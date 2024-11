Người thân đau đớn, chắp tay cầu nguyện tại góc đường nơi cô gái tử vong vì nhóm “quái xế” ở Hà Nội

Sáng ngày 4/11, người thân của N.H.Q (27 tuổi) - cô gái tử vong do bị đoàn xe máy tông trúng rạng sáng 3/11 đã có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Hàng chục người thân, họ hàng đã đặt một chiếc tượng Phật lên trên bốt điện cạnh hiện trường rồi chắp tay cầu nguyện cho cô gái xấu số.

Chứng kiến người thân của cô gái rưng rưng, nén đau thương để cầu nguyện cho H. mà người dân không khỏi xót xa, tiếc thương cho cô gái trẻ.

Theo quan sát, tại hiện trường lực lượng chức năng cũng có mặt tại ngã tư để điều tiết giao thông.

Nhiều người thân của H.Q. - cô gái trẻ bị nhóm quái xế tông tử vong đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn

Mọi người chắp tay cầu nguyện cho cô gái trẻ xấu sổ

Một tượng Phật màu vàng được người nhà chuẩn bị và đặt gần hiện trường vụ va chạm

Cô gái ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ khiến người thân vô cùng bàng hoàng, đau xót









Hiện trường vụ tai nạn khiến cô gái 27 tuổi tử vong

Theo như chia sẻ của một người thân được biết, rạng sáng 3/11, Q. về nhà sau buổi gặp gỡ chia tay một người bạn quay lại TP.HCM. Đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, cô dừng chờ đèn đỏ, thì bị một nhóm thanh niên đâm trúng. Cú tông khiến chị Q. văng xuống đường, tử vong tại chỗ.

Liên quan vụ cô gái bị nhóm quái xế tông tử vong, Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ 9 trường hợp liên quan.

Trong số này có cả các nữ sinh. 9 nghi can trong độ tuổi từ 16 tới 19, chưa có tiền án tiền sự. Làm việc với công an, N.T.M.K. (16 tuổi) và N.H.N. (19 tuổi) khai nhận trực tiếp tông vào người đi đường khiến nạn nhân tử vong. Sau cú tông, nghi can N.H.N. cũng bị thương, phải nhập viện điều trị.