“Người tình màn ảnh mới” của Tom Cruise: Tường thành nhan sắc được mê đắm nhất mọi thời đại

Mới đây, bom tấn "Phi công siêu đẳng Maverick" của tài tử Tom Cruise đã chính thức được ra rạp ở Việt Nam. Ngay khi vừa ra rạp tại Việt Nam, tác phẩm mới của Tom Cruise đã nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ nội dung hấp dẫn cùng kỹ xảo đẹp mắt.

Bên cạnh nam chính là Tom Cruise, công chúng cũng không khỏi chú ý tới "bóng hồng mới" trong phim của nam tài tử. Đó chính là mỹ nhân đình đám Hollywood một thời Jennifer Connelly.

Nay đã bước sang tuổi 51 nhưng không thể phủ nhận rằng, Jennifer Connelly vẫn giữ được nhan sắc đẹp tới ngỡ ngàng khiến công chúng phải trầm trồ. Jennifer Connelly quả không hổ danh là một trong những mỹ nhân được săn đón nhất thập kỷ trước.

Nhan sắc được cánh mày râu say đắm

Sinh năm 1970, Jennifer Connelly bắt đầu được công chúng biết đến qua vai diễn trong tác phẩm đình đám "Once upon a time in America" năm 1984. Khi đó, người đẹp mới chỉ là một cô bé 14 tuổi. Nhờ ngoại hình xinh xắn cùng đôi mắt xanh sâu thẳm mà Jennifer Connelly nhanh chóng được công chúng và truyền thông săn đón.

Jennifer Connelly gây ấn tượng nhờ nhan sắc xinh đẹp và đầy cuốn hút.

Sau đó không lâu, Jennifer Connelly đã có được biết tiến thành công với tác phẩm "Requiem for a Dream". Nhờ tác phẩm này, nữ diễn viên được giới chuyên môn đánh giá cao và công nhận về thực lực chứ không còn đơn thuần dựa vào nhan sắc xinh đẹp như trước. Vào năm 2001, Jennifer Connelly đã vinh dự nhận được một giải Quả Cầu Vàng và một giải Oscar cho hạng mục "Nữ phụ xuất sắc" với thành công của vai diễn người vợ nhà toán học bị tâm thần - John Forbes Nash, Jr. trong "A Beautiful Mind". Vai diễn chẳng những giúp Jennifer Connelly đoạt được giải thưởng mà còn nâng tầm vị trí nữ diễn viên lên cạnh các ngôi sao hạng A Hollywood lúc đó.

Vẻ đẹp của cô khiến cánh mày râu say đắm.

Không chỉ xinh đẹp và diễn xuất giỏi, Jennifer Connelly còn nổi tiếng nhờ việc sở hữu thành tích học tập cực khủng. Jennifer Connelly từng theo học chuyên ngành Ngữ văn Anh tại Đại học danh tiếng Yale trong 2 năm. Sau đó, nữ diễn viên đã chuyển sang học và tốt nghiệp tại trường Đại học Stanford. Bên cạnh tiếng Anh, Jennifer Connelly thông thạo hai ngôn ngữ khác là Pháp và Italy.

Hiện tại dù đã ở tuổi 51 nhưng Jennifer Connelly vẫn giữ được nhan sắc và thân hình cân đối.

Jennifer Connelly được công nhận là một trong các mỹ nhân được cánh mày râu mê đắp nhất Hollywood nhờ sở hữu nhan sắc "cực phẩm". Người đẹp sở hữu gương mặt đẹp không góc chết cùng đôi mắt xanh sâu thẳm đầy cuốn hút. Không chỉ nhan sắc, Jennifer Connelly còn có thân hình gợi cảm. Ngay cả thời điểm hiện tại khi đã ở tuổi ngũ tuần thì vóc dáng của Jennifer Connelly vẫn vô cùng hoàn hảo, săn chắc.

