Người thông minh mua xương heo sẽ đặc biệt chọn 3 phần này: Nhiều thịt, ít xương, giá còn rẻ hơn một nửa so với sườn

Trong cuộc sống hàng ngày, thịt heo là nguyên liệu phổ biến và thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn của chúng ta. Các phần nguyên liệu từ thịt của con heo có giá trị dinh dưỡng phong phú, cách chế biến đa dạng được mọi người vô cùng yêu thích. Tuy nhiên, trong số các phần khác nhau của thịt heo, việc lựa chọn xương heo thường bị nhiều người bỏ qua. Trên thực tế, xương heo không chỉ giàu collagen, canxi mà cũng nhiều các chất dinh dưỡng khác. Vì thế nếu chọn đúng cách, bạn sẽ có được nguyên liệu chất lượng cao, nhiều thịt, ít xương với giá thành rẻ hơn phần sườn non "cực phẩm" mà chúng ta vốn ưu tiên hàng đầu.

Những ngày giáp Tết gần đây, giá thịt heo ở các chợ dân sinh đồng loạt tăng giá. Trong đó phần sườn heo từ trước đến giờ giá vẫn cao gấp đôi so với thịt cũng tăng. Với nhiều người có khả năng chi trả thì việc tăng giá này không ảnh hưởng nhưng với những người có thu nhập thấp thì đôi khi muốn ăn một bữa sườn heo cũng khá là xa xỉ.

Hôm nay, chúng ta sẽ nói về 3 phần xương heo được người thông minh lựa chọn khi mua. Đó là xương sống heo, xương cổ heo và xương quạt heo. Trong thời điểm giá nguyên liệu từ heo tăng thì bạn có thể áp dụng để giảm bớt chi phí mà vẫn thưởng thức được hương vị thơm ngon từ xương heo. 3 phần xương này không những nhiều thịt, ít xương mà giá thành chỉ bằng một nửa xương sườn. Đây là sự lựa chọn cực kỳ tiết kiệm chi phí.

1. Xương sống heo: Sự thưởng thức kép giữa dinh dưỡng và vị thơm ngon

Xương sống/xương cột sống heo (hay còn gọi là sống lưng heo) thuộc phần đốt sống trên lưng của con heo. Xương ở phần này tương đối mảnh nhưng được bao quanh bởi các cơ và mô liên kết phong phú nên thịt tương đối đậm đà và thơm ngon. Thịt ở phần xương này gần với sườn heo nên có vị gần giống với thịt sườn hảo hạng, ăn cũng ngon không kém.

Tuy phần xương sống heo trông chưa đủ "tinh tế" khi bạn chọn để chế biến món ăn nhưng thịt của nó lại cực kỳ ngon, đặc biệt là mềm, có hàm lượng collagen rất cao, thích hợp cho phụ nữ muốn chăm sóc da. Bên cạnh đó, hàm lượng canxi của phần xương này cũng rất dồi dào, tốt cho người già và trẻ em.

Xương cột sống heo không chỉ thích hợp để hầm canh mà còn có thể dùng trong các món om, nướng và các phương pháp nấu ăn khác. Đây đúng là nguyên liệu lựa chọn thay thế cho phần sườn non khi giá thịt tăng và bạn thì cần tiết kiệm tiền.

Xương sống heo chặt miếng vừa ăn, bạn có thể ướp gia vị rồi làm món om, nướng... tùy thích.

2. Xương cổ heo: "Báu vật ẩn" ngon ngọt

Hầu hết chúng ta lâu nay khi chế biến món ăn thường ưu tiên chọn phần sườn ngon. Ít ai để nghĩ đến việc dùng xương cổ heo để thay thế. Xương cổ heo là phần xương nối liền hộp sọ với thân. Đây là một trong những bộ phận thường xuyên di chuyển trên cơ thể con heo. Vì vị trí sinh học độc đáo nên thịt trên xương cổ heo chắc, có độ đàn hồi, chứa nhiều collagen và thịt nạc, hương vị thơm ngon, mọng nước nên được nhiều người yêu thích.

