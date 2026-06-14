Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 22h20' tối 12/6, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa gồm Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn (Tổ trưởng), Thiếu tá Lê Hữu Thuận và Trung tá Nguyễn Anh Tuấn làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Nguyễn Thiếp, phường Hạc Thành.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 36A-379.84 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà điều khiển phương tiện lao thẳng về phía lực lượng chức năng. Cú va chạm khiến Thiếu tá Lê Hữu Thuận bị tông trúng. Chưa dừng lại, người điều khiển ô tô tiếp tục tăng ga bỏ chạy.

Trong quá trình ngăn chặn phương tiện, Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn bám vào xe và bị kéo lê trên đường khoảng 300m. Một phần diễn biến sự việc đã được người dân chứng kiến và ghi lại. Hình ảnh cho thấy chiếc ô tô vẫn tiếp tục di chuyển trong khi một cán bộ CSGT bám trên phần đầu xe.

Một phần diễn biến đã được người dân ghi lại. (Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hoá)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, truy tìm phương tiện và người điều khiển liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển ô tô là Lê Duy Lâm (23 tuổi, trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa). Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với Lê Duy Lâm, lực lượng chức năng ghi nhận kết quả đo là 0,025 mg/L khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lê Duy Lâm về các hành vi: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/L khí thở; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Đồng thời tạm giữ xe ô tô biển kiểm soát 36A-379.84 và một giấy phép lái xe hạng B2 để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Hạc Thành tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Lê Duy Lâm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sau sự việc, Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn bị rạn xương quay trụ tay phải và được đưa đến Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa điều trị.