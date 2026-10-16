Nam MC SN 1980 từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia thi trượt khối D thiếu 2 điểm, tốt nghiệp thủ khoa diễn viên rồi thi vào VTV

Đường Lên Đỉnh Olympia là sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT trên cả nước. Tính đến nay, chương trình đã bước sang năm thứ 26. đã được 26 năm. Mỗi mùa thi khép lại bằng trận Chung kết năm, nơi bốn nhà leo núi xuất sắc nhất tranh vòng nguyệt quế chung cuộc cùng giải thưởng có giá trị lên đến hàng chục nghìn USD.

Bên cạnh người dẫn chương trình ở trường quay, các điểm cầu truyền hình đặt tại trường của thí sinh cũng có MC riêng dẫn dắt. MC, BTV Hồng Phúc - người nổi tiếng với danh xưng "MC của học sinh, sinh viên" là một trong những gương mặt từng đảm nhận vai trò này.

Hình ảnh MC Hồng Phúc trong trận Chung kết Olympia năm thứ 10

MC Hồng Phúc tên đầy đủ là Dương Hồng Phúc, sinh năm 1980 tại TP.HCM. Hồi nhỏ, anh sinh hoạt thiếu nhi ở Nhà văn hóa quận Bình Thạnh (cũ). Nhanh nhẹn và ham hoạt động đoàn đội, anh nhiều năm liền là "chủ trò" ở lớp, ở trường, luôn được các bạn bầu làm lớp trưởng vì lúc nào cũng mang lại tiếng cười. Anh bày trò hoạt náo cho bạn bè, tham gia chiến dịch Mùa hè xanh và dẫn chương trình trong nhiều cuộc thi ở trường, nhưng chưa bao giờ nghĩ một ngày mình sẽ trở thành MC.

Khúc rẽ đầu tiên đến khi anh thi đại học khối D và trượt vì thiếu 2 điểm. Khi đó, anh được khuyên vào khoa tiếng Trung, nhưng Hồng Phúc quyết tâm thi vào trường Sân khấu Điện ảnh để thử sức, vì hy vọng vào năng khiếu và tính hay làm mọi người vui vẻ của mình. Anh tốt nghiệp thủ khoa diễn viên khóa đào tạo năm 2002 của Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

MC Hồng Phúc từng tốt nghiệp thủ khoa (Ảnh: FNBV)

Khi còn ngồi trên ghế giảng đường, anh đã là một trong những diễn viên triển vọng được nhà trường tạo điều kiện cọ xát với nghề qua các vở diễn như Giấc Mộng Đêm Hè hay Romeo và Juliette trên sân khấu Điểm hẹn tài năng, sau này là Thế giới Trẻ. Ra trường, anh đầu quân về sân khấu kịch 5B, nổi lên với vai một sinh viên nghiện trong vở Cuộc Sống Tươi Đẹp, rồi đóng chính, thứ chính ở các vở Về Đời, Trúc Mai, cùng các phim Hướng Nghiệp, Dưới Cờ Đại Nghĩa, Miền Đất Phúc.

Tuy nhiên, cơ hội cho diễn viên trẻ mới ra trường không nhiều, bạn bè cùng khóa lần lượt chuyển sang nghề khác. Năm 2003, anh đọc được thông tin tuyển biên tập viên kiêm người dẫn chương trình cho cơ quan thường trú của Đài Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM trên một tờ báo và quyết định thử sức.

Kết quả, lần thi đó trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh. Vào đài, anh ban đầu đảm nhận đủ việc từ trợ lý, dựng chương trình, viết kịch bản đến phụ trách khách mời. Để có thêm kiến thức, anh còn quay lại trường học lớp đạo diễn 2 năm.

Mất gần 3 năm học nghề, anh mới được lên hình dẫn chương trình Ước Mơ Xanh. Khi VTV thực hiện gameshow thuần Việt Sóng Nước Phương Nam, anh được chọn vì giọng nói chuẩn Nam Bộ và từ đó bén duyên với các gameshow trẻ trung, sôi nổi. Khả năng tiếng Anh lưu loát cũng giúp anh được chọn dẫn Robocon nhiều năm liền, rồi tiếp tục dẫn các chương trình như Nối Vòng Tay Lớn, Ở Nhà Chủ Nhật, Chuyện Lạ Việt Nam, Hành Trình Văn Hóa...

Nam MC thời dẫn Robocon (Ảnh: FBNV)

Tính ham hoạt động đoàn đội từ thời đi học cũng theo anh vào Đài, khi anh được phân công vào Ban chấp hành Đoàn của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM, phụ trách mảng văn hóa thể thao. Anh có 17 năm làm biên tập viên kiêm dẫn thời sự ở VTV9, hơn 10 năm dẫn chương trình tìm kiếm người thân Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly và hơn 10 năm theo nghề thì học thêm qua các khóa chuyên môn trong và ngoài nước do lãnh đạo Đài cử đi.

Cũng nhờ những chương trình dành cho học sinh, sinh viên như Rung Chuông Vàng hay Cuộc Thi Sáng Tạo Robot Việt Nam, anh được gọi là "MC của học sinh, sinh viên". Với Olympia, anh cũng có cho mình nhiều kỷ niệm. Đơn cử như ở điểm cầu Quảng Ngãi của trận Chung kết năm thứ 7, các bạn học sinh địa phương từng sắm cho anh một bộ trang phục để lên sóng, mua bằng số tiền dành dụm suốt một học kỳ và mang đến tận khách sạn nơi anh nghỉ cùng ban tổ chức. Đến năm 2010, anh vẫn giữ bộ trang phục ấy cùng những chữ ký các bạn để lại. Cũng năm đó, anh trở lại Chung kết năm thứ 10, lần này ở điểm cầu Bình Phước. 3 năm sau, ở Olympia năm thứ 13, anh tiếp tục phụ trách vai trò MC điểm cầu tại TP.HCM.

Ngoài dẫn chương trình, anh còn làm podcast Màu Hạnh Phúc, mời nhiều nghệ sĩ chia sẻ về nghề và cuộc sống sau ánh đèn sân khấu, gây quỹ cho các bé khoa tim có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Nhi đồng 2. Năm 2023, nhân dịp 23 năm làm nghề, anh ra mắt MV Check in Vietnam, mở ra hướng đi mới trên cương vị ca sĩ.

MC Hồng Phúc đã đạt nhiều thành tích ấn tượng tại VTV (Ảnh: FBNV)

Trong một cuộc trò chuyện nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay, MC Hồng Phúc cho biết 17 năm làm thời sự dạy anh tính kỷ luật, sự chính xác và trách nhiệm, vì chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến thông tin truyền tới hàng triệu khán giả. Công việc ấy cũng mở rộng hiểu biết của anh ở nhiều lĩnh vực, giúp anh có nền tảng tốt khi chuyển sang các chương trình giải trí và talkshow. Sau 25 năm làm nghề, anh nói mình đang ở giai đoạn hạnh phúc nhất, cuộc sống cân bằng hơn trước, và đã có những học trò riêng của mình. Anh muốn tiếp tục cống hiến cho truyền hình, đồng thời tìm cơ hội trở lại với diễn xuất, nơi khởi đầu cho niềm đam mê của anh.

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