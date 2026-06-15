Ngày hôm nay (15/6), mạng xã hội chia sẻ đoạn clip cùng thông tin một người đàn ông bị hành hung trên đường sau khi thắc mắc về phí gửi xe tại chung cư New Horizon (87 Lĩnh Nam, Hà Nội). Những thông tin liên quan vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn trong ngày đầu tuần.

Theo nội dung từ camera an ninh thì vào khoảng 1 giờ sáng ngày 15/6, khi đang đi bộ trên đường, một người đàn ông đã bị đối tượng đi xe máy truy đuổi, tấn công. Nạn nhân được xác định là anh T.M.H. (42 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội). Rạng sáng 15/6, anh H. đã đến Công an phường Vĩnh Tuy trình báo, đồng thời đề nghị được giám định thương tích.

Một phần diễn biến được Camera an ninh ghi lại.

Thông tin trên Dân Việt, Công an phường Vĩnh Tuy cho biết đã tiếp nhận và đang điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại chung cư New Horizon, số 87 Lĩnh Nam.

Theo trình báo của anh T.M.H., tối 14/6, anh cùng vợ và hai con đến thăm người quen tại chung cư này. Tài xế N.M.D. lái ôtô chở gia đình anh H. và gửi xe dưới hầm tòa chung cư này. Khi ra về, tài xế được thông báo phí gửi xe là 160.000 đồng. Thấy mức giá không hợp lý, anh D. đề nghị được xuất biên lai. Sau đó, anh D. và anh H. xảy ra tranh cãi với một số người được cho là nhân viên bảo vệ hầm xe.

Cũng theo trình báo từ anh H., trong lúc dùng điện thoại ghi lại sự việc, một người mặc áo đen đã đá làm vỡ chiếc iPhone 14 Pro Max của anh. Sau đó, người này tiếp tục hành hung và dùng hung khí tấn công anh H. cùng tài xế D.

Theo thông tin cung cấp của nạn nhân trên Dân Trí, anh H. bị gãy bàn tay phải, còn tài xế D. bị chém rách trán. Ngoài ra, cả 2 người còn nhiều thương tích phần mềm khác trên cơ thể.

Vụ việc hiện đang được Công an phường Vĩnh Tuy điều tra, làm rõ.