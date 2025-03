Người thứ 3 xuất hiện giữa drama ViruSs - Ngọc Kem: 10 năm ca hát vẫn flop, gây sốc khi hẹn hò với Tun Phạm

Drama tình ái ViruSs - Ngọc Kem đang chiếm trọn tâm điểm sự chú ý của cư dân mạng và truyền thông, người người nhà nhà đều “hóng mạnh” những tình tiết mới nhất. Sau phiên livestream giữa cặp “oan gia” vào đêm 20/3 thì Pháo bất ngờ đứng giữa trung tâm câu chuyện với đoạn story ẩn ý, đẩy sóng tranh luận lên đỉnh điểm.

Tối 21/3, Pháo “đánh úp” với diss track Sự Nghiệp Chướng, nhắm trực tiếp “mũi dùi” đến ViruSs. Giai điệu thì bánh cuốn, từ lyrics đến flow và delivery “giòn đét”, MXH phát cuồng trước cú phản đòn đầy ấn tượng từ Pháo.

Pháo gây bão trong đêm với diss track Sự Nghiệp Chướng

Nối bước Pháo, Emma Nhất Khanh nhá hàng với ca khúc Fake It Up, và ViruSs được suy đoán là “nguồn cảm hứng” chính. Cùng một số tương tác với Ngọc Kem, Pháo và Ngân Sát Thủ, netizen cho rằng Emma Nhất Khanh cũng từng bị nam streamer “trap”. Từ đây, dân mạng bắt đầu truy lùng danh tính của Emma Nhất Khanh - cái tên nghe vừa lạ mà vừa quen.

Emma - Fake It Up

Từng là thành viên nhóm nhạc theo mô hình Kpop, tan rã đầy tiếc nuối vì mãi không có hit

LIME được thành lập vào tháng 5 năm 2015 với đội hình nhóm 4 gồm Liz Kim Cương (trưởng nhóm), Ivone Diệu Linh (rapper), May Thuý Vy (nhảy chính) và Emma Nhất Khanh (em út). Các thành viên được tuyển và đào tạo theo mô hình nhóm nhạc Kpop, đươi trướng công ty liên doanh Việt-Hàn V&K Entertainment. Vì vậy, 4 cô gái đều hội tụ đủ yếu tố ngoại hình và kỹ năng ca hát, rap và vũ đạo.

Điểm chung giữa các thành viên LIME là cùng trưởng thành từ cuộc thi Ngôi Sao Việt 2014 và mỗi người đều có riêng cho mình nhiều thành tích nổi bật trước đó qua các cuộc thi khác như Miss Teen, Miss Sàn Nhạc, Kpop Contest, Bước nhảy xì tin, Vietnam Idol…

LIME gây chú ý nhờ mô hình đào tạo như nhóm nhạc Kpop

Đúng với định hướng của nhóm, LIME biểu diễn Vpop nhưng vẫn mang đến màu sắc Kpop. Các sản phẩm âm nhạc của LIME đều có dấu tay của đội ngũ nhạc sĩ và producer Hàn Quốc. Ca khúc đầu tay Take It Slow từng 1 thời viral ở cả nước nhà lẫn thị trường xứ kim chi. LIME - lúc đó May Thuý Vy đã rời nhóm, gây sốt trên sóng truyền hình Hàn Quốc vì visual xinh như idol Kpop, hát hay nhảy ổn và phần nhạc vô cùng catchy.

3 cô nàng LIME từng gây sốt trên show I Can See Your Voice

Tưởng là bàn đạp vững chắc nhưng 1 loạt MV nhưng Part Of Me, Baby Boo, Mi Xinh Tim Rung Rinh, Phải Thật Hạnh Phúc…. đều không tạo được tiếng vang khiến độ hot nhóm cũng hạ nhiệt dần. Cầm cự 1 thời gian, LIME tuyên bố chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty chủ quản vào năm 2019, đặt dấu chấm hết cho 1 nhóm nhạc nữ tiềm năng nhưng không được quảng bá hiệu quả.

LIME tan rã sau 4 năm hoạt động vì không có hit lớn

Ở thời điểm đó, trưởng nhóm Liz Kim Cương có độ nhận diện lớn nhất. Vừa có hit, vừa có hiệu ứng couple với Trịnh Thăng Bình, Liz Kim Cương “át vía” toàn tập 2 chị em cùng nhóm.

