chan trong hôn lễ

"Đồng hành" - Bí quyết làm nên cuộc hôn nhân bền vững

Priscilla đã ở bên Mark kể từ khi anh vẫn còn là một cậu sinh viên đang loay hoay lập nghiệp với 2 bàn tay trắng. Cô chính là một trong những người đầu tiên sử dụng mạng xã hội Facebook do Mark sáng lập.

Chắc hẳn sẽ không sai khi nói Priscilla chính là người vợ thầm lặng, đứng sau thành công hiện nay của chồng. Trong khi Mark nổi tiếng tại Thung lũng Silicon, và cuộc đời của anh được nhiều người biết đến thì Priscilla lại rất hiếm khi trả lời báo giới về cuộc sống riêng tư của mình.

Vợ chồng Mark Zuckerberg và Priscilla Chan

Ít người biết rằng Priscilla từng không may sảy thai tới 3 lần trước khi cùng Mark có được 3 cô công chúa xinh đẹp và một tổ ấm vẹn tròn như hiện tại.

Mark từng chia sẻ về nỗi buồn mất con trên Facebook cá nhân: "Bạn cảm thấy tràn đầy hy vọng và hạnh phúc khi biết mình sắp có con. Bạn bắt đầu tưởng tượng chúng sẽ trở thành ai và hy vọng cho tương lai của chúng. Bạn lên rất nhiều kế hoạch, rồi đột nhiên chúng biến mất. Đó là một trải nghiệm vô cùng đau đớn. Phần lớn mọi người không nói hay chia sẻ nhiều về việc sảy thai vì nhiều lý do. Nhưng trong thời buổi thế giới hội nhập và cởi mở như hiện nay, chia sẻ hay thảo luận về vấn đề này sẽ không khiến chúng ta xa cách hay bất đồng. Ngược lại, sự việc đau buồn ấy có thể sẽ tạo ra sự thấu hiểu và khoan dung, thậm chí là mang lại cho chúng ta hy vọng".

Mark từng chia sẻ với Tạp chí People rằng chính Priscilla đã truyền cảm hứng cho anh phát minh ra Hộp ngủ phát ra ánh sáng mờ trong khoảng thời gian từ 6-7 giờ sáng, để cô ấy biết đã đến lúc thức dậy và chăm sóc cho các con.

"Làm mẹ thật khó khăn, và kể từ khi chúng tôi có con, Priscilla đã rất khó ngủ suốt đêm. Cô ấy sẽ thức dậy và kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình để xem bọn trẻ có thể thức dậy sớm không, nhưng sau đó biết thời gian khiến cô ấy căng thẳng và không thể ngủ lại được. Là một kỹ sư, việc chế tạo một thiết bị giúp bạn đời của tôi ngủ ngon hơn là một trong những cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra để bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn của mình" - Mark chia sẻ.

Nhiều người cho rằng Priscilla thật may mắn khi kết hôn với Mark, nhưng có lẽ hoàn toàn không phải vậy, cả hai đến với nhau bằng tình yêu và sự thấu cảm. Priscilla có thể không phải một người phụ nữ có ngoại hình quá xuất sắc nhưng cô lại chiếm trọn trái tim của Mark bằng sự thông minh, tấm lòng nhân hậu. Ngược lại, CEO Facebook đã cho thấy anh là một người đàn ông tốt khi luôn bên cạnh vợ kể từ lúc mới yêu, kết hôn và sinh con.