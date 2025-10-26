Người thân tiết lộ về Tân Quán quân Olympia Bảo Khánh: Từng ốm sốt liên tục, trước khi thi Chung kết được ăn món "đặc biệt"

Trần Bùi Bảo Khánh - tân Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 không chỉ gây ấn tượng bởi sự bình tĩnh, bản lĩnh trên sân khấu mà còn được người thân, thầy cô và bạn bè dành nhiều lời khen về sự chăm chỉ, khiêm tốn và tinh thần học tập nghiêm túc. Hành trình ấy không chỉ là những con số hay danh hiệu mà còn là những câu chuyện, kỷ niệm và khoảnh khắc đầy cảm xúc đằng sau mỗi bước tiến của Khánh.

Cùng lắng nghe những chia sẻ chân thực từ gia đình, giáo viên và bạn bè về hành trình chinh phục đỉnh Olympia của Khánh, đồng thời khám phá những kỷ niệm thú vị về nam sinh này.

Bảo Khánh là Quán quân Olympia năm thứ 25.

“Người chiến thắng” trong lòng thầy cô, bạn bè

Sau chiến thắng lịch sử của Trần Bùi Bảo Khánh tại Đường Lên Đỉnh Olympia 2025, cô Bùi Thị Thu Hà - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã có những chia sẻ về cậu học trò của mình.

Cô Hà cho biết, trước trận chung kết, Bảo Khánh đã chuẩn bị tâm lý rất tốt và giữ được sự tự tin. Nam sinh cũng có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, nhờ đó không bị áp lực hay căng thẳng. Ngược lại, cô giáo chủ nhiệm thì hồi hộp hơn cả, chẳng khác gì đang… thi cùng học trò!

“Những lần trước thì Bảo Khánh đều bị ốm và phải dùng thuốc hạ sốt. Nhưng lần này thì con đã có sức khỏe chuẩn bị tốt hơn, có thời gian để nghỉ ngơi cũng như ổn định.

Mình luôn động viên cho con là con chỉ cần cố gắng hết sức thôi. Còn lại kết quả như thế nào thì trong lòng cô cũng như các bạn trong lớp và toàn bộ trường Ams thì Bảo Khánh luôn là người chiến thắng”, cô Hà bày tỏ.

Cô giáo chủ nhiệm không giấu được niềm tự hào với chiến thắng của Bảo Khánh.

Theo cô Hà, Bảo Khánh giống như một quyển bách khoa toàn thư về các kiến thức xã hội lẫn tự nhiên. Nam sinh rất thích đọc sách, ham học hỏi, khám phá và tìm hiểu. Ở lớp, Bảo Khánh luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bè tiếp cận kiến thức mới và tổ chức những chương trình hay các trò đố vui để cả lớp cùng khám phá thêm.

“Khánh rất trân trọng, vui vẻ, hòa đồng và cũng nhiệt tình trong việc hỗ trợ các bạn khác. Bạn ấy giữ chức tổ trưởng học tập, vừa đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi thành phố suốt 3 năm học”, cô Hà nói.

Qua tâm sự của giáo viên chủ nhiệm, có thể thấy Bảo Khánh không chỉ là Quán quân Olympia 2025 với kiến thức rộng và tư duy xuất sắc, mà còn là học trò mẫu mực, có tính cách hòa đồng, nhiệt tình và luôn lan tỏa tinh thần học tập tích cực tới bạn bè.

Khi hỏi về dự định tương lai của Bảo Khánh, cô cho biết: “Hiện tại con đang cố gắng tập trung để học tốt cho chương trình trung học phổ thông để có thể đạt được mục tiêu của lớp 12. Vào cuối năm thì Khánh mới đưa ra quyết định”.

Gia đình “thót tim” theo dõi hành trình leo núi của tân Quán quân

Ở một diễn biến khác, người thân của Bảo Khánh cũng chia sẻ những câu chuyện thú vị quanh hành trình thi đấu của cháu. Bà nội của nam sinh kể từ khi còn nhỏ, Khánh đã có chung sở thích với bà là xem Đường Lên Đỉnh Olympia và luôn ước mơ một ngày nào đó được đứng trên sân khấu ấy như các anh chị đi trước.

“Một ước mơ như thế, nuôi được đến bây giờ thành sự thật”, bà nói đầy tự hào.

Trước mỗi trận thi, bà chỉ dặn cháu rằng: “Con ơi, kiến thức là một đại dương mênh mông, những điều con biết thì làm từ những cái nhỏ nhất. Cho nên con không có gì phải áp lực, thắng thua không quan trọng. Con cứ thể hiện hết mình, để những giọt nước nhỏ dần thành giọt nước to hơn một chút. Thế thôi, bà chỉ dặn thế, không có gì khác cả”.

