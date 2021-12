Người tuổi thọ ngắn có 4 bộ phận trên cơ thể thường xuyên bị NGỨA, nếu không mắc phải thì khả năng trường thọ của bạn rất lớn

Càng giàu có, thành công thì thứ chúng ta theo đuổi không còn là tiền bạc mà chính là tuổi thọ và sức khỏe. Để có được điều đó, nhiều người không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn để nâng cao chất lượng cuộc sống bằng đồ ăn, thức uống và những chuyến nghỉ dưỡng...

Điều gì ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng ta? Ngoài thiên tai thì yếu tố bệnh tật có ảnh hưởng lớn nhất đến sức khỏe. Ngày nay dù y học đã phát triển nhưng vẫn còn không ít bệnh mãn tính như ung thư, tiểu đường, tim mạch có thể ảnh hưởng đến chất lượng sống của chúng ta, đồng thời gây suy giảm tuổi thọ.

Y học Trung Quốc cho hay, người có tuổi thọ ngắn thường có 4 bộ phận trên cơ thể thường xuyên ngứa ngáy, đó đều là những dấu hiệu của bệnh tật. Nhiều người thờ ơ với sức khỏe nên không hề quan tâm đến điều này, chỉ đến khi đổ bệnh họ mới thấy ân hận.

4 bộ phận luôn NGỨA là dấu hiệu của người tuổi thọ ngắn

1. Ngứa tay chân

Nói đến việc ngứa tay chân nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bệnh nấm da chân, nhưng tay chân bị ngứa liên tục thì rất có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường.

Theo bác sĩ JI Li-nong (trưởng khoa nội tiết, Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh), khi đường huyết tăng, cơ thể sẽ bị mất nước và giảm tưới máu nuôi dưỡng da. Cộng thêm các dây thần kinh bị tổn thương khiến quá trình bài tiết mồ hôi ở da rối loạn, gây khô da, ngứa ngáy rất nhiều, đặc biệt là ở vùng da tay chân.



Bệnh tiểu đường khi không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây nên nhiều biến chứng cho thần kinh, tim mạch, chính điều này có thể làm suy giảm tuổi thọ của bạn. Do vậy, nếu tình trạng ngứa tay chân thường xuyên xảy ra, ngày càng nặng nề thì bạn nên thử lượng đường huyết của mình.

2. Ngứa "vùng kín"



Ngứa vùng kín nữ có thể là dấu hiệu của bệnh phụ khoa, do âm đạo viêm nhiễm hoặc do đối mặt với một số kích ứng. Đôi khi ngứa "vùng kín" cũng là dấu hiệu của ung thư âm hộ do cơ thể phản ứng với khối u, hay do thay đổi nội tiết tố liên quan đến ung thư.

3. Bị ngứa ở ngực

Người tuổi thọ ngắn, có nguy cơ mắc ung thư vú thường bị ngứa ở ngực. Cơ thể chứa các đầu dây thần kinh gây ngứa. Khi khối u kích thích các đầu dây thần kinh này đều có thể gây ngứa. Khi bị ngứa ở ngực, đi kèm với việc nổi hạch, sờ thấy u cục thì bạn cần đi khám sức khỏe ngay lập tức.

4. Ngứa da toàn thân

Khi da không bị ngứa do khô hoặc do nhiễm vi khuẩn, mà cảm giác ngứa lại kéo dài thì bạn phải cảnh giác xem có vấn đề gì về chức năng thận hay không. Khi chức năng thận suy giảm, chất độc trong niệu đạo sẽ lan ra toàn thân, kích thích da sinh ra ngứa ngáy.

Ngoài ra, ngứa trên da cũng là dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư da, ung thư gan, ung thư máu... Đây đều là những căn bệnh làm suy giảm tuổi thọ của con người, do đó điều quan trọng nhất cần làm là phát hiện sớm, điều trị sớm, như vậy mới mong giữ được tính mạng.

Muốn tăng cường tuổi thọ cần giảm bớt 3 thói quen xấu

1. Ít vận động



Việc ngồi nhiều, ít vận động sẽ khiến cho quá trình lưu thông máu trong cơ thể bị chậm lại. Hơn nữa, các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, ngồi lâu chính là "sát thủ" lớn gây nguy hiểm cho sức khỏe tim mạch!

Đặc biệt là gây hại cho người cao tuổi, việc lười vận động sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường, thậm chí tử vong sớm, tác hại có thể sánh ngang với việc hút thuốc lá.

2. Ăn quá nhiều

Sau tuổi trung niên, quá trình trao đổi chất trong cơ thể suy giảm, rất dễ tăng cân nếu không kiểm soát chế độ ăn uống. Béo phì là căn bệnh có thể gây nên nhiều biến chứng như tiểu đường, mỡ máu, cao huyết áp… Do đó, điều quan trọng là nên kiểm soát ăn uống, không nên ăn quá nhiều.

3. Dùng điện thoại trước khi đi ngủ

Điện thoại di động là thứ không nên để cạnh người khi ngủ vì bức xạ của chúng có thể gây hại cho cơ thể trong đêm. Hơn nữa, thói quen dùng điện thoại trong thời điểm thiếu ánh sáng sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về mắt. Vì vậy, hãy đặt điện thoại di động càng xa càng tốt để cải thiện chất lượng giấc ngủ, từ đó giúp kéo dài tuổi thọ.