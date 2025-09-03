Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy người uống cà phê có xu hướng sống thọ hơn so với người không uống với điều kiện uống ở mức độ vừa phải và không thêm quá nhiều đường hoặc chất béo bão hòa. Tuy nhiên lợi ích kéo dài tuổi thọ vẫn cần được xem xét thêm dựa trên các yếu tố khác như lối sống, chế độ ăn, gen...

Lợi ích của cà phê với sức khỏe

Uống cà phê được chứng minh có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, góp phần kéo dài tuổi thọ. Một nghiên cứu năm 2022 đăng trên tạp chí khoa học của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu cho thấy người uống cà phê có nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân thấp hơn từ 14-27% so với người không uống cà phê.

Nghiên cứu năm 2025 trên hơn 40.000 người Mỹ cho thấy người uống cà phê vào buổi sáng có nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân thấp hơn 16% và tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 31% so với người không uống cà phê. Tuy nhiên, lợi ích này không rõ rệt ở những người uống cà phê cả ngày, có thể do cà phê vào buổi chiều hoặc tối làm gián đoạn nhịp sinh học và giấc ngủ.

Lợi ích sức khỏe của cà phê đến từ các hợp chất chống oxy hoá mạnh như axit chlorogenic, melanoidin, Vitamin B2, Vitamin B5, Mangan, Kali, Magie… Hợp chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, tiểu đường tuýp 2, ung thư gan, cải thiện tâm trạng, ngăn ngừa sự hình thành sỏi mật…

Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Phòng ngừa bệnh Tim mạch châu Âu chỉ ra uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày làm giảm 20% nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Kết quả nghiên cứu mới được công bố tháng 7/2025 của Hàn Quốc cho thấy cà phê không đường có thể giảm tới 20-30% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Loại đồ uống này cũng có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson và Alzheimer.

Các bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường và ung thư là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm. Bằng cách giảm nguy cơ mắc các bệnh này, thói quen uống cà phê có góp phần kéo dài tuổi thọ. Đáng chú ý, cà phê chỉ mang lại tác dụng đáng kể nếu ít có chất phụ gia, chất tạo ngọt.

Lựa chọn tốt cho sức khoẻ với người không uống cà phê

Trên thực tế, việc tiêu thụ cà phê còn phụ thuộc vào tình trạng sức khoẻ, độ nhạy cảm với caffeine, sở thích… Người nhạy cảm với caffeine, người bị huyết áp cao, rối loạn lo âu, mất ngủ hoặc có vấn đề tiêu hoá không nên uống cà phê để tránh tác dụng phụ.

Thay vào đó, người không uống cà phê vẫn có thể lựa chọn bổ sung trà xanh, trái cây để tăng cường chất chống oxy hoá, duy trì lối sống lành mạnh mang lại hiệu quả sức khoẻ gần như tương đương. Các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hoá có thể kể đến như việt quất, dâu tây, cải bó xôi, bông cải xanh, sô cô la đen,...

Duy trì giấc ngủ chất lượng từ 7-9 tiếng mỗi đêm, tránh ánh sáng xanh từ điện thoại trước giờ ngủ giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và hệ miễn dịch. Ngoài ra, mọi người có thể tăng cường vận động thể chất, tập thể dục cường độ trung bình ít nhất 150 phút mỗi tuần để cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát đường huyết, và giảm nguy cơ trầm cảm.

Kiểm soát stress, duy trì kết nối xã hội lành mạnh, thường xuyên kiểm tra các chỉ số sức khỏe để phát hiện sớm các bệnh mãn tính cũng là những việc góp phần kéo dài tuổi thọ, mang lại lợi ích về tinh thần và thể chất cho mọi người.