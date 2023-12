"Người trong nghề" nói về nghề tư vấn tài chính

Thời gian làm việc linh hoạt, chính sách đãi ngộ hấp dẫn



Theo thống kê từ Bộ Tài chính, đến cuối năm 2020, thị trường bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đã tạo việc làm cho gần một triệu lao động với thu nhập tốt, được đào tạo bài bản về kiến thức tài chính, bảo hiểm. Chính sách thu nhập hấp dẫn bao gồm lương, hoa hồng và thưởng thi đua, cùng với thời gian làm việc chủ động, linh hoạt chính là những yếu tố quan trọng khiến nhiều người lao động lựa chọn nghề TVTC để xây dựng sự nghiệp lâu dài.

Ngọc Tuyền (Lâm Đồng), TVTC trẻ tại Dai-ichi Life Việt Nam – doanh nghiệp BHNT 100% vốn Nhật Bản, chia sẻ: "Sau khi lập gia đình và sinh con được một năm, tôi muốn đi làm lại để tự chủ về tài chính và có thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Công việc tại Dai-ichi Life Việt Nam giúp tôi duy trì một nguồn thu nhập tốt, chăm lo được cho con cái và phụ giúp cha mẹ".

Theo Ngọc Tuyền, nếu sắp xếp tốt, bạn có thể vừa đi làm vừa tận hưởng cuộc sống, dành nhiều thời gian cho bản thân, gia đình nhưng vẫn đảm bảo thu nhập như ý.

Chỉ sau hai năm gắn bó với nghề, Ngọc Tuyền đã xuất sắc đạt danh hiệu MDRT (Million Dollar Round Table - Hiệp hội Bàn tròn Triệu đô), danh hiệu cao quý dành cho các chuyên gia TVTC và bảo hiểm xuất sắc, được công nhận trên toàn cầu.



Cơ hội phát triển bản thân, xây dựng sự nghiệp lâu dài

Để trở thành TVTC chuyên nghiệp, bạn sẽ phải trải qua các khóa đào tạo chuyên sâu về đạo đức nghề nghiệp, sản phẩm. Đơn cử, tại Dai-ichi Life Việt Nam, bên cạnh việc tham dự các khóa học và kỳ thi để được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Tài chính, tất cả Tư vấn Tài chính còn được trải qua quá trình đào tạo bài bản để đảm bảo được trang bị đầy đủ các kỹ năng quan trọng phục vụ cho công việc theo tiêu chuẩn quốc tế (kỹ năng đàm phán, thuyết trình, nói trước đám đông, ứng phó và chốt hợp đồng…). Không chỉ thực hành trong quá trình tư vấn khách hàng, đây còn là những công cụ quan trọng giúp bạn áp dụng vào cuộc sống, quản lý tài chính cũng như xây dựng các mối quan hệ tốt hơn.

Môi trường làm việc mang lại nhiều cơ hội phát triển cũng là một trong những điều kiện quan trọng để nhân sự gắn bó với nghề. Chị Nguyễn Thị Hảo (Khánh Hòa), một TVTC tâm huyết với hơn 15 năm làm việc tại Dai-ichi Life Việt Nam cho biết được làm việc cùng những đồng nghiệp và cấp quản lý tài giỏi, chuyên nghiệp giúp chị phát triển bản thân mỗi ngày. "Dai-ichi Life Việt Nam đã cho tôi cơ hội được khám phá và vượt qua những giới hạn của bản thân, giúp tôi xác định mục tiêu và lên kế hoạch cụ thể cho lộ trình thăng tiến sự nghiệp", chị Hảo chia sẻ.

Theo chị Hảo, lộ trình thăng tiến tại Dai-ichi Life Việt Nam rất rõ ràng, giúp TVTC có thể vạch ra kế hoạch ngắn – dài hạn để đạt đến từng nấc thang trong sự nghiệp.

Mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng



BHNT được xem là chiếc "phao cứu sinh" về tài chính, giúp khách hàng vượt qua những bất trắc về bệnh tật, tai nạn xảy đến bất ngờ trong cuộc sống. Vai trò thực sự của đội ngũ TVTC là giúp cho nhiều khách hàng hiểu về ý nghĩa bảo vệ của BHNT, biết đến các giải pháp BHNT để bảo vệ bản thân và gia đình. Thông qua công việc của mình, lực lượng TVTC góp phần mang đến cuộc sống bình an cho hàng triệu khách hàng và gia đình, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy sự phát triển của ngành BHNT tại Việt Nam.

Mang lại những giá trị tốt đẹp cho khách hàng cũng chính là động lực phấn đấu trong suốt 9 năm gắn bó với nghề TVTC tại Dai-ichi Life Việt Nam của chị Nguyễn Thị Thu Trang (Hà Nội). "Trở thành TVTC không chỉ giúp cho bản thân và gia đình mình có thu nhập và cuộc sống tốt hơn, mà còn giúp cho những người xung quanh lập quỹ dự phòng để giảm bớt gánh nặng tài chính nếu không may rủi ro xảy đến", chị chia sẻ.

Những giá trị nhân văn từ công việc là động lực phấn đấu của chị Thu Trang.

Chị Trang nhấn mạnh: "Dù đang làm công việc gì, nếu bạn làm việc có tâm, luôn đặt mình vào vị trí và những mong muốn của khách hàng để kịp thời hỗ trợ thì chắc chắn bạn sẽ được khách hàng tin tưởng và đồng hành".



Không ngừng chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ TVTC

Trong những năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng tập trung chuẩn hóa, phát triển lực lượng TVTC chuyên nghiệp, tận tâm để đảm nhận công việc chính thức toàn thời gian. "Tại Dai-ichi Life Việt Nam, mọi TVTC đều được trao cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài cùng mức thu nhập tốt để có thể tự chủ về tương lai tài chính, tự hào về nghề nghiệp mình đã chọn và an tâm gắn bó lâu dài cùng Công ty.", ông Ngô Việt Phương, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh của Dai-ichi Life Việt Nam chia sẻ.

Lực lượng MDRT tinh nhuệ của Dai-ichi Life Việt Nam.

Bên cạnh đó, Dai-ichi Life Việt Nam đã chú trọng đầu tư phát triển hệ sinh thái số để hỗ trợ hiệu quả hơn cho TVTC xuyên suốt quá trình tư vấn, hỗ trợ khách hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong năm 2023, Dai-ichi Life Việt Nam tập trung tuyển dụng 20.000 TVTC và 1.000 nhân sự Cấp quản lý bao gồm các vị trí Giám đốc Ban Kinh doanh, Trưởng/ Phó phòng Kinh doanh trên toàn quốc, nhằm thu hút lực lượng TVTC tài năng, góp phần mang đến thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động Việt Nam.

