Người trong nghề tiết lộ: 5 kiểu bàn ăn tưởng đẹp mà hóa ra phí tiền, ai mua rồi đều hối hận muốn khóc

Bàn ăn không chỉ là món đồ nội thất mà còn là nơi kết nối tình cảm đê gia đình quây quần ấm cúng bên bữa cơm. Thế nhưng không phải kiểu bàn ăn nào trông đẹp mắt cũng thực sự tiện dụng. Chọn sai bàn ăn có thể khiến việc dùng bữa trở nên bất tiện, thậm chí còn gây phiền toái về sau.

Dưới đây là 5 loại bàn ăn thường được mua theo trào lưu nhưng lại rất thiếu thực tế trong sử dụng, được tổng hợp từ những trải nghiệm của người dùng mà bạn nên tham khảo trước khi xuống tiền.

1. Bàn ăn mặt đá nhân tạo (đá phiến/đá mỏng)

Bàn mặt đá phiến nhìn sang trọng, tinh tế, nhưng khuyết điểm lớn nhất là quá mỏng và giòn. Chỉ cần va đập nhẹ cũng có thể gây nứt, mẻ cạnh, thậm chí vỡ toàn bộ.

Đặc biệt, những mẫu bàn đá phiến giá rẻ vài trăm nghìn trên mạng thường không phải đá thật mà chỉ là gốm sứ ép, rất dễ nứt khi chịu lực. Không ít người than phiền chỉ vì làm rơi ly nước mà mặt bàn đã "toang" hoàn toàn. Thậm chí, khi kéo bát đĩa trên bàn còn phát ra tiếng ken két khó chịu.

Nếu bạn vẫn thích bàn mặt đá, hãy chọn loại có khung đỡ toàn bộ mặt bàn. Điều này giúp phân tán lực đồng đều, giữ bề mặt chắc chắn và bền hơn.

2. Bàn ăn gỗ veneer nguyên khối

Nhìn qua, bàn gỗ veneer nguyên khối có vẻ không khác gì gỗ tự nhiên nhưng thực chất chỉ là ván ép công nghiệp dán lớp gỗ mỏng bên ngoài. Lớp veneer này thường được dán bằng keo, tiềm ẩn nguy cơ phát thải formaldehyde có mùi hăng khó chịu, ảnh hưởng xấu sức khỏe.

Không chỉ vậy, theo thời gian lớp keo dễ bong tróc dẫn đến tình trạng ván gỗ bị nở, phồng hoặc tróc lớp bề mặt. Từ vẻ ngoài "giả sang", bàn ăn nhanh chóng xuống cấp, vừa mất thẩm mỹ vừa lãng phí.

Nếu muốn bàn ăn gỗ, hãy đầu tư hẳn gỗ tự nhiên (như sồi, óc chó, cao su). Bàn gỗ nguyên khối có vân đẹp, chắc chắn, an toàn cho sức khỏe và có tuổi thọ cao hơn rất nhiều.

3. Bàn ăn mặt kính

Bàn ăn mặt kính mang lại cảm giác sang trọng, hiện đại và thoáng không gian, nhưng không hề thực dụng nếu dùng lâu dài. Thứ nhất, kính dù là loại cường lực vẫn có tỷ lệ tự vỡ (khoảng 0,3%). Trong quá trình sử dụng hằng ngày, bàn dễ bị sứt mẻ, trầy xước, gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Thứ hai, mặt kính cực kỳ dễ bám dấu tay, vết nước, bụi bẩn. Cho dù bạn lau dọn thường xuyên thì chỉ sau một bữa ăn, mặt bàn lại lấm tấm vết mờ, trông mất thẩm mỹ.

Thế nên với những ai không có thời gian dọn dẹp, bàn kính sẽ trở thành "ác mộng". Nếu muốn không gian sáng thoáng, có thể chọn bàn gỗ sáng màu hoặc bàn mặt đá chắc chắn thay thế.

4. Bàn ăn quá dài (trên 1m5)

Nhiều người bị cuốn hút bởi những mẫu bàn ăn dài, trông sang trọng như khách sạn. Nhưng thực tế, bàn ăn dài rất chiếm chỗ và kém tiện dụng.0 rong bữa cơm gia đình, người ngồi ở hai đầu bàn thường khó gắp món ăn ở giữa. Với gia đình nhỏ 2 – 4 người, bàn dài vừa tốn diện tích vừa gây bất tiện. Ngay cả với gia đình 5 - 6 người thì cũng chỉ cần bàn dài 1m2 - 1m4 là vừa đủ.

Ngoài ra, bàn ăn càng to thì càng dễ bị biến thành bãi tập kết đồ linh tinh, từ giấy tờ, giỏ xách đến đồ chưa dọn, khiến phòng ăn bừa bộn hơn. Vì vậy, hãy chọn bàn phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh "tham" kích thước lớn để rồi thành bất tiện.

5. Bàn ăn kiểu La Mã (chân trụ to, cầu kỳ)

Bàn ăn phong cách La Mã với chân trụ to, uốn lượn, thường khiến nhiều người mê mẩn bởi vẻ sang trọng, lãng mạn. Nhưng đằng sau vẻ ngoài đó là một loạt bất tiện.

Phần chân trụ to cản trở việc kéo ghế, khiến ghế không thể giấu gọn dưới bàn. Điều này làm bộ bàn ghế chiếm thêm diện tích, gây chật chội. Ngoài ra, thiết kế cầu kỳ khó vệ sinh, dễ bám bụi ở các khe rãnh.

Nếu bạn thích phong cách tân cổ điển thì có thể chọn bàn bo tròn góc, chân gọn thanh lịch hơn, vừa an toàn vừa tiết kiệm diện tích hơn nhiều.

Nguồn: 163.com