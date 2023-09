Người thân suy sụp sau vụ cháy kinh hoàng khiến 114 người thiệt mạng trong đám cưới ở Iraq

Ngày 26/9 vừa qua, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một đám cưới ở quận Al-Hamdaniya tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq. Được biết, trong lúc 900 khách mời và cô dâu chú rể đang tiệc tùng vui vẻ, ngọn lửa nghi là do đốt pháo hoa ăn mừng đã bùng phát và nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ hội trường tổ chức sự kiện.

Vụ cháy đã khiến cho ít nhất 114 người thiệt mạng, trong đó có cả cô dâu chú rể

Dù lực lượng cứu hỏa đã ngay lập tức được gọi đến hiện trường nhưng do ngọn lửa lan quá nhanh, vụ tai nạn đã khiến cho ít nhất 200 người bị thương và 114 người thiệt mạng, trong đó có cả cô dâu chú rể.

Một ngày sau khi vụ việc xảy ra, gia đình các nạn nhân đã bắt đầu tổ chức lễ tang cho những người xấu số. Tờ France24 cho biết, hàng trăm người đưa tang đã tập trung tại nghĩa trang cách thị trấn hơn một dặm về phía bắc để gửi lời từ biệt cuối cùng đến nhiều nạn nhân của vụ cháy.

Đám tang tập thể khiến tất cả nghẹn lòng

Tại nghĩa trang ở thành phố Qaraqosh, khung cảnh tiễn biệt người thân diễn ra khiến không ít người nghẹn lòng. Ngày hôm trước, những người trong ảnh đã tập trung tại một phòng tiệc sang trọng để dự một đám cưới. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ dám nghĩ rằng thảm kịch kinh hoàng sẽ xảy ra với mình.

Hình ảnh cho thấy linh cữu những nạn nhân được di chuyển tới nghĩa trang với hàng nghìn người vây quanh

Samira, một bà nội trợ 53 tuổi, đã đến chôn cất 15 thành viên trong gia đình, từ những người lớn, cha mẹ đến đứa con út mới 4 tuổi: "Chúng tôi phải chôn cất 1 người đàn ông và 2 cô con gái song sinh của ông ấy. Họ đã chết nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm thấy thi thể. Các lễ chôn cất khác được lên kế hoạch trong những ngày tới".

Chia sẻ về thảm kịch, một người đàn ông 50 tuổi cho biết: "Tôi không còn cảm giác thấy điều gì nữa (cảm giác như - PV), tất cả chúng tôi đã chết. Không có một người nào không mất đi một thành viên trong gia đình hoặc một người bạn" - ông nói.

Trước những ngôi mộ gia đình nằm dọc các con đường tại nghĩa trang, nhiều người không kìm chế được cảm xúc mà rơi nước mắt, có những người thậm chí còn không thể đứng vững.

Các gia đình khóc ngất bên linh cữu người thân của mình

Ngọn lửa khủng khiếp

Tìm hiểu về nguyên nhân vụ cháy, lực lượng dân phòng cho biết sảnh tiếp tân của nơi tổ chức tiệc cưới đã được lắp các tấm đúc sẵn "rất dễ cháy và trái với tiêu chuẩn an toàn". Do đó, chúng bốc cháy ngay lập tức khi tiếp xúc với pháo hoa trong nhà. Những vị khách hoảng loạn đã bị vướng vào một vụ giẫm đạp và không thể thoát ra khỏi hội trường kịp thời do thiếu lối thoát hiểm.

Hiện trường trơ trụi tại nơi tổ chức tiệc cưới

Những món đồ của nạn nhân được tìm thấy sau hỏa hoạn kinh hoàng gây ám ảnh

Ronak Sabih, một người may mắn sống sót sau hỏa hoạn, cho biết: "Trong khi cô dâu và chú rể đang khiêu vũ, những tia lửa điện được phụt ra. Có những đồ trang trí bằng lông vũ trên trần nhà và chúng bốc cháy. Ngọn lửa thật khủng khiếp" - anh nghẹn ngào kể lại.

Nguồn: France 24, AFP