Bí quyết giúp Jennifer Connelly luôn giữ được vóc dáng hoàn hảo là nhờ việc ăn chay trường. Jennifer Connelly là tín đồn của ăn chay trường trước cả khi sinh con gái đầu lòng. Nữ diễn viên chỉ có một thời gian tạm dừng phương pháp này là vào lúc mang thai con gái Kai vì quá thèm nên đã ăn bánh mì kẹp thịt gà.

Để làn da hạn chế được việc bị lão hóa, Jennifer Connelly sẽ uống rượu vang đỏ, kết hợp tập luyện thể thao cực kỳ nghiêm ngặt. Jennifer Connelly chủ yếu luyện tập 2 môn thể thao là yoga và pilates, giúp cơ thể dẻo dai, săn chắc. Bên cạnh người đẹp cũng rất thích chạy, đi bộ đường dài.

Lời cầu hôn định mệnh từ tài tử Marvel

Nhắc tới chuyện tình cảm của Jennifer Connelly, công chúng sẽ nghĩ ngay tới cuộc hôn nhân giữa cô và ông xã - nam tài tử Marvel Paul Bettany. Paul Bettany đóng vai Vision trong loạt phim "Avengers". Cả hai đã kết hôn được 19 năm và có chung hai người con, một trai một gái. Vợ chồng Jennifer Connelly và Paul Bettany vẫn sống hạnh phúc suốt gần 2 thập kỷ.

Jennifer Connelly và ông xã tài tử Paul Bettany.

Paul Bettany và Jennifer Connelly gặp nhau lần đầu vào năm 2001 trên phim trường "A Beautiful Mind". Sau tác phẩm này, cả hai chỉ giữ mối quan hệ bạn bè. Thậm chí cả hai chưa từng hẹn hò trước khi chính thức kết hôn. Mọi chuyện phải nói tới ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng nhất nước Mỹ 11/9.

Nam tài tử Marvel cho biết, bản thân nhận ra rằng mình rất yêu Jennifer Connelly sau khi vụ tấn công xảy ra. Thời điểm đó, Paul Bettany vô cùng lo sợ cho sự an toàn của Jennifer Connelly. Chia sẻ trên truyền hình với Larry King vào năm 2015 khi quảng bá tác phẩm điện ảnh đầu tay với cương vị đạo diễn, Paul Bettany được hỏi rằng, liệu có tin vào tình yêu sét đánh không?.

Tài tử Marvel nhận ra bản thân đã yêu và muốn kết hôn với Jennifer Connelly sau vụ khủng bố 11/9.

Ngay lúc đó, nam tài tử Marvel đã nói rằng: "Anh biết chuyện gì đã xảy ra không, Larry? điều đã xảy ra vào ngày 11/9", Paul Bettany chia sẻ thêm "Giống như cuộc đời của rất nhiều người, trong khoảnh khắc đó, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn".

Sau 19 năm bên nhau, cặp vợ chồng đình đám này vẫn vô cùng hạnh phúc.

Paul Bettany nói, bản thân đã dành 2 ngày để cố gắng liên lạc được với Jennifer Connelly: "Tôi nhớ rất rõ những điều mình nghĩ trong đầu vào lúc đó. Tôi nhận ra mình đã yêu. Vì vậy, cuối cùng tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy và nói 'em đến đây và chúng ta sẽ kết hôn'. Đó thực sự là những gì đã xảy ra. Chúng tôi thậm chí chưa bao giờ hẹn hò". Sau đó thì Jennifer Connelly đã nhận lời cầu hôn của nam tài tử rồi chuyển tới New York. Cặp đôi kết hôn vào ngày đầu năm 2003 tại Scotland. Tới nay, hai vợ chồng đã có khoảng 19 năm chung sống hạnh phúc và là cặp đôi vàng trong làng Hollywood.

https://afamily.vn/nguoi-tinh-man-anh-moi-cua-tom-cruise-tuong-thanh-nhan-sac-duoc-me-dam-nhat-moi-thoi-dai-20220530155956943.chn