Người vợ Nhật ghi lại 520 lần chồng ngoại tình, biến cuộc hôn nhân không tình yêu thành truyện tranh: Khi nỗi đau được “vẽ” thành sức mạnh

Trong căn hộ nhỏ tại Nhật Bản, giữa những ngày dài xoay quanh bệnh viện và lịch chăm sóc con trai mắc căn bệnh cực kỳ hiếm gặp, Nemu Kusano – một người vợ, một người mẹ đã lặng lẽ ghi lại 520 lần phản bội của chồng mình. Không phải để trả thù, không phải để bêu rếu, mà để tự cứu lấy chính mình.

Câu chuyện tưởng như bi kịch ấy, khi được kể lại bằng tranh minh họa và giọng điệu chua xót nhưng hài hước, đã bất ngờ gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc và chạm đến trái tim của hàng triệu phụ nữ châu Á.

Theo tạp chí Shukan Bunshun (Nhật Bản), Nemu Kusano kết hôn với chồng sau một lần mai mối bạn bè. Trong mắt cô, anh là kiểu đàn ông “nghiêm túc, ít nói, nhút nhát”, mẫu người mà cô tin sẽ không bao giờ phản bội gia đình. Niềm tin ấy vững chắc đến mức Kusano gần như trao trọn cuộc đời mình cho cuộc hôn nhân này.

Bi kịch bắt đầu khi con trai họ được chẩn đoán mắc một căn bệnh di truyền cực kỳ hiếm, chỉ ảnh hưởng đến chưa đến 30 người trên toàn thế giới. Đứa trẻ cần sự chăm sóc đặc biệt, theo dõi y tế liên tục, và gần như không thể sống như những đứa trẻ bình thường khác.

Trong khi người chồng viện lý do công việc bận rộn, thường xuyên vắng nhà, Kusano một mình gánh vác mọi thứ: chăm con, đưa con đi khám, xoay xở tài chính, chống chọi với kiệt sức thể chất lẫn tinh thần. Cuộc sống của cô giống như một cỗ máy vận hành không có điểm dừng.

Cho đến ngày cô phát hiện bao cao su và thuốc kích dục trong túi xách của chồng. Rồi tiếp đó là những thông báo đáng ngờ từ các ứng dụng hẹn hò hiện lên trên điện thoại anh. Những mảnh ghép rời rạc nhanh chóng ghép thành một bức tranh tàn nhẫn: người đàn ông mà cô tin tưởng tuyệt đối đang sống một cuộc đời song song.

Khi bị đối chất, người chồng không hề tỏ ra ăn năn. Anh thản nhiên biện minh rằng đó chỉ là cách “giải tỏa áp lực công việc”, thậm chí còn tuyên bố: “Tôi chỉ giải quyết căng thẳng bên ngoài, chứ không mang nó về nhà”.

Trong cơn phẫn nộ và tuyệt vọng, Kusano bắt đầu thu thập bằng chứng. Tin nhắn, lịch sử cuộc gọi, hồ sơ tài khoản… từng chi tiết nhỏ được cô ghi lại cẩn thận. Kết quả khiến chính cô cũng choáng váng: 520 lần ngoại tình, từ gái gọi cho tới diễn viên phim người lớn.

Ban đầu, cô từng nghĩ đến việc trả đũa, phơi bày sự thật để hủy hoại hình ảnh người chồng. Nhưng rồi cô chững lại. Bởi mỗi hành động bốc đồng lúc này đều có thể gây tổn thương sâu sắc hơn cho đứa con trai vốn đã mong manh của mình.

Thay vì chọn con đường đối đầu, Kusano đưa chồng đi khám và điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán anh mắc chứng nghiện tình dục – một rối loạn tâm lý đã hình thành từ thời còn đi học. Hiểu rõ căn nguyên không khiến nỗi đau biến mất, nhưng giúp cô ngừng tự trách bản thân.

Trong chia sẻ với Yoga Journal, Kusano nói rằng việc tìm hiểu về chứng nghiện tình dục đã giúp cô “thở lại”, ít nhất là hiểu rằng mình không phải nguyên nhân của sự phản bội. Vì con trai, cô cố gắng duy trì liên lạc với chồng, thậm chí cùng anh tham gia các buổi trị liệu. Nhưng cuối cùng, họ vẫn chọn sống ly thân. Kusano một mình nuôi con, chấp nhận thực tại với sự tỉnh táo thay vì tuyệt vọng.

Chính trong giai đoạn đó, cô tìm đến nghệ thuật như một liệu pháp tự chữa lành. Cùng họa sĩ truyện tranh Piroyo Arai, Kusano biến những ký ức đau đớn nhất đời mình thành các khung tranh minh họa – nơi nỗi đau được kể lại bằng giọng điệu châm biếm, vừa cay đắng vừa nhân văn.

Từ cuộc hôn nhân không tình yêu, một cuốn truyện tranh ra đời. Từ sự phản bội, một hành trình chữa lành bắt đầu. Kusano cũng xuất bản sách, kể lại trải nghiệm của mình bằng sự bình thản hiếm có.

“Dù chuyện gì xảy ra, tôi không hối hận vì đã dốc hết sức mình để nuôi dạy đứa con yêu quý của mình”, cô nói.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, nơi nhiều phụ nữ vốn quen với việc chịu đựng trong im lặng. Một người dùng bình luận: “Trong nhiều gia đình truyền thống, phụ nữ thường nuốt nước mắt trước sự phản bội. Kusano đã chọn cách nói ra, và điều đó thật can đảm”.

Một người khác viết: “Là vợ, chúng ta không có nghĩa vụ gánh hậu quả cho sai lầm của chồng. Chúng ta xứng đáng đấu tranh cho cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và cho con cái”.

520 lần phản bội không chỉ là con số gây sốc. Nó là biểu tượng cho một cuộc hôn nhân rỗng ruột, nơi lòng tin bị bào mòn từng ngày. Nhưng cũng chính từ con số ấy, Nemu Kusano đã viết lại cuộc đời mình, không phải bằng nước mắt, mà bằng bản lĩnh.