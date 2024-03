Người trẻ hưởng ứng với kỷ nguyên mới của Pepsi

Sau Đại nhạc hội Pepsi – Thirsty for more thu hút hàng ngàn người tham dự vào ngày 23 tháng 03, nhãn hàng Pepsi tiếp tục tạo cơ hội cho những người trẻ tới trải nghiệm tự do không gian sáng tạo công nghệ và triển lãm di sản 30 năm Pepsi tại Việt Nam vào ngày 24-25 tháng 03 năm 2024 ngay chính tại khuôn viên Đại nhạc hội, nằm trên con phố Nguyễn Huệ nhộn nhịp tại thành phố Hồ Chí Minh.



Nhãn hàng Pepsi tạo ra khu vực trải nghiệm bao gồm con đường di sản Pepsi 30 năm tại Việt Nam, mô hình lon Pepsi khổng lồ với công nghệ đa giác quan, khu vực chụp hình sáng tạo và quầy "tự làm" lon Pepsi khắc tên. Hai ngày trải nghiệm tự do thu hút hơn 500 lượt khách tới thăm quan và chụp hình, là một minh chứng cho thấy Pepsi đã trở thành thương hiệu được yêu thích qua nhiều thế hệ trẻ Việt Nam trong suốt 30 năm qua.

Hàng ngàn người trẻ hưởng ứng với sự thay đổi bộ nhận diện mới của Pepsi

Nhãn hàng Pepsi chính thức thay đổi bộ nhận diện toàn cầu mới trong năm 2024, được áp dụng và ra mắt trên hơn 120 quốc gia trên thế giới. Bộ nhận diện mới lấy cảm hứng từ di sản thương hiệu Pepsi, với sự biến hoá mang hơi thở của thời đại, thể hiện đúng tinh thần mạnh mẽ và cá tính nổi bật của thương hiệu Pepsi. Màu sắc là một điểm nhấn của bộ nhận diện thương hiệu mới lần này của Pepsi, với sắc đen và xanh dương hiện đại, mang đến một hình ảnh cá tính, góc cạnh hơn cho thương hiệu trăm năm tuổi.



Người trẻ xếp hàng check in tại khu trải nghiệm Pepsi - Thirsty for more vào ngày 24-25/03

Sự thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mở ra kỷ nguyên "Thirsty for more" (Tiếng Việt: "Pepsi - Đã cơn khát, thoả đam mê") của nhãn hàng Pepsi, thể hiện tinh thần thương hiệu trong việc cổ vũ những người trẻ cá tính luôn khao khát, dám sống hết mình cùng đam mê. Đây cũng là thông điệp mà thương hiệu cam kết truyền tải trong những chiến dịch truyền thông thời gian tới.



Bước sang tuổi 30 tại Việt Nam, Pepsi tỏa sáng với hình ảnh trẻ trung, sự sảng khoái và văn hóa đương đại. Đánh dấu kỷ nguyên mới, bước tới tương lai, Pepsi vẫn giữ nguyên ngọn lửa đam mê tuổi trẻ, đồng hành và cỗ vũ thế hệ trẻ cá tính, sống chất, sống hết mình cùng đam mê.

Ông Jahanzeb Khan – Tổng giám đốc Suntory PepsiCo Việt Nam cho biết: "Pepsi đã luôn là người bạn đồng hành truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ dám sống với đam mê trong suốt 30 năm có mặt ở Việt Nam. Chúng tôi vui mừng kỷ niệm mốc son này bằng sự ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, cổ vũ tinh thần sống chất, sống hết mình cùng đam mê và khát khao hơn nữa của thế hệ trẻ. Thương hiệu Pepsi nói riêng và Suntory PepsiCo Việt Nam nói chung một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành đem đến niềm vui cho nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống của người Việt Nam."