Hậu “tan đàn xẻ nghé”, em út Emma Nhất Khanh vẫn kiên trì theo đuổi đam mê âm nhạc. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 phát hành 1 vài dự án “nhỏ giọt” như Chuyện Tình Căng Đấy, Ngày Em Lên Thành Phố, Tất Cả Tại Anh… Dù đạt được thành tích nhất định nhưng điều đó không đủ lực để giúp tên tuổi cô nàng ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ Vpop. Trong bối cảnh làng nhạc Việt xuất hiện rất nhiều gương mặt trẻ hot hit lúc bấy giờ như Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik, Hương Tràm, Orange… nữ ca sĩ chìm nghỉm giữa dòng chảy Vpop nhiều cá tính và màu sắc.

Emma Nhất Khanh chìm nghỉm giữa dòng chảy Vpop nhộn nhịp

Emma Nhất Khanh cũng thử sức với show truyền hình giải trí như Cuộc Đua Kỳ Thú hay Gương Mặt Thân Quen. Dù lọt vào chung kết Gương Mặt Thân Quen nhưng Emma Nhất Khanh vẫn chỉ là tân binh solo, chưa được nhiều khán giả “nhớ mặt điểm tên”.

Chuyển hướng làm TikToker, được biết đến nhiều nhờ tin hẹn hò với Tun Phạm

Tuy không may mắn ở lĩnh vực âm nhạc nhưng Emma Nhất Khanh có lượng người theo dõi ổn định trên nền tảng TikTok. Sở hữu visual ngọt ngào, vóc dáng thon thả và làn da trắng hồng, cô nàng hiểu bản thân muốn gì, cần gì và sáng tạo nội dung là hướng đi phù hợp nhất.

Những video của Emma Nhất Khanh đa dạng nội dung, từ hát nhảy cover, review làm đẹp, mukbang và vô vàn nội dung vô tri khác. Đến với thế giới riêng của Emma Nhất Khanh trên MXH, netizen không ngờ nữ ca sĩ hài hước đến… “bất ổn”.

Emma Nhất Khánh giờ chuyển hướng làm KOL TikTok

Cô nàng chăm chỉ đi dự sự kiện, quảng bá nhãn hàng… Vài năm trở lại đây, Emma Nhất Khanh gần như không còn chạy show ca hát nữa. Dù hoạt động với tư cách là 1 KOL, Emma Nhất Khanh chưa từng quên “gốc gác” ca sĩ/idol của mình. Cô vẫn tung ra 1 số video cover, thậm chí sản phẩm âm nhạc chính thức nhưng không nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả.

Những video của Emma Nhất Khanh có lượng tác khá ổn định

10 năm trong nghề, điều giúp Emma Nhất Khanh được biết đến nhiều nhất không phải sự nghiệp cầm mic hay sáng tạo nội dung mà lại là tin hẹn hò với Tun Phạm. Giữa năm 2024, thông tin Emma Nhất Khanh và Tun Phạm xác nhận hẹn hò khiến MXH như nổ tung. Nhiều người không khỏi ngờ vực khi cả 2 xuất phát điểm có mối quan hệ chị em thân thiết nhưng hiện tại lại chuyển qua giai đoạn yêu đương. Khán giả tin rằng đây chỉ là chiêu trò content nhằm “câu view” như những nội dung trước đây cả 2 xây dựng. thậm chí một số page còn ghép ảnh so sánh chuyện hẹn hò của cặp đôi với vụ "đám cưới giả" gây ồn ào của Phạm Thoại đợt Cá Tháng Tư.

Cả 2 xác nhận hẹn hò khiến dân tình chao đảo 1 thời

Trước Đó, Emma Nhất Khánh và Tun Phạm thường xuyên có những tương tác thân mật, gọi nhau là "bạn trai - bạn gái", đi du lịch chung. Sau 4 ngày công khai, cặp đôi “dội bom” netizen với lời tuyên bố không hẹn hò. Tun Phạm chỉ xem Emma Nhất Khanh là 1 “người bạn đồng hành sáng giá”. Một số người tinh ý nhận ra nữ chính có phần “xịt keo”, cho rằng cô nàng đã có tình cảm thật sự với Tun Phạm và hành động kém tinh tế của anh không có được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Cặp đôi tích cực "xào couple" nhưng rồi lại phủi bỏ hết

Cô nàng "xịt keo" khi Tun Phạm coi mình là "người bạn đồng hành sáng giá"

Ở thời điểm hiện tại, ồn ào tình ái ViruSs - Ngọc Kem vô tình khiến cái tên Emma Nhất Khanh có được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Lấy sample từ bản hit Take It Slow, Fake It Up đón nhận khá nhiều sự chú ý nhờ hiệu ứng scandal.