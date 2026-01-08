Người tiêu dùng cần biết: Danh sách những sản phẩm bị phát hiện chế biến từ thịt heo nhiễm bệnh trong công ty CP đồ hộp Hạ Long

Ngày 8/1/2026, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và 9 bị can liên quan hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm liên quan tới Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), đặt tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Qua kiểm tra kho lạnh của công ty, lực lượng chức năng phát hiện hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đang được tập kết để chờ chế biến thành thịt hộp. Trong số đó, có khoảng khoảng 2 tấn sản phẩm đã được chế biến thành thịt hộp hoàn chỉnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, một số đối tượng đã thu gom lợn bệnh từ nhiều địa phương, vận chuyển và “phù phép” số nguyên liệu này vào dây chuyền sản xuất, gây nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng. Các mẫu thịt được xác định đã ôi thiu, chảy nước và bốc mùi mạnh, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm.

Hình ảnh thịt nhiễm bệnh do cơ quan chức năng phát hiện (Ảnh cắt từ clip VTV)

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, Cơ quan chức năng xác định trong nhiều tháng liền, Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long đã thu mua thịt heo bị bệnh dịch tả heo châu Phi.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện hàng chục tấn thịt heo và thành phẩm từ thịt heo bị bệnh dịch tả heo châu Phi.

Đáng chú ý như tại kho lạnh của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, lực lượng chức năng phát hiện 790kg thịt heo nạc của Lê Bá Doanh (sinh năm 1977, ở số 6/6/89 đường Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP Hải Phòng) và trên 484kg thịt heo nạc của Trịnh Hà Việt (sinh năm 1991, ở thôn Nhân Lư, xã Hà Bắc, TP Hải Phòng).

Cơ quan chức năng cũng phát hiện trên 132.000kg thịt heo nạc do Bùi Đức Trọng (sinh năm 1979, ở số 8/26/90/191 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) mua của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt, bán cho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Sản phẩm chả giò rế của công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco)

Đặc biệt, có nhiều thịt heo đã được chế biến như trên 4.141kg chả giò rế và trên 3.285kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt heo do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, được xác định dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi.

Ngoài ra còn có trên 13.661kg bì xô heo đông lạnh, do Bùi Đức Trọng bán cho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long và hàng nghìn hộp pate hiệu Cột Đèn Hải Phòng.

Liên quan đến việc phát hiện 120 tấn thịt heo bệnh trong kho lạnh của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), theo thông tin trên báo Người lao động, trong ngày 8/1 MM Mega Market Việt Nam và một số hệ thống siêu thị khác như AEON, Saigon Co.op đã đồng loạt xuống kệ các sản phẩm của đồ hộp Hạ Long sau khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng. Toàn bộ các sản phẩm của đồ hộp Hạ Long đều bị thu hồi, không riêng các dòng sản phẩm có sử dụng nguyên liệu thịt heo.