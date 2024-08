Người tuyệt vời nhất trong "Sex and the city"

"Sex and the city" là một trong những series phim huyền thoại của đài HBO. Tác phẩm này kể về những câu chuyện tình yêu, cuộc sống của bốn người phụ nữ Carrie Bradshaw, Charlotte York, Samantha Jones và Miranda Hobbes.

Ngoài 4 mỹ nhân này, "Sex and the city" còn có rất nhiều nhân vật khác. Có bao giờ bạn thắc mắc trong số cả trăm nhân vật từng xuất hiện trong tác phẩm này, ai là người được yêu thích nhất hay không? Nếu có, vậy thì dưới đây là đáp án cho bạn.

Cả 4 nhân vật chính trong "Sex and the city" đều có sức hút riêng...

Vào tháng 6 năm ngoái, trang Collider đã đăng tải một bài viết xếp hạng các nhân vật tuyệt vời nhất trong "Sex and the city" và Samantha Jones do Kim Cattrall thủ vai xếp hạng đầu. Trang này đánh giá Samantha Jones không chỉ là nhân vật tuyệt nhất trong phim "Sex and the city" mà còn là một trong những nhân vật tuyệt nhất trong toàn bộ vũ trụ phim HBO.

Hồi tháng 4 năm nay, trang web nổi tiếng Screen Rant cũng đăng tải một bài viết xếp hạng các nhân vật chính trong "Sex and the city" và một lần nữa Samantha Jones được chọn cho vị trí đầu tiên.

Hồi 2022, một người dùng đã khởi đầu chủ đề "Ai là người được yêu thích nhất trong "Sex and the city" bản truyền hình" và có rất nhiều khán giả đã gọi tên Samantha Jones.

... thế nhưng với nhiều khán giả, Samantha Jones là nhân vật tuyệt nhất

Một vài bình luận của khán giả về nhân vật Samantha Jones trong "Sex and the city":