Khi được hỏi về cảm xúc sau chiến thắng của cháu trai, bà nội mỉm cười: “Tôi cảm thấy rất phấn khởi. Cháu thường tham gia nhiều hoạt động ở trường như MC, Chủ tịch Hội học sinh... nên cháu cũng có bản lĩnh hơn, tự tin”.

Bà nội chia sẻ về chiến thắng của cháu trai.

Bà kể, khoảnh khắc khiến bà nhớ nhất trong trận chung kết là lúc Khánh bị trừ điểm, khiến điểm số tụt xuống gần bằng các đối thủ khác: “Thót tim lắm, cũng lo, nhưng về sau cháu lại lấy lại bình tĩnh và vươn lên”.

Khi được hỏi nếu có một lời gửi gắm cho cháu trai, bà nhẹ nhàng dặn dò Bảo Khánh hãy luôn tự tin vào chính mình, nhưng đừng quá tự kiêu vì theo bà, mọi thành quả đều sẽ đến một cách tự nhiên nếu con người thật sự nỗ lực và chân thành.

Trong phần giao lưu, gặp gỡ Quán quân của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 ngay sau chương trình, ông ngoại của Bảo Khánh cũng có những tiết lộ đặc biệt về cháu mình. Theo đó sáng nay gia đình đã chuẩn bị xôi gấc tự nấu và mua chả cho nam sinh ăn trước khi thi. Ông cũng tiết lộ, dù kết quả thế nào, sau khi thi xong Khánh vẫn sẽ được mời đi ăn ở nhà hàng, chi phí do ông lo. Ông nhận xét cháu trai rất bình tĩnh, bản lĩnh trên sân khấu, nhưng trong quá trình thi nhiều lúc vẫn khiến gia đình “thót tim” vì pha rượt đuổi tỷ số quá gay cấn.

Ông ngoại chia sẻ về cháu trai.

Cổ động viên nói gì trước chiến thắng của Bảo Khánh?

Phạm Quang Vũ, học sinh lớp 12 Lý 2 - Chủ tịch Câu lạc bộ Astronomy của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, là một trong những gương mặt có mặt tại điểm cầu Hà Nội để cổ vũ cho Bảo Khánh. Chia sẻ ngay sau khi chương trình khép lại, Vũ xúc động nói:

“Hôm nay, cảm xúc của CLB em thật sự không còn từ nào có thể diễn tả được nữa. Bọn em đã thể hiện qua những tiếng hò reo, những lần diễu hành – tất cả đều là niềm vui chung cho chiến thắng của bạn Bảo Khánh. Từng câu hỏi, từng chặng đường bạn đi qua, bọn em đều dõi theo từ những cuộc thi tuần, tháng, rồi quý. Đến bây giờ, bọn em cảm thấy vô cùng vui, hạnh phúc và tự hào về bạn, cũng như về ngôi trường của mình. Chúng em rất vinh dự khi được cổ vũ cho bạn Bảo Khánh và chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng”.

Cổ động viên đến khích lệ tinh thần cho Bảo Khánh.

Trần Bùi Bảo Khánh là thí sinh cuối cùng góp mặt trong trận Chung kết năm. Ở vòng thi Quý đặc biệt, nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam từng khiến khán giả “ngả mũ” khi giành tới 270 điểm, vượt qua 4 đối thủ khác trong một trận đấu hiếm hoi có tới 5 thí sinh cùng tranh tài do sự cố ở vòng thi trước đó. Dù có ít thời gian chuẩn bị hơn, Khánh lại biết tận dụng lợi thế quan sát và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, biến điều đó thành “vũ khí” để bứt phá ngoạn mục trong hành trình chạm đến đỉnh cao.

Không chỉ bản lĩnh trên sân khấu Olympia, Bảo Khánh còn nổi tiếng ở trường với hình ảnh một học sinh giỏi toàn diện và sở hữu trí nhớ siêu phàm, chỉ cần đọc hoặc nghe qua một lần là có thể nắm chắc nội dung. Nhờ khả năng ghi nhớ nhanh và tư duy logic sắc bén, Khánh luôn xử lý gọn gàng các câu hỏi suy luận, phản ứng cực tốt ở những phần thi đòi hỏi tốc độ.

Thành tích học tập của Quán quân Olympia 2025 cũng ấn tượng không kém: Giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố các môn Khoa học (2022–2023), Giải Nhì môn Sinh học hai năm liên tiếp (2023–2024 và 2024–2025), Huy chương Bạc Olympic Khoa học Tự nhiên 2025 cùng nhiều giải thưởng học thuật khác. Ngoài học tập, Khánh còn năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa. Cậu từng là thành viên Ban Tổ chức chương trình học thuật Science Tornado, đồng thời giữ vai trò Trưởng ban chuyên môn Câu lạc bộ Tâm lý học.