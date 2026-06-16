Cơ quan công an xác định được đối tượng hành hung tài xế và khách do mâu thuẫn tiền gửi xe tại chung cư New Horizon (87 Lĩnh Nam, Hà Nội). Nghi phạm đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tổ chức truy bắt , đồng thời yêu cầu nghi phạm đến trình diện.

Kể lại vụ xô xát, vợ anh T.M.H. (42 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, nạn nhân trong vụ việc) cho biết, tối 14/6, gia đình chị gồm hai vợ chồng và 2 con nhỏ đến nhà người quen tại chung cư New Horizon. Anh N.M.D. là tài xế chở gia đình chị và gửi xe dưới hầm chung cư.

Theo người phụ nữ này, khi ra về, tài xế D. xuống lấy xe thì được thông báo phí gửi ô tô là 160.000 đồng. Cho rằng mức phí này cần được làm rõ, tài xế đề nghị đại diện bảo vệ hầm xe xuất biên lai để có căn cứ thanh toán với công ty.

“Anh tài xế đi đâu cũng phải yêu cầu hóa đơn để về thanh toán. Ban đầu chúng tôi không biết mức phí gửi xe tại chung cư này như thế nào”, vợ anh H. kể.

Hình ảnh vụ xô xát.

Người phụ nữ cho biết thời điểm đó, chị cùng chồng và 2 con gái nhỏ đứng chờ ở khu vực phía ngoài. Thấy tài xế xuống hầm lâu chưa quay lại, khoảng 10 phút sau, anh H. đi xuống để xem tình hình. Sau đó thêm vài phút, do không thấy chồng trở lên, chị tiếp tục xuống hầm, để hai con nhỏ chờ bên ngoài.

Theo lời vợ anh H., khi chị xuống đến nơi, mâu thuẫn đã căng thẳng. Một người đàn ông xuất hiện, cầm theo hung khí, sau đó lao vào hành hung chồng chị. Người phụ nữ cố can ngăn nhưng không được.

“Tôi chỉ biết đứng vào giữa để can. Sau đó thấy chồng bị thương, hoảng quá tôi chạy theo người cầm hung khí để van xin dừng lại”, người vợ kể.

Người phụ nữ cho hay do gia đình không phải cư dân tại chung cư nên không quen đường trong hầm. Khi bị truy đuổi, chồng chị phải chạy vòng quanh khu vực này rồi tìm cách lên tầng 1, ra phía ngoài hô hoán.

Cũng theo lời kể của vợ anh H., thời điểm sự việc xảy ra, tài xế D. cũng bị một số người mặc đồng phục bảo vệ hành hung. Chị cho rằng có khoảng 3 người mặc áo bảo vệ màu xanh tham gia vụ việc, cùng một người khác trực tiếp cầm hung khí tấn công.

Nạn nhân bị đánh gục.

Sau vụ việc, anh H. và tài xế D. được đưa đi cấp cứu. Người vợ cho biết chồng chị bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và có vết thương ở vùng đầu; còn tài xế bị thương nặng hơn.

“Hiện chồng tôi vẫn rất đau, chưa thể tiếp xúc nhiều. Anh D. bị nặng hơn”, người phụ nữ nói. Vợ anh H. cũng cho biết sự việc khiến 2 con nhỏ của chị hoảng sợ. Khi vụ việc xảy ra, các cháu đang đứng chờ bên ngoài và nghe tiếng la hét.

“Tối qua với tôi như một cơn ác mộng. Hai con còn nhỏ, một cháu mới vào lớp 1”, chị nói.

Trước đó, tối 14/6, anh H. cùng vợ và 2 con đến chung cư New Horizon. Khi ra về, tài xế D. được báo phí gửi xe 160.000 đồng. Sau khi tài xế đề nghị lấy biên lai, giữa các bên xảy ra lời qua tiếng lại. Quá trình này, anh H. dùng điện thoại quay lại thì bị một người mặc áo đen đá vỡ điện thoại.

Sau đó, người này tiếp tục hành hung, dùng hung khí tấn công anh H. và tài xế D. Vụ việc chỉ dừng lại khi anh H. chạy ra khu vực nội khu chung cư và hô hoán người dân.

Rạng sáng 15/6, anh H. đến Công an phường Vĩnh Tuy trình báo, đề nghị được đưa đi giám định thương tích.

Theo cung cấp ban đầu của nạn nhân, anh H. bị gãy bàn tay phải, còn tài xế D. bị chém rách trán. Cả hai còn nhiều thương tích phần mềm khác trên cơ thể.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Vĩnh Tuy khẩn trương xác minh, báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp xử lý.