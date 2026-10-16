Người Việt đầu tiên ngồi ghế nóng trong lịch sử 21 năm của Ai Là Triệu Phú

Nhắc đến những chương trình truyền hình thực tế gắn liền với tuổi thơ và ký ức của nhiều thế hệ khán giả Việt, không thể không kể tới Ai Là Triệu Phú. Được phát triển từ format Who Wants to Be a Millionaire? nổi tiếng thế giới, chương trình đưa người chơi vào hành trình trả lời lần lượt 15 câu hỏi kiến thức với độ khó tăng dần.

Chiếc ghế nóng Ai Là Triệu Phú từ lâu đã trở thành nơi thử thách bản lĩnh, sự tỉnh táo và cả một chút may mắn của biết bao người chơi. Mỗi lượt ngồi vào ghế là một câu chuyện riêng, khi chỉ một lựa chọn đúng hay sai cũng đủ khiến cả trường quay và khán giả trước màn hình nín thở theo dõi.

Vậy người đầu tiên bước lên chiếc ghế nóng ấy trong lịch sử chương trình là ai?

Được biết, số đầu tiên của Ai Là Triệu Phú lên sóng vào 20:00 ngày 4 tháng 1 năm 2005 dưới sự dẫn dắt của MC, nhà báo Lại Văn Sâm. Và người chơi đầu tiên trong số này, cũng tức là người đầu tiên trong lịch sử 21 năm của Ai Là Triệu Phú ngồi lên ghế nóng, bước lên hành trình chinh phục các câu hỏi chính là anh Nguyễn Đức Thắng, đến từ Hà Nội.

Chân dung anh Nguyễn Đức Thắng - người đầu tiên ngồi lên ghế nóng Ai Là Triệu Phú (Ảnh chụp màn hình)

Ở thời điểm tham gia chương trình, anh Thắng đang là kế toán viên của Khu Công nghiệp Thăng Long. Anh trả lời sai ở câu số 12 và ra về với số tiền thưởng là 6.800.000 đồng.

Cụ thể, câu số 12 mà anh Nguyễn Đức Thắng cần trả lời có nội dung: "Tuyến đường sắt nào được xây dựng đầu tiên ở nước ta? A. Hà Nội - Hải Phòng B. Hà Nội - Lào Cai C. Hà Nội - Lạng Sơn D. Sài Gòn - Mỹ Tho".

Vì đã sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân" ở câu số 11 nên ở câu 12, anh Thắng sử dụng quyền trợ giúp "50:50" và loại bỏ được 2 đáp án A, C, chỉ còn lại B, D. Cuối cùng, anh lựa chọn đáp án B, tuy nhiên, đó lại là đáp án sai. Điều này khiến anh phải dừng cuộc chơi và quay về mức tiền thưởng ở mốc câu số 10 là 6.800.000 đồng.

Câu hỏi khiến anh Thắng dừng bước (Ảnh chụp màn hình)

Dù không đi được đến câu hỏi cuối cùng nhưng là người chơi đầu tiên trong lịch sử Ai Là Triệu Phú của Việt Nam, anh Nguyễn Đức Thắng vẫn để lại không ít ấn tượng cho khán giả. Còn câu 15 với số tiền "khủng" nhất của chương trình thì vẫn ở đó, chờ ngày có người tới chinh phục thành công.