Thịt xương cổ heo chắc nhưng có tính đàn hồi nên phù hợp với nhiều cách chế biến khác nhau. Cho dù làm món om, hầm canh đều giữ được hương vị thơm ngon một cách hoàn hảo. Đặc biệt khi dùng để hầm canh, tủy xương cùng collagen trong xương cổ heo có thể được giải phóng hoàn toàn, khiến món canh có màu sắc đậm đà và hương vị êm dịu. Đây là một món ăn bổ dưỡng, rất tốt. Ngoài ra, xương cổ heo có thể chặt thành từng miếng nhỏ, ướp với gia vị phù hợp rồi đem nướng cũng mang hương vị đặc trưng.

Xương cổ heo rất giàu protein chất lượng cao, canxi, phốt pho và các khoáng chất khác cũng như giàu collagen. Vì thế xương cổ heo khi được dùng chế biến món ăn sẽ có vai trò tích cực trong việc tăng cường sức khỏe của xương, tăng cường độ đàn hồi của da và trì hoãn lão hóa. Đặc biệt đối với trẻ em đang lớn/đang phát triển và người già cần bổ sung dinh dưỡng thì việc ăn xương cổ heo điều độ sẽ rất có lợi.

So với những phần có giá cao như sườn hảo hạng, giá thị trường xương cổ heo thường rẻ hơn khoảng một nửa. Điều này chủ yếu do đây không phải là phần "thịt ngon" theo nghĩa truyền thống nên bị bỏ qua. Nhưng đối với những người am hiểu nguyên liệu thì chắc chắn xương cổ heo là một sự lựa chọn rất tiết kiệm chi phí.

3. Xương quạt heo: Rẻ mà ngon miệng với thịt dày, xương mỏng

Xương quạt heo hay còn gọi là xương bả vai heo, nằm phía trên chân trước của heo. Nó có hình dạng dẹt, rộng và được đặt tên theo hình dáng giống như chiếc quạt. Mặc dù xương ở phần này lớn hơn nhưng phần thịt xung quanh cũng đậm đà, mềm và ngon ngọt không kém nên phù hợp với nhiều phương pháp nấu ăn khác nhau.

Thịt trên xương quạt heo thường chủ yếu là thịt nạc với một lượng nhỏ mỡ, điều này tạo nên hương vị vừa phải, không quá khô cũng không quá béo. Đồng thời, thịt trên xương quạt heo dày, dàn đều, dễ cắt/chặt.

Cách chế biến món xương quạt heo cũng rất linh hoạt, từ hấp, om đơn giản đến hầm phức tạp... đều thể hiện được hương vị độc đáo của món ăn. Đặc biệt khi hầm với khoai tây, cà rốt và các loại rau khác, nó không chỉ giúp thịt giòn và ngon hơn mà còn khiến món ăn có mùi thơm đậm đà, là sự lựa chọn tuyệt vời để làm ấm cơ thể trong mùa đông. Ngoài ra, xương quạt còn thích hợp để làm món nướng hoặc hun khói có hương thơm và mùi vị đặc trưng khó quên.

Kết luận:

Với giá cả tăng vọt như hiện nay, làm thế nào để kiểm soát chi phí một cách hiệu quả mà vẫn đảm bảo chất lượng thực phẩm đã trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình. Xương sống heo, xương cổ heo và xương quạt heo là những phần mà lâu nay chúng ta đánh giá thấp nhưng thực chất lại khá ngon với đặc điểm nhiều thịt, ít xương, giá cả phải chăng. Thông qua kỹ năng mua sắm và nấu nướng thông minh, không chỉ gia đình bạn có thể thưởng thức những bữa ăn ngon, tốt cho sức khỏe mà còn có thể giảm bớt gánh nặng tài chính ở một mức độ nhất định.