Theo VTV, ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị này đã hoàn tất việc phát hiện và xử lý sai phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm tại doanh nghiệp chế biến thực phẩm nổi tiếng trên địa bàn.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã xác định hành vi tập kết 120 tấn thịt lợn không đảm bảo chất lượng để sản xuất thực phẩm đóng hộp bán ra thị trường. Qua quá trình kiểm nghiệm, toàn bộ số thịt này đều cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Địa điểm tập kết được xác định là kho hàng thuộc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco).

Ngay lập tức, cộng đồng liền bày tỏ sự thất vọng vì thương hiệu này thành lập từ năm 1957, rất nổi tiếng với người dân Hải Phòng nói riêng và miền Bắc nói chung. Tài khoản Facebook của CTCP Đồ hộp Hạ Long mang tên Đồ Hộp Hạ Long - Ha Long Canfoco J.S.C nhận về nhiều lượt phẫn nộ trong các bài đăng trên trang.

Thậm chí nhiều người còn đề nghị tẩy chay sản phẩm và thương hiệu này, nếu mọi chuyện không được làm rõ.

Về phía tài khoản Đồ hộp Hạ Long, doanh nghiệp này cũng có động thái rõ ràng. Không chỉ giới hạn bình luận, tài khoản Đồ Hộp Hạ Long - Ha Long Canfoco J.S.C phản hồi các bình luận chỉ trích như sau:

“Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Chúng tôi khẳng định luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, thú y và kiểm dịch; nguyên liệu, quy trình sản xuất và hồ sơ pháp lý đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Đối với các thông tin đang được phản ánh trên truyền thông, Công ty sẽ có thông tin giải trình chính thức, minh bạch trong thời gian sớm nhất”.

Hiện sự việc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Trước đó, cũng theo thông tin trên VTV1, về trách nhiệm pháp lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 9 đối tượng có liên quan về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tập thể liên quan trong quy trình quản lý chất lượng đầu vào của doanh nghiệp.

Song thông tin và vai trò của 9 đối tượng bị khởi tố chưa được công bố.

Theo giới thiệu trên website doanh nghiệp, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) được thành lập năm 1957 với tên gọi ban đầu là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Công ty sở hữu 3 nhà máy, 3 văn phòng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Halong Canfoco là doanh nghiệp lâu năm trong ngành thực phẩm chế biến, được biết đến với các sản phẩm đồ hộp tiện lợi như pate "cột đèn" Hải Phòng, pate gan, thịt hộp, cá ngừ ngâm dầu…

Theo giới thiệu trên website, sản phẩm đồ hộp chế biến của công ty đã hiện diện đầy đủ trên thị trường thông qua hệ thống phân phối trải khắp các tỉnh thành toàn quốc và xